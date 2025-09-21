Környezetbarát kalandok a város szívében, otthon hagyták autóikat a lakosok – fotók, videó

Az Autómentes nap egy olyan kikapcsolódási lehetőség a családoknak, ahol a gyerekek és a felnőttek is jól szórakozhattak úgy, hogy közben tanultak a környezetvédelemről, tudatosságról és még sok más érdekességről. Az egész napos program sokszínű feltöltődést kínált mindenkinek.

Az Autómentes nap célja, hogy felhívja a figyelmet a fenntartható közlekedés fontosságára

Fotó: Bús Csaba

Az Autómentes Nap izgalmas programjai

A reggeli megnyitó után mindenkinek lehetősége volt a különböző sátrakat, programokat jobban megnézni, és kiválasztani közülük a számára legizgalmasabbat. Az esemény témái a fenntarthatóság és környezettudatos életmód, az elektromobilitás és a jövő közlekedése, az egészségmegőrzés, az aktív életmód és a közlekedésbiztonság (KRESZ) voltak. A programlehetőségek között volt mini KRESZ-pálya, ahol ki lehetett próbálni biztonságos keretek között az elektromos rollereket, kreatív újrahasznosítási feladatokat lehetett megoldani, helyi termékek közül válogathattak és a buszkiállítás megtekintésére is volt lehetőség.

A Gyalogbusz is bemutatkozott

A rendőrség például egy KRESZ kerékkel tette próbára a látogatók tudását kvízkérdésekkel, valamint színezőt is vittek a kisebbeknek. A CédrusNet pedig a Gyalogbusz nevezetű programját hirdette, ami megadja a lehetőséget a szülőknek, hogy ne kocsival kelljen iskolába vinniük gyermeküket, hanem egy kijelölt találkozási ponttól egy másik felnőtt kísérje el iskolába. Ebbe a programba tartozik a kecskeméti iskolák közül a Református Általános Iskola, a Piarista Iskola, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, a Zrínyi és a Magyar Ilona Általános Iskola. Ez egy olyan program, ami már több városban is elterjedt, és Romániában is sokan igénybe veszik a lehetőséget.

Felvonulással zárult a nap

A programok között szerepelt Anikó Mesekuckója is, ahol a gyerekeket bűvésztrükkökkel szórakoztatták, valamint együtt táncoltak és mozogtak a kicsik. Az előadás meglepetése volt, hogy egyszer csak rengeteg buborék szállt fel a levegőbe, aminek a gyerekek borzasztóan örültek, és azokat kergették egésze addig, míg el nem fogytak.

Kettő órakor kezdődött az Extrém Bike Show, ahol a biciklisek izgalmas, és veszélyes mutatványokat mutattak be, amiket hosszú évek alatt tanultak meg. Előadásukba a közönséget is bevonták, ami még élvezetesebbé tette a műsorukat. A rendezvény pedig egy 10 kilométeres kerékpáros felvonulással zárult.