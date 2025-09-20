2 órája
Két nap az autómentesség jegyében, idén is kerékpárosok lepik el a várost
Ezen a héten zajlik az Európai Mobilitási Hét Kecskeméten is. Az egész országot megmozgató rendezvénysorozat fő programjai, az Európai autómentes nap vasárnap és hétfőn valósul meg a hírös városban.
Az Autómentes nap nem új keletű Kecskeméten, évek óta megtartják. Az idei programokról Béres Réka, a polgármesteri Hivatal környezetvédelmi csoport vezetője, valamint dr. Orbán Csaba, a közszolgáltatás szervezési osztály vezetője számolt be a Rádió 1 Gong Téma műsorában.
Nagy hagyománya van az autómentességnek
Kecskemét több mint 20 éve csatlakozott az európai uniós mozgalomhoz, mely az autómentességet, az egyéb közlekedési eszközök népszerűsítését vállalta fel. 1998-tól minősítették Autómentes nappá Európa-szerte szeptember 22-ét, és az azt megelőző hetet pedig Európai Mobilitási Hétté. Ennek jegyében Európa nagyvárosaiban szemléletformáló rendezvényeket tartanak.
Kecskeméten is minden évben próbálnak újdonsággal, újszerű ötlettel megjelenni, melyek célja, hogy felhívják a figyelmet az alternatív közlekedési, az autózáson kívüli környezetkímélőbb közlekedési módokra.
Izsáki gyerekek nyertek
Az Európai Mobilitási Hét kedden vette kezdetét. A Kecskeméti Vadaskertben szerdán rendezték meg a hagyományos KRESZ-szafarit, amelyet a vármegyei Balesetmegelőzési Bizottsággal közösen szerveztek meg, hat iskola diákjai mérették meg magukat, az első helyezett az izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola csapata lett. A rendezvényen játékosan adták át a KRESZ tudnivalóit. Sikeres volt a Bringás uzsonna is a Magyar Kerékpárosklub szervezésében, a cél a kerékpárral való közlekedés népszerűsítése volt.
Idén kétnapos az Autómentes nap
A fő esemény idén is az Autómentes nap, de ezúttal kétnapos a rendezvény. Szeptember 21-én, vasárnap a Kossuth téren ingyenes programokkal várják az érdeklődőket 9 és 18 óra között. Minden program ingyenes. Lesznek KRESZ ügyességi pályák, ökojátékok, kvíz tesztek értékes nyereményekkel, kézműves foglalkozások, EU információs sátrak és interaktív bemutatók. A gyerekeket 10 órakor környezetvédelmi tematikájú interaktív előadás és koncert várja. 14 órakor kezdődik az extrém bike show, amelynek keretében extrém körülmények között triál kerékpárosok bemutatója látható.
Két keréken a város szívében
Idén sem marad el a Két keréken a város szívében program. 16 órakor megtartják a 10 éves hagyományra és múltra visszatekintő kerékpáros felvonulást, ahol a résztvevők között ajándékok is gazdára találnak. Rollerrel is lehet csatlakozni. A kerékpáros felvonulás miatt csak részleges lezárások várhatók az utakon.
Tájékozódási futás az egyik újdonság
Szeptember 22-én, hétfőn az Autómentes napon szintén a főtéren tartanak programokat, elsősorban a diákokat szólítják meg ügyességi versenyekkel, KRESZ versenyekkel, és újdonságként egy tájékozódási futást is szerveznek. A lebonyolításában a KESI tájékozódási futás szakosztálya lesz a segítségükre.
Egyetemen is lesz előadás
Hétfőn 10 órakor a Neumann János Egyetemmel közösen szerveznek a végzős diákoknak és egyetemistáknak szóló konferenciát, a hidrogénmobilitás kapcsán. Az előadók között lesz a Budapesti Műszaki Egyetem professzora, a Porsche Hungária Magyarország képviselője, a Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag Cella Egyesület képviselői, a Ganzer képviselői és a házigazda Neumann János Egyetem munkatársai.
