Hét hónapja víz nélkül él egy kecskeméti pedagógus, eljárás indult a csőtörés ügyében

Egy részről szomorú, más részről érdekes és tanulságos eset történt Kecskeméten, egy Tarsoly utcai ingatlannál. Mint kiderült, 40 évvel ezelőtt a BÁCSVÍZ a mérőórát a telektől 60 méterre, a gerinc közelébe helyezte el, de akkor még nem Csajbók Csilla Anett, kecskeméti pedagógus volt a telek tulajdonosa.

A BÁCSVÍZ telken kívülre helyezett el egy mérőórát, bonyolult helyzet alakult ki

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Miért helyezte el a BÁCSVÍZ a telken kívülre a mérőórát?

Mivel a tulajdonos követlenül nem látja a mérőt, így azonnal elzárni sem tudja a vizet. Ezzel kezdődött a bonyodalom decemberben, amelyre mindjárt rátérünk, de előtte érdemes tisztázni, hogy hogyan fordulhat elő, hogy a telek mérőórája ilyen messze van. A BÁCSVÍZ szerint a kialakítás évtizedekkel ezelőtt szabályosan történt.

– A Kecskemét, Tarsoly utcában az ingatlanok vízellátására nem került kiépítésre közüzemi elosztó vezeték. Az egyes ingatlanok a Géza fejedelem körútról meglévő vízbekötésekről, ikermérő beépítéssel, szolgalmi jogos vízátvezetéssel, illetve közterületen elhelyezett vízmérő aknába kiépített vízmérőhelyen átadott, önkormányzati hozzájárulással közterületen elhelyezésre került magánvezetéken keresztül vannak ellátva. A vízmérőakna és a Kecskemét Tarsoly utca 11. számú ingatlan között közel 60 méter a távolság. Ez a vezetékszakasz a vízmérő után található, a hatályos jogszabályok alapján ennek karbantartása a felhasználó feladata – írta hírportálunknak Kurdi Viktor.

A BÁCSVÍZ elnök-vezérigazgatója hozzátette, ez a műszaki kialakítás a közműcsatlakozás biztosítása érdekében évtizedekkel ezelőtt, egyedi engedélyezést követően, szabályosan került kialakításra.

A problémák egy csőtöréssel kezdődtek

A probléma tavaly decemberben kezdődött, amikor a hölgy telke és a vízmérő közötti, közterületen futó szakaszon csőtörés történt. A föld alá folyamatosan szivárgó víz miatt több száz köbméter víz folyt el, ami több százezer forintos költséget, anyagi kárt eredményezett, méghozzá a tulajdonosnak.

Csajbók Csilla Anett szerint a helyzet azért fajult idáig, mert ő nem fér hozzá a vízórához, nem tudja azt ellenőrizni, és a hiba észlelése után is csak másfél hónap múlva vizsgálta meg a szolgáltató a problémát. Hiába volt addig elzárva a víz a házban, a csőtörés miatt percenként nagyjából 1 liter víz folyt el folyamatosan.