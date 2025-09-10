szeptember 10., szerda

Kormány

1 órája

Meglepő változás: így spórolhatnak 2026-ban az autósok az autópálya-matricán

Címkék#2026#autópálya-matrica#díj

Jelentős kedvezmények jönnek az autópálya-használatban 2026-tól. Az autópálya-matrica ára több vármegyében a szokásos összeg töredéke lesz, ami az itt élőknek és az átutazóknak is komoly megtakarítást hozhat.

Orosz Fanni Flóra

A változás hátterében az M1-es és az M30-as autópályák hosszabb ideig tartó forgalomkorlátozásai állnak. A kormány kompenzációként olcsóbb autópálya-matrica díjakat vezet be, így jövőre öt vármegyében jelentősen kevesebbet kell fizetni a sztrádahasználatért – közölte az autopalyamatrica.hu.

A kormány olcsóbb autópálya-matrica díjakat vezet be
Az autópálya-matrica ára több vármegyében a szokásos összeg töredéke lesz, ami az itt élőknek és az átutazóknak is komoly megtakarítást hozhat
Fotó: Beküldött fotó / Illusztráció

Féláron jön az M1-es autópálya-matrica

Az M1-es autópálya felújítása miatt Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyék autósai mindössze 15 ezer forintért vásárolhatják meg az éves vármegyei autópálya-matricát Budapest és Győr között. Ez körülbelül fele az eddigi árnak, a kedvezmény pedig a teljes munkálati időszakra vonatkozik. A számítások szerint évente mintegy 7 milliárd forint maradhat így az autósok zsebében.

Példátlan engedmény az M30-asnál

A Miskolc környéki M30-as autópályán a helyreállítás miatt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében mindenki számára elérhető lesz a 2500 forintos éves matrica. Ez a kedvezmény nemcsak a helyben élőket, hanem minden arra közlekedő autóst érint – hasonló megoldás az M1-esnél is elképzelhető.

Még sok a kérdőjel

Egyelőre nem teljesen világos, kik élhetnek a kedvezménnyel. Az eddig ismertek szerint nem jár a kedvezmény például a budapestieknek és a céges autókkal közlekedőknek sem, de kérdéses, hogyan tesznek majd különbséget egy helyben élő, egy átutazó magyar és egy külföldi sofőr között. Az is felmerült, hogy miért járhat a kedvezmény egy Tatabányán élőnek, aki Budapestre jár dolgozni, miközben a fordított helyzetben lévő budapestieknek nem. Valószínű, hogy az M30-ashoz hasonlóan az M1-es esetében sem kell majd lakcímkártya a matrica vásárlásához, de ez a kapcsolódó jogszabályokból derül majd ki.

Bács-Kiskun vármegyére is hatással lesz a drágulás

Bár a nagy kedvezmények nem közvetlenül Bács-Kiskun vármegyét érintik, az éves inflációs korrekció miatt az itt élő autósoknak is mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk. A 2026-ra előre jelzett 4,3 százalékos áremelkedés alapján a vármegyei éves autópálya-matrica ára 7190 forintra nőhet. Ez minden olyan helyi sofőrt érint, aki rendszeresen használja a fizetős szakaszokat.

Az országos díjak is emelkednek

Az autópálya-matrica díjai országosan is nőnek. A napi matrica 5550, a 10 napos 6910, a havi 11.170, az éves vármegyei 7190, az éves országos pedig 61.760 forintra drágulhat. A részletes árlista az autopalyamatrica.hu oldalon érhető el.

 

 

