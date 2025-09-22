A saját kertedben sem tehetsz meg bármit, ezért például milliós bírság is járhat

szeptember 22., hétfő

Szeptember közepétől sok kerttulajdonos szembesül azzal a problémával, hogy az udvaron, járdán, árkokban egyre több a lehullott falevél. Felmerül a kérdés: mit kezdjünk velük?

Az összegyűlt falevelek, kerti hulladékok eltüntetésének leginkább környezetbarát módja a komposztálás lenne, mégis sokan inkább a régi szokáshoz nyúlnak, és felgyújtják a száraz avart. Ez azonban korántsem veszélytelen – sem a környezetre, sem a pénztárcára nézve. A növényi hulladék nyílt téri égetésére szigorú szabályok vonatkoznak. Az avarégetés jogszabályban leírt feltételeinek megszegése komoly bírságot vonhat maga után.

Mikor van lehetőség avarégetésre?

Bel- és külterületen az avarégetés jogszabályban előírt feltételek mentén történhet, és csak akkor lehet tüzet gyújtani, ha nincs országos vagy helyi tűzgyújtási tilalom. Erről a tényről a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján lehet tájékozódni. Belterületi ingatlanok esetén a helyi önkormányzat rendeletben szabhatja meg, milyen feltételek mellett történhet avarégetés 2025-ben. Jellemzően tavasszal (március–április) és ősszel (október–november) adnak erre lehetőséget, de a pontos napokat mindig a helyi szabályozás határozza meg.

Melyek az avarégetés szabályai?

Ha valaki mégis az égetést választja, több előírást is be kell tartania:

  • A tüzet mindig nagykorú, cselekvőképes személynek kell felügyelnie.
  • Csak a telken belül keletkezett kerti hulladék égethető el.
  • Kommunális és veszélyes hulladék – például műanyag, gumi, vegyszer – a tűzbe nem kerülhet.
  • A száraz avart kisebb adagokban kell elégetni, hogy minél kevesebb füst keletkezzen.
  • Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a parázs teljesen kialudt.

Mindezek mellett kötelező, hogy legyen kéznél megfelelő oltóeszköz, például kerti slag vagy homok. Az is fontos, hogy erős szélben tilos égetni, hiszen a lángok könnyen átterjedhetnek a szomszédos ingatlanokra emelte ki a szoljon.hu.

Mekkora bírság járhat az avarégetésért?

A szabályok figyelmen kívül hagyása összességében akár milliós nagyságrendű bírságot is maga után vonhat. A levegőtisztaság-védelmi bírság összege 100 ezer forint. Ha valaki tűzvédelmi szabályt sért, és emiatt tűz keletkezik, a bírság 10 ezertől 1 millió forintig terjedhet. Amennyiben a tűzoltóság beavatkozására is szükség van, a pénzbírság összege akár 3 millió forintra is rúghat.

Mit válasszunk inkább avarégetés helyett?

A komposztálás nemcsak kíméli a környezetet, hanem hasznos is: a lebomló levelek tápanyagban gazdag talajjavítóvá válnak. Aki ezt választja, hosszú távon spórolhat, és elkerülheti a füsttel járó kellemetlenségeket, illetve a bírság kockázatát.

