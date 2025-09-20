szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baon podcast

1 órája

Két nap az autómentesség jegyében, idén is kerékpárosok lepik el a várost

Címkék#KRESZ#autómentes nap#baon podcast#programsoroló#közlekedés

Ezen a héten zajlik az Európai Mobilitási Hét Kecskeméten is. Az egész országot megmozgató rendezvénysorozat fő programjai, az Európai autómentes nap vasárnap és hétfőn valósul meg a hírös városban.

Sebestyén Hajnalka

Az Autómentes nap nem új keletű Kecskeméten, évek óta megtartják. Az idei programokról Béres Réka, a polgármesteri Hivatal környezetvédelmi csoport vezetője, valamint dr. Orbán Csaba, a közszolgáltatás szervezési osztály vezetője számolt be a Rádió 1 Gong Téma műsorában. 

az Európai autómentes nap vasárnap és hétfőn valósul meg Kecskeméten
Az idei autómentes nap programjairól Béres Réka, valamint dr. Orbán Csaba számolt be
Fotó: Rádió 1 Gong

Nagy hagyománya van az autómentességnek

Kecskemét több mint 20 éve csatlakozott az európai uniós mozgalomhoz, mely az autómentességet, az egyéb közlekedési eszközök népszerűsítését vállalta fel. 1998-tól minősítették Autómentes nappá Európa-szerte szeptember 22-ét, és az azt megelőző hetet pedig Európai Mobilitási Hétté. Ennek jegyében Európa nagyvárosaiban szemléletformáló rendezvényeket tartanak. 

Kecskeméten is minden évben próbálnak újdonsággal, újszerű ötlettel megjelenni, melyek célja, hogy felhívják a figyelmet az alternatív közlekedési, az autózáson kívüli környezetkímélőbb közlekedési módokra. 

Izsáki gyerekek nyertek

Az Európai Mobilitási Hét kedden vette kezdetét. A Kecskeméti Vadaskertben szerdán rendezték meg a hagyományos KRESZ-szafarit, amelyet a vármegyei Balesetmegelőzési Bizottsággal közösen szerveztek meg, hat iskola diákjai mérették meg magukat, az első helyezett az izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola csapata lett. A rendezvényen játékosan adták át a KRESZ tudnivalóit. Sikeres volt a Bringás uzsonna is a Magyar Kerékpárosklub szervezésében, a cél a kerékpárral való közlekedés népszerűsítése volt. 

Idén kétnapos az Autómentes nap

A fő esemény idén is az Autómentes nap, de ezúttal kétnapos a rendezvény. Szeptember 21-én, vasárnap a Kossuth téren ingyenes programokkal várják az érdeklődőket 9 és 18 óra között. Minden program ingyenes. Lesznek KRESZ ügyességi pályák, ökojátékok, kvíz tesztek értékes nyereményekkel, kézműves foglalkozások, EU információs sátrak és interaktív bemutatók. A gyerekeket 10 órakor környezetvédelmi tematikájú interaktív előadás és koncert várja. 14 órakor kezdődik az extrém bike show, amelynek keretében extrém körülmények között triál kerékpárosok bemutatója látható. 

Két keréken a város szívében

Idén sem marad el a Két keréken a város szívében program. 16 órakor megtartják a 10 éves hagyományra és múltra visszatekintő kerékpáros felvonulást, ahol a résztvevők között ajándékok is gazdára találnak. Rollerrel is lehet csatlakozni. A kerékpáros felvonulás miatt csak részleges lezárások várhatók az utakon. 

Tájékozódási futás az egyik újdonság

Szeptember 22-én, hétfőn az Autómentes napon szintén a főtéren tartanak programokat, elsősorban a diákokat szólítják meg ügyességi versenyekkel, KRESZ versenyekkel, és újdonságként egy tájékozódási futást is szerveznek. A lebonyolításában a KESI tájékozódási futás szakosztálya lesz a segítségükre. 

Egyetemen is lesz előadás

Hétfőn 10 órakor a Neumann János Egyetemmel közösen szerveznek a végzős diákoknak és egyetemistáknak szóló konferenciát, a hidrogénmobilitás kapcsán. Az előadók között lesz a Budapesti Műszaki Egyetem professzora, a Porsche Hungária Magyarország képviselője, a Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag Cella Egyesület képviselői, a Ganzer képviselői és a házigazda Neumann János Egyetem munkatársai. 

 

 

Baon podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu