A zebrát is megemelte a vízáradat, elképesztő részleteket tudtunk meg a Nyíri úti csőtörésről
Óriási riadalom alakult ki a közelmúltban Kecskeméten, a Nyíri út és a Jász utca, Balaton utca kereszteződésében. Hatalmas csőtörés történt. A helyreállítási munkálatokról Kurdi Viktor, a Bácsvíz Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Víziközmű Szövetség elnöke mesélt a Rádió 1 Gong Téma című műsorában.
Augusztus végén a Nyíri úton bekövetkezett nagy csőtörés azóta is bőven ad munkát a Bácsvíz Zrt. szakembereinek. A részletek kapcsán Kurdi Viktor kitért a társaság vészhelyzeti elhárítási protokolljára is, hogy mikor, mely szakembereket vetik be.
A Bácsvíz készenléti csapata azonnal reagált
Kurdi Viktor felelevenítette a csőtörés körülményeit.
– Pénteken, a munkaidő vége felé érzékelték az üzemirányító központban szolgálatot teljesítő munkatársaink, hogy nagymértékű vízelvétel van a városban valahol. Ilyenkor mindig megpróbálják minél jobban lokalizálni a helyszínt, hogy a hibaelhárító csapatot pontosan hova is küldjék – mondta az elején, majd további részleteket osztott meg.
– A Bácsvíznél alkalmazott munkarend szerint a szerelőcsapataink reggel héttől délután fél négyig vannak munkaidőben, majd délután fél négytől másnap reggel hétig állandó ügyeletet tartunk fent, a készenléti munkakörben foglalkoztatott csapat dolga a munkaidőn kívüli gyors reagálás biztosítása. Augusztus végén is ezt történt a Nyíri úton. A váltás környékén már érzékeltük, nagy mennyiségű vízelvétel történt, nem kis hibával van dolgunk. Mire a helyszín kizárása megtörtént, több mint 1000 köbméter víz került a felszínre. Ilyenkor a víz hozza az iszapot, a homokot, az útalapot a felszínre. Ebben a kereszteződésben nagy burkolt felületet érintett – jegyezte meg Kurdi Viktor.
A víz megemelte az útburkolatot
Óriási erők mozdultak meg a csőtöréssel. Az ezer köbméter víz, ahogyan áramlott felfelé, egy az egyben megemelte a teljes zebrát, tehát nemcsak azt a sávot, amelynek a részén volt a csőtörés, hanem a másik oldalt is.
– Azonnal riasztottuk azon egységeinket is, akik az úttest letakarításában közreműködnek ilyenkor. A csatornaszolgáltatási ágazatunk ügyeletes csapata két munkagéppel és magas nyomású vízsugárral igyekezett a homokos, iszapos dolgot letakarítani az úttestről, hogy a közlekedés biztonságosan mehessen tovább – tette hozzá az elnök-vezérigazgató.
Az áramszolgáltató segítségét is kérték
A Bácsvíz szakemberi újabb nehézséggel álltak szemben.
– Utána jött a következő nagy kihívás, amikor már majdnem hozzáfértünk a hibahelyhez, akkor kiderült, hogy van négy erősáramú kábel, 10 kilovoltos kábel, ami keresztezte a hiba helyet. A társszolgáltató szakértője elsőre nem tudta megállapítani, hogy melyik kettőben van áram, és melyik kettőben nincs. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 60–70 centiméterre volt mindez attól az aknafaltól, ahol nekünk a hibaelhárítási munkát kellett volna elvégezni. Így látható volt, hogy ez nem biztonságos munkakörnyezet. Komoly erőforrásokat kellett az áramszolgáltatónak is mozgósítania, hogy biztonságossá tegyék a környezetet, mellyel elment mintegy 2–3 óra, mire a munkaterülethez, a hibahelyhez hozzáfértünk – részletezte Kurdi Viktor.
Jött az újabb csőtörés
A Bácsvíz első embere további eseményekről is beszámolt.
– Az éjszaka folyamán a szakembereink elvégezték a munkát, közben kaptunk egy bejelentést arról, hogy két utcával fentebb is van vízfeltörés. Ez sem tűrt halasztás, így a készenlétben lévő vidéki egységeinket mozgósítottuk, a csőtörést javították. De két nappal később újabb vízfeltörés történt az érintett szakaszon. A csapadékvíz-csatornába utat talált a víz. Haváriahelyzet lévén az érintett területen 220 méter cső kicserélését elrendeltük. A munkálatok sok időt vesznek igénybe, így még ezekben a napokban is zajlanak. Emellett megkezdődhet az új vezeték fektetése a Juhar utca felől, így a meglévő vezeték mellé, az úttest mellé helyezzük az új nyomvonalat, így kikerül a működő ivóvízvezeték az útburkolat alól. Gyakorlatilag a jövőben bármilyen helyzet felmerül, akár új bekötés, tűzcsapigény, akkor már a közlekedés zavarása nélkül meg lehet majd valósítani ezeket a munkákat.
