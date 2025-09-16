A zebrát is megemelte a vízáradat, elképesztő részleteket tudtunk meg a Nyíri úti csőtörésről

Augusztus végén a Nyíri úton bekövetkezett nagy csőtörés azóta is bőven ad munkát a Bácsvíz Zrt. szakembereinek. A részletek kapcsán Kurdi Viktor kitért a társaság vészhelyzeti elhárítási protokolljára is, hogy mikor, mely szakembereket vetik be.

A Bácsvíz készenléti csapata azonnal reagált a csőtörésre

Fotó: Bácsvíz Zrt. hivatalos Facebook-oldala

A Bácsvíz készenléti csapata azonnal reagált

Kurdi Viktor felelevenítette a csőtörés körülményeit.

– Pénteken, a munkaidő vége felé érzékelték az üzemirányító központban szolgálatot teljesítő munkatársaink, hogy nagymértékű vízelvétel van a városban valahol. Ilyenkor mindig megpróbálják minél jobban lokalizálni a helyszínt, hogy a hibaelhárító csapatot pontosan hova is küldjék – mondta az elején, majd további részleteket osztott meg.

– A Bácsvíznél alkalmazott munkarend szerint a szerelőcsapataink reggel héttől délután fél négyig vannak munkaidőben, majd délután fél négytől másnap reggel hétig állandó ügyeletet tartunk fent, a készenléti munkakörben foglalkoztatott csapat dolga a munkaidőn kívüli gyors reagálás biztosítása. Augusztus végén is ezt történt a Nyíri úton. A váltás környékén már érzékeltük, nagy mennyiségű vízelvétel történt, nem kis hibával van dolgunk. Mire a helyszín kizárása megtörtént, több mint 1000 köbméter víz került a felszínre. Ilyenkor a víz hozza az iszapot, a homokot, az útalapot a felszínre. Ebben a kereszteződésben nagy burkolt felületet érintett – jegyezte meg Kurdi Viktor.

A Bácsvíz készenléti csapata több órán keresztül dolgozott a helyszínen

Fotó: Bácsvíz Zrt. hivatalos Facebook-oldala

A víz megemelte az útburkolatot

Óriási erők mozdultak meg a csőtöréssel. Az ezer köbméter víz, ahogyan áramlott felfelé, egy az egyben megemelte a teljes zebrát, tehát nemcsak azt a sávot, amelynek a részén volt a csőtörés, hanem a másik oldalt is.

– Azonnal riasztottuk azon egységeinket is, akik az úttest letakarításában közreműködnek ilyenkor. A csatornaszolgáltatási ágazatunk ügyeletes csapata két munkagéppel és magas nyomású vízsugárral igyekezett a homokos, iszapos dolgot letakarítani az úttestről, hogy a közlekedés biztonságosan mehessen tovább – tette hozzá az elnök-vezérigazgató.

Az áramszolgáltató segítségét is kérték

A Bácsvíz szakemberi újabb nehézséggel álltak szemben.