Autólopási toplista: mutatjuk, honnan és milyen autókat visznek el a legtöbbször a tolvajok

A 90-es években az ellopott autók 90 százaléka Budapestről tűnt el, manapság viszont fordult a tendencia. Az autólopások 70 százaléka a vidéki településeket – köztük Kecskemétet – érinti. Erre világított rá a vezess.hu az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) által elküldött legfrissebb statisztikák alapján.

Az autólopás egyre inkább vidéki probléma

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Kecskeméten jellemző az autólopás

Az ORFK autólopásokat számon tartó listáját továbbra is Budapest vezeti, ahonnan 2024-ben 118 autó tűnt el, azonban lakosságarányosan Kecskemét hasonló mutatókkal rendelkezik, ugyanis Bács-Kiskun megyeszékhelyéről tavaly 6 kocsit loptak el. Ezzel Kecskemét Budapest, Gyöngyös, Győr és Eger után a lista élmezőnyéhez tartozik.

Lopásszám 2024-ben:

Budapest: 118

Gyöngyös: 12

Győr: 10

Eger: 7

Kecskemét: 6

Autóipari központok az autólopások kedvelt színtere

A 2023-as adatokhoz képest mondhatjuk, hogy javult a kecskeméti autólopások helyzet, hiszen akkor itt 7 személygépjárműnek veszett nyoma, és ezzel akkor a hírös város a második helyen végzett a csúfos rangsorban.

Érdekesség, hogy a 2023-as és a 2024-es autólopásos adatokat összevetve a vidéki városok között Kecskemét, a Mercedes városa, illetve Győr, az Audi városa szerepelt a „legjobban”. Két év alatt Győrből 15, Kecskemétről 13 autót loptak el.

Megnőtt a „kereslet” a Mercedes iránt

A statisztikák azt is kimutatták, hogy milyen márkájú autókat loptak el előszeretettel a tolvajok. Amíg Mercedes-Benzből 2023-ban 22-t, tavaly már 35-öt loptak el. Könnyű zsákmánynak számít még az Opel, a Suzuki és a Ford – mindhárom márkából sokkal többet loptak el tavaly, mint azelőtt.

Autólopások száma márkákra lebontva:

1. Opel – 2023-ban 52, 2024-ben 71 lopás

2. Suzuki – 2023-ban 34, 2024-ben 59 lopás

3. Ford – 2023-ban 30, 2024-ben 47 lopás

4. Volkswagen – 2023-ban 37, 2024-ben 38 lopás

5. Mercedes-Benz – 2023-ban 22, 2024-ben 35 lopás.

Hogyan védekezzünk?

Tanács László, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának főelőadója elmondta, tavaly több autót csak azért loptak el vagy rongáltak meg, mert a katalizátorra volt szükség. Gyakori egyébként, hogy a lopás úgy történik meg, hogy a tulajdonos nem zárja le az autót, sőt, még az indítókulcsot is benne hagyja.