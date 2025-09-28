Bácskai kincseket díjaztak, a helyi értékeket éltették – fotók

A Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 13 éve indította útjára a Bácskai Napot, hogy bemutatkozó lehetőséget adjon a bácskai értékeknek. A Bácskai Kultúrpalotában megtartott nagyszabású eseményen a főszervező, Györökné Mészáros Eszter, a bajai kamarai kirendeltség vezetője köszöntötte a látogatókat. Elmondta: számukra a Bácska nemcsak a határon belüli részt jelenti, hanem a határon túlit is. Most is több kiállítójuk, díjazottjuk érkezett a határon túli Bácskából.

31 termelő vehette át a Kiváló Bácskai Termékdíj tanúsítványt

Fotó: Sebestyén Hajnalka

A helyi terméknek óriási presztízse van

Gaál József, a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a köszöntőjében a helyi termékek presztízséről és a bácskai termékdíj programról szól.

– Bácska köztudottan mindig is Magyarország éléskamrája volt, kiváló adottságokkal és nagyszerű emberekkel, akik a hagyományos ételeket és különböző termékeket ma is készítik. Járva a világot láthatjuk, sok országban óriási presztízse van a helyi termékeknek. Ha drágább is, de azt veszik. Nálunk is minden megvan, minden megterem. Kiváló minőségűek, nagyon finomak. Ezért is indította el a kamara a Kiváló Bácskai termékprogramot, hogy minél többen ismerjék meg és minél többen vásárolják ezeket a termékeket, hozzájutva egészséges élelmiszerekhez – hangsúlyozta Gaál József.

Emberi sorsok, életművek, szorgalom és kitartás

A köszöntők sorát Zsigó Róbert, a térség országgyűlési képviselője, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes zárta.

– Büszkék vagyunk a Bácskára, a gazdag kulturális, gasztronómiai értékeinkre. Egy kollegám találóan így foglalta össze a Bácskai Napok célját: nem csupán termékekkel találkozunk, hanem emberi történetekkel is. Minden egyes kézműves alkotás mögött ott rejlik egy életmű, egy sors, amely a munkában és az alkotásban teljesedett ki. Láthatjuk, hogyan válik a szorgalom, a kitartás és a szenvedély kézzelfogható értékké – mondta Zsigó Róbert.

Kiváló Bácskai Termékdíj tanúsítványt kaptak

Ebben az évben is szakértő, élelmiszerekkel foglalkozó kiváló csapat zsűrizett. A következő termelők kapták meg egy-egy termékükre a Kiváló Bácskai Termékdíj tanúsítványt, melyet egy évig használhatnak:

Andrea 2014 Gasztro Kft,

Anisity Ferenc,

Bagi Hilda,

Baranyai Lídia,

Baranyi Pékség Kft.,

Bácsalmásért Feldolgozó és Értékesítő Start Szociális Szövetkezet,

Bertáné Kocsis Anita,

Chilli Baja Bányai György,

Doszpod és Társa Kft.,

Farkas méhészet,

Harti Imre,

Házi Piros Paprika Kft.,

Kékesiné Pintér Anett,

Keceli Aszalva Jó Csonka Miklósné,

Koch Borászat Kft.,

Kókity Ferencné,

Kőrös-Glass Kft.,

Krámos József,

Lakatos Márton (Madarasi Pálinkaház),

Nagy Julianna,

Nassol-Lak Gluténmentes Kézműves Cukrászat,

Nikola Lugumerski,

Polyákné Jakab Erzsébet,

Pulai családi Pálinkafőzde,

Putnikné Gál Blanka,

Sümegi Dragan István,

Taskovics Zsolt,

Vidók László,

VRT Vinarija (Tripkovics családi pincészet),

Vukasin Franeta,

Zórity Gábor.

A rendezvényen idén is nemcsak megtekinthették a termékeket a látogatók, hanem kóstolhattak, vásárolhattak, beszélgethettek az árusokkal, termelőkkel. Emellett sokféle zenés program is színesítette a napot.