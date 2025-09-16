szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baon podcast

2 órája

A zebrát is megemelte a vízáradat, elképesztő részleteket tudtunk meg a Nyíri úti csőtörésről

Címkék#baon podcast#Nyíri út#Bácsvíz Zrt#Kurdi Viktor#csőtörés

Óriási riadalom alakult ki a közelmúltban Kecskeméten, a Nyíri út és a Jász utca, Balaton utca kereszteződésében. Hatalmas csőtörés történt. A helyreállítási munkálatokról Kurdi Viktor, a Bácsvíz Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Víziközmű Szövetség elnöke mesélt a Rádió 1 Gong Téma című műsorában.

Sebestyén Hajnalka

Augusztus végén a Nyíri úton bekövetkezett nagy csőtörés azóta is bőven ad munkát a Bácsvíz Zrt. szakembereinek. A részletek kapcsán Kurdi Viktor kitért a társaság vészhelyzeti elhárítási protokolljára is, hogy mikor, mely szakembereket vetik be.

A Bácsvíz szakemberei Kecskeméten a csőtörés helyszínén
A Bácsvíz készenléti csapata azonnal reagált a csőtörésre
Fotó: Bácsvíz Zrt. hivatalos Facebook-oldala

A Bácsvíz készenléti csapata azonnal reagált

Kurdi Viktor felelevenítette a csőtörés körülményeit.

– Pénteken, a munkaidő vége felé érzékelték az üzemirányító központban szolgálatot teljesítő munkatársaink, hogy nagymértékű vízelvétel van a városban valahol. Ilyenkor mindig megpróbálják minél jobban lokalizálni a helyszínt, hogy a hibaelhárító csapatot pontosan hova is küldjék – mondta az elején, majd további részleteket osztott meg.

– A Bácsvíznél alkalmazott munkarend szerint a szerelőcsapataink reggel héttől délután fél négyig vannak munkaidőben, majd délután fél négytől másnap reggel hétig állandó ügyeletet tartunk fent, a készenléti munkakörben foglalkoztatott csapat dolga a munkaidőn kívüli gyors reagálás biztosítása. Augusztus végén is ezt történt a Nyíri úton. A váltás környékén már érzékeltük, nagy mennyiségű vízelvétel történt, nem kis hibával van dolgunk. Mire a helyszín kizárása megtörtént, több mint 1000 köbméter víz került a felszínre. Ilyenkor a víz hozza az iszapot, a homokot, az útalapot a felszínre. Ebben a kereszteződésben nagy burkolt felületet érintett – jegyezte meg Kurdi Viktor.

A Bácsvíz szakemberei Kecskeméten a csőtörés helyszínén
A Bácsvíz készenléti csapata több órán keresztül dolgozott a helyszínen
Fotó: Bácsvíz Zrt. hivatalos Facebook-oldala

A víz megemelte az útburkolatot

Óriási erők mozdultak meg a csőtöréssel. Az ezer köbméter víz, ahogyan áramlott felfelé, egy az egyben megemelte a teljes zebrát, tehát nemcsak azt a sávot, amelynek a részén volt a csőtörés, hanem a másik oldalt is.

– Azonnal riasztottuk azon egységeinket is, akik az úttest letakarításában közreműködnek ilyenkor. A csatornaszolgáltatási ágazatunk ügyeletes csapata két munkagéppel és magas nyomású vízsugárral igyekezett a homokos, iszapos dolgot letakarítani az úttestről, hogy a közlekedés biztonságosan mehessen tovább – tette hozzá az elnök-vezérigazgató.

Az áramszolgáltató segítségét is kérték

A Bácsvíz szakemberi újabb nehézséggel álltak szemben.

– Utána jött a következő nagy kihívás, amikor már majdnem hozzáfértünk a hibahelyhez, akkor kiderült, hogy van négy erősáramú kábel, 10 kilovoltos kábel, ami keresztezte a hiba helyet. A társszolgáltató szakértője elsőre nem tudta megállapítani, hogy melyik kettőben van áram, és melyik kettőben nincs. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 60–70 centiméterre volt mindez attól az aknafaltól, ahol nekünk a hibaelhárítási munkát kellett volna elvégezni. Így látható volt, hogy ez nem biztonságos munkakörnyezet. Komoly erőforrásokat kellett az áramszolgáltatónak is mozgósítania, hogy biztonságossá tegyék a környezetet, mellyel elment mintegy 2–3 óra, mire a munkaterülethez, a hibahelyhez hozzáfértünk – részletezte Kurdi Viktor.

Jött az újabb csőtörés

A Bácsvíz első embere további eseményekről is beszámolt.

– Az éjszaka folyamán a szakembereink elvégezték a munkát, közben kaptunk egy bejelentést arról, hogy két utcával fentebb is van vízfeltörés. Ez sem tűrt halasztás, így a készenlétben lévő vidéki egységeinket mozgósítottuk, a csőtörést javították. De két nappal később újabb vízfeltörés történt az érintett szakaszon. A csapadékvíz-csatornába utat talált a víz. Haváriahelyzet lévén az érintett területen 220 méter cső kicserélését elrendeltük. A munkálatok sok időt vesznek igénybe, így még ezekben a napokban is zajlanak. Emellett megkezdődhet az új vezeték fektetése a Juhar utca felől, így a meglévő vezeték mellé, az úttest mellé helyezzük az új nyomvonalat, így kikerül a működő ivóvízvezeték az útburkolat alól. Gyakorlatilag a jövőben bármilyen helyzet felmerül, akár új bekötés, tűzcsapigény, akkor már a közlekedés zavarása nélkül meg lehet majd valósítani ezeket a munkákat.

További részletekért hallgassa meg a beszélgetést!

 

Baon podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu