Autólopási toplista: mutatjuk, honnan és milyen autókat visznek el a legtöbbször a tolvajok
Elgondolkodtató statisztikai adatsor látott napvilágot a minap. Amíg korábban ez a fővárosra volt jellemző, mostanság az autólopás egyre inkább vidéki probléma. Kecskemét is a toplista élén áll.
A 90-es években az ellopott autók 90 százaléka Budapestről tűnt el, manapság viszont fordult a tendencia. Az autólopások 70 százaléka a vidéki településeket – köztük Kecskemétet – érinti. Erre világított rá a vezess.hu az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) által elküldött legfrissebb statisztikák alapján.
Kecskeméten jellemző az autólopás
Az ORFK autólopásokat számon tartó listáját továbbra is Budapest vezeti, ahonnan 2024-ben 118 autó tűnt el, azonban lakosságarányosan Kecskemét hasonló mutatókkal rendelkezik, ugyanis Bács-Kiskun megyeszékhelyéről tavaly 6 kocsit loptak el. Ezzel Kecskemét Budapest, Gyöngyös, Győr és Eger után a lista élmezőnyéhez tartozik.
Lopásszám 2024-ben:
- Budapest: 118
- Gyöngyös: 12
- Győr: 10
- Eger: 7
- Kecskemét: 6
Autóipari központok az autólopások kedvelt színtere
A 2023-as adatokhoz képest mondhatjuk, hogy javult a kecskeméti autólopások helyzet, hiszen akkor itt 7 személygépjárműnek veszett nyoma, és ezzel akkor a hírös város a második helyen végzett a csúfos rangsorban.
Érdekesség, hogy a 2023-as és a 2024-es autólopásos adatokat összevetve a vidéki városok között Kecskemét, a Mercedes városa, illetve Győr, az Audi városa szerepelt a „legjobban”. Két év alatt Győrből 15, Kecskemétről 13 autót loptak el.
Megnőtt a „kereslet” a Mercedes iránt
A statisztikák azt is kimutatták, hogy milyen márkájú autókat loptak el előszeretettel a tolvajok. Amíg Mercedes-Benzből 2023-ban 22-t, tavaly már 35-öt loptak el. Könnyű zsákmánynak számít még az Opel, a Suzuki és a Ford – mindhárom márkából sokkal többet loptak el tavaly, mint azelőtt.
Autólopások száma márkákra lebontva:
- 1. Opel – 2023-ban 52, 2024-ben 71 lopás
- 2. Suzuki – 2023-ban 34, 2024-ben 59 lopás
- 3. Ford – 2023-ban 30, 2024-ben 47 lopás
- 4. Volkswagen – 2023-ban 37, 2024-ben 38 lopás
- 5. Mercedes-Benz – 2023-ban 22, 2024-ben 35 lopás.
Hogyan védekezzünk?
Tanács László, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának főelőadója elmondta, tavaly több autót csak azért loptak el vagy rongáltak meg, mert a katalizátorra volt szükség. Gyakori egyébként, hogy a lopás úgy történik meg, hogy a tulajdonos nem zárja le az autót, sőt, még az indítókulcsot is benne hagyja.
A kecskeméti rendőr szerint azzal már sokat tehetünk a bűnmegelőzés érdekében, ha a gépjárművet mindig lezárjuk, és az indítókulcsot a lakásunkban nem rögtön az első polcon vagy fiókban tároljuk – betörés esetén valószínűleg ott keresik legelőször. Emellett a mechanikai védelemre is érdemes energiát fordítani, a kormányzár és a válózár hatékony védekezési módszer lehet.
