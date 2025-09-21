Csordultig telt a város szíve, Kecskemét legkisebbjeit ünnepelték – képekkel

A gyermekvállalás felelősség, kihívás és egy életre szóló feladat, azonban az egyik legszebb dolog is egyben. Egy új gyermek, egy új élet köszöntése pedig nem csupán a család, az egész közösség és a város öröme is egyben. Ennek az egyedülálló örömnek a megünneplésére és megosztására gyűltek össze babaköszöntőre a Széchényivárosi Napok keretein belül a Szent Család Plébánián a friss gyermekesek, a város vezetése és szervezetei.

Fotó: Mócza Milán

Babaköszöntő a plébánián

Kecskemét legifjabb lakóinak ünneplésére sok család érkezett, voltak akik csupán pár hetes csöppségükkel. Fekete Szabolcs plébános köszöntötte az egybegyűlteket, majd a Szent Család jelentőségéről, a gyermekek szerepéről beszélt, mielőtt áldását adta a jelenlévőkre egy rövid imádság keretein belül. Salacz László országgyűlési képviselő szintén felszólalt az eseményen, a gyermekekről, mint a nemzet jövőjéről, illetve az alkalom közösségépítő és kapcsolatteremtő szerepéről osztotta meg gondolatait. Az esemény a Nők A Nemzet Jövőjéért Egyesület támogatásával valósult meg, idén sokadik alkalommal.

Gyermekek kacagása töltötte meg a kertet

Egészen apró, még kúszni-mászni sem képes csöppségtől az 5 évesekig számos kisgyermek érkezett családja kíséretében. A kicsik nem csupán a plébánia frissen felújított játszóterét vehették birtokába, rajta új hintával, csúszdával és mérleg hintával, Nokedli bohóc vezetésével táncos programokon, körjátékokon és buborékshow-n is részt vehettek.

Ajándékátadás a legkisebbeknek

A várostól és a közreműködő szervezetektől az újdonsült anyák-apák apró ajándékban is részesültek. Olyan mesekönyveket vehettek át, mint például A kis vakond vagy a Vuk. Az ajándék átvétele után közös beszélgetés és piknikezés vette kezdetét.