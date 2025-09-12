1 órája
Hét hónapja víz nélkül él egy kecskeméti pedagógus, eljárás indult a csőtörés ügyében
Egy kecskeméti lakos immáron több mint hét hónapja víz nélkül él a Tarsoly utcában található ingatlanában. Az eset érdekessége, hogy a telek vízórája nem a telken belül, hanem attól mintegy 60 méterre található. Az érintett hölgy és a Bácsvíz Zrt. is elmondta hírportálunknak az álláspontját.
Egy részről szomorú, más részről érdekes és tanulságos eset történt Kecskeméten, egy Tarsoly utcai ingatlannál. Mint kiderült, 40 évvel ezelőtt a BÁCSVÍZ a mérőórát a telektől 60 méterre, a gerinc közelébe helyezte el, de akkor még nem Csajbók Csilla Anett, kecskeméti pedagógus volt a telek tulajdonosa.
Miért helyezte el a BÁCSVÍZ a telken kívülre a mérőórát?
Mivel a tulajdonos követlenül nem látja a mérőt, így azonnal elzárni sem tudja a vizet. Ezzel kezdődött a bonyodalom decemberben, amelyre mindjárt rátérünk, de előtte érdemes tisztázni, hogy hogyan fordulhat elő, hogy a telek mérőórája ilyen messze van. A BÁCSVÍZ szerint a kialakítás évtizedekkel ezelőtt szabályosan történt.
– A Kecskemét, Tarsoly utcában az ingatlanok vízellátására nem került kiépítésre közüzemi elosztó vezeték. Az egyes ingatlanok a Géza fejedelem körútról meglévő vízbekötésekről, ikermérő beépítéssel, szolgalmi jogos vízátvezetéssel, illetve közterületen elhelyezett vízmérő aknába kiépített vízmérőhelyen átadott, önkormányzati hozzájárulással közterületen elhelyezésre került magánvezetéken keresztül vannak ellátva. A vízmérőakna és a Kecskemét Tarsoly utca 11. számú ingatlan között közel 60 méter a távolság. Ez a vezetékszakasz a vízmérő után található, a hatályos jogszabályok alapján ennek karbantartása a felhasználó feladata – írta hírportálunknak Kurdi Viktor.
A BÁCSVÍZ elnök-vezérigazgatója hozzátette, ez a műszaki kialakítás a közműcsatlakozás biztosítása érdekében évtizedekkel ezelőtt, egyedi engedélyezést követően, szabályosan került kialakításra.
A problémák egy csőtöréssel kezdődtek
A probléma tavaly decemberben kezdődött, amikor a hölgy telke és a vízmérő közötti, közterületen futó szakaszon csőtörés történt. A föld alá folyamatosan szivárgó víz miatt több száz köbméter víz folyt el, ami több százezer forintos költséget, anyagi kárt eredményezett, méghozzá a tulajdonosnak.
Csajbók Csilla Anett szerint a helyzet azért fajult idáig, mert ő nem fér hozzá a vízórához, nem tudja azt ellenőrizni, és a hiba észlelése után is csak másfél hónap múlva vizsgálta meg a szolgáltató a problémát. Hiába volt addig elzárva a víz a házban, a csőtörés miatt percenként nagyjából 1 liter víz folyt el folyamatosan.
Telken kívül van a vízmérő, mégis a felhasználó felelőssége a karbantartás
Mint kiderült, a meghibásodás előtti időszak fogyasztási adatait figyelembe véve a csőtöréskor mintegy 220 köbméter víz folyt el. Két helyen is volt meghibásodás. Kurdi Viktor elmondta, a felhasználó az ingatlanon belüli hibát kijavíttatta, de az ingatlan és a vízmérő közötti szakaszon lévő hibát, ami az ő felelősségi körébe tartozik, nem javíttatta ki.
Jelenleg nincs víz az ingatlanon – csak közkútról hordva
Megakadályozva a további vízszivárgást, teljesen elzárták a vizet, így a házban továbbra sincs víz.
– A vízmérő és az ingatlan közötti, felhasználó felelősségi körébe tartozó szakaszon nem történt meg a javítás. A felhasználó saját kezdeményezésére a vízmérő utáni elzáró szerelvényt elzárták a további vízszivárgás megakadályozása érdekében. Ezzel azonban az ingatlan közműves vízellátása megszűnt – közölte Kurdi Viktor.
A Budapesten dolgozó, ingázó hölgy elmondása szerint napi szinten közkútról hordja a vizet főzéshez, tisztálkodáshoz, mosáshoz. Mivel rokonai és ismerősei nem Kecskeméten élnek, így arra sincs lehetősége, hogy átugorjon valakihez legalább lefürödni vagy mosni.
Mi lehet a megoldás?
A hölgy elmondta: a teljes vezeték cseréjét szerette volna elvégezni, még markológépet is intézett, ám az önkormányzatnál közölték vele, hogy a közműtérképek hibásak, ezért nem lehet felásni az utat. Emiatt júniusban az önkormányzathoz fordult segítségért. Ott szóban arról tájékoztatták, hogy várhatóan jövő év áprilisában új gerincvezeték épülhet a környéken, ahhoz lehet majd csatlakozni.
– A BÁCSVÍZ kijött kideríteni, hol van a meghibásodás és a vezetéknek arra a kis részére adtak egy nem fix, több mint 222 ezer forintos árajánlatot. A másik opció, hogy győzzek meg számomra hat ismeretlen szomszédot, akiknek velem ellentétben van vizük, hogy telkenként 3 millió forintért építtessünk gerincet, összesen tehát nagyjából 15 millió forintért. Egyik sem megoldás számomra. Ezt jeleztem mindenki felé – mondta Csajbók Csilla Anett.
Kurdi Viktor úgy fogalmazott, hogy a vízellátás biztosítására több műszaki megoldást is javasolt a társaság.
– Az érintett vezetékszakaszon speciális vizsgálattal meghatároztuk a hiba helyét. Ha a hiba javítását a felhasználó elvégzi, akkor a vízszolgáltatás ismét helyreállítható az ingatlanán. Figyelembe kell azonban venni, hogy az ő felelősségi körébe tartozó, meghibásodással érintett vezeték anyaga acél, ami a több évtizedes telepítés óta erősen korrodált. Nagy a valószínűsége annak, hogy más helyen ismét kilyukad.
- Ezért a vízmérőtől az ingatlanig terjedő teljes vezetékszakasz cseréje lenne indokolt. Mivel ez közterületen húzódik, ezért az önkormányzat hozzájárulása is szükséges ehhez.
- További megoldás lehet a Tarsoly utca egészében új gerincvezeték kiépítése, amelynek mentén elhelyezkedő ingatlanok, így a Tarsoly u. 11. szám alatti ingatlan vízbekötése is megoldható – mondta a szakember.
Hogy mi lesz a végleges megoldás, azt még nem tudni. Csajbók Csilla Anett közölte a BÁCSVÍZ egyik ügyintézőjével, hogy másik utcából és közkútról hordja a vizet, és erre azt a választ kapta, hogy jelentse be, ha van kútja. Mivel jelenlegi kilátások szerint még egy évig nem lesz vize, kérte, hogy szállítsanak neki vizet, hogy ne kelljen azt cipelni gyalog, de erre nem született még megoldás.
Az elszivárgott víz csatornadíját már elengedték
A jogszabályi előírások részletesen szabályozzák azt, hogy meghibásodás esetén a környezetben elszivárgott víz csatornadíja elengedésre kerülhet. Ez alapján a Bácsvíz díjelengedést hajtott végre. Hogy pontosan milyen összeget jelent a díjelengedés, az csak az ügyfélre és a szolgáltatóra tartozik.
– A környezetben elszivárgott vízmennyiség nem kerül a szennyvízcsatorna hálózatba, ezért az ezután esedékes csatornadíjat a BÁCSVÍZ Zrt. elengedte. Az elfolyt víz ivóvízdíja azonban nem engedhető el, hiszen az összes ezzel kapcsolatos munkafolyamat eredményeként (víztermelés, vízkezelés, elosztás) az ténylegesen eljutott a felhasználó vízmérőjéig. Ennek költsége a víziközmű törvény előírásai szerint a felhasználót terheli, hiszen az ő felelősségi körébe tartozó szakaszon történt meg az elfolyás. Az elfolyt víz ivóvízdíját és a javítás költségeit a biztosító felé nyújthatja be az ingatlan tulajdonosa, ha rendelkezik ilyen kárra is kiterjedő biztosítással – tájékoztatott a BÁCSVÍZ vezetője.
Patthelyzet alakult ki, Békéltető Testülethez kellett fordulni
A tulajdonos közölte, a Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testülethez fordult, és szerinte talán emiatt lehet, hogy nemrég elengedték a korábban kiszámlázott csatornadíj egy részét.
– Azt is az évi átlaghoz képest nézték, holott fél év alatt lett ez a fogyasztás. Nemrég a Békéltető Testület megkezdte az írásos eljárást – nyilatkozta a hölgy.
Terhesen diagnosztizáltak akut leukémiát Kocsi Krisztinánál, véradók nélkül nincs esélye a gyógyulásra
Kivégezte anyósa élettársát a tiszakécskei férfi, egy darabig hihette, hogy megússza – fotók, videó