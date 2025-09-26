szeptember 26., péntek

Konferencia

1 órája

A kecskeméti kórház orvosai is átadták tapasztalataikat a magas színvonalú rendezvényen

Címkék#Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház#program#előadás

Endoszkópia technikai és gyakorlati alapjai. Ezzel a címmel rendezte meg házigazdaként a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Gasztroenterológiai Osztálya az országos rangú szakmai eseményt a Four Points by Sheraton Hotelben.

Sebestyén Hajnalka

A pénteken kezdődő kétnapos rendezvény a Magyar Gasztroenterológiai Társaság Endoszkópos Szekciója, illetve az Oktatási Bizottság támogatása és égisze alatt látott napvilágot, mely a felkért előadók személyén és felkészültségén túl is biztosítja a magas színvonalat. A Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház részleteket is közre adott Facebook-oldalán

a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház volt a konferencia házigazdája
Fókuszban az endoszkópia állt a szakmai rendezvényen, melynek házigazdája a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház volt
Fotó: Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház

Endoszkopós alaptanfolyamot tartottak

Idén már 6. alkalommal rendezték meg az „Endoszkópia technikai és gyakorlati alapjai” című endoszkópos alaptanfolyamot, mely a gasztroenterológiai szakképzésben a szakvizsgáig kötelezően elvégzendő, de minden alkalommal sok más érdeklődő kollégát is vonz.

A program felölelte a gasztrointesztinális endoszkópia történetét, alapjait, műszaki hátterét, az előkészítés szempontjait, a vizsgálatok kivitelezését, az endoszkópos terápiás lehetőségeket, a lehetséges szövődményeket, illetve az újabb vizsgálóeljárásokkal kapcsolatos tudnivalókat is, de betekintést nyújtott az asszisztensi feladatokba és az endoszkópos társszakmákba is.

a kecskeméti konferencia résztvevői
Sok érdeklődőt vonzott a konferencia
Fotó: Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház

A Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház munkatársai is tartottak előadásokat

A szakmai napok megnyitóján Dr. Dubravcsik Zsolt PhD, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Gasztroenterológiai Osztályának osztályvezető főorvosa köszöntötte a résztvevőket.

De nem csak Dr. Dubravcsik Zsolt, hanem az osztály kiváló főorvosai, szakorvosai is prezentálnak különböző témákban, az előadók között szerepelt Dr. Virányi Zsolt, Dr. Velkei Tamás, Dr. Budai Annamária, Dr. Csőke Dániel, Dr. Novák Péter, Dr. Nacsev Krisztián és Csicsóné Miklós Tímea is.

