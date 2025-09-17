szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Guruljunk a zöld úton! Az autómentes nap remek lehetőség a változtatásra

Környezetbarát és szórakoztató programok várják a kikapcsolódni vágyó lakosokat szeptember 21-én. Autómentes napot tartanak Kecskeméten, aminek a záróeseménye a kerékpáros felvonulás lesz.

Brockmeyer Sophie Isabella

Kecskemét idén is csatlakozik az országos Autómentes nap programsorozathoz: 2025. szeptember 21-én, vasárnap a Kossuth téren várják az érdeklődőket 9:00 és 17:00 óra között. A rendezvény célja, hogy a látogatók játékos és interaktív formában ismerkedhessenek meg a fenntartható közlekedéssel, a környezettudatos életmóddal, valamint a biztonságos közlekedés szabályaival.

autómentes nap kecskeméten
Az előző években is sikeres volt az autómentes nap 
Fotó: Horváth Péter / Archív-felvétel

Autómentes nap Kecskeméten – Fenntarthatóság, játék és családi programok egy napon

A programok között minden korosztály talál kedvére valót: a gyerekeket mini KRESZ-pálya és bringás ügyességi pálya várja, ahol biztonságos környezetben gyakorolhatják a közlekedést. Ki lehet próbálni például elektromos rollereket, amik modern, környezetbarát közlekedési eszközök, ugyanakkor ez remek alkalom lesz arra is, hogy az érdeklődők tisztába kerüljenek azzal, a megfelelő védőfelszerelés használata és fokozott odafigyelés nélkül súlyos balesetet lehet szenvedni kétkeréken száguldozva.

A kreatív foglalkozások sem maradnak el: öko-kézműves workshopokon újrahasznosított anyagokból készíthetnek alkotásokat a résztvevők, míg a zöld vásár kínálatában helyi termékek és fenntartható megoldások várják a vásárlókat. Az autóbusz-kiállítás a múlt, a jelen és a jövő járműveit hozza el egy helyre, így minden korosztály számára érdekes élményt nyújt.

A nap csúcspontja a záróesemény, a kerékpáros felvonulás lesz, amely 16:00 órakor indul a Kossuth térről. A rendőri kísérettel zajló, közel 10 kilométeres útvonalon bárki részt vehet, aki regisztrált a rendezvényre, ráadásul a résztvevők értékes nyereményekre is számíthatnak.

 

