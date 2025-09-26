A bírság lehet a legkisebb baj, ha ezt nem rakod be a kocsiba, akár fel is jelenthetnek

Be kell vallani, a sofőrök többsége a forgalmi vizsga napján nézte meg utoljára az autó lámpáit, a guminyomást vagy a fékeket. Aligha kérünk meg bárkit is indulás előtt, hogy álljon az autó mögé és nézze meg, világít-e a féklámpa. Pedig ezek az apróságok életeket menthetnek – ahogy az elsősegély doboz is. Az autó kötelező tartozékai között ezért kiemelt szerepe van ennek a felszerelésnek.

Az autó kötelező tartozéka életet menthet

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Kötelező, és hiánya bírságot von maga után

A közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet előírja, hogy a jármű kötelező tartozékai közé tartozik az elsősegélynyújtó felszerelés. Ha nincs nálunk, az szabálysértésnek minősül.

A rendőr mérlegelése alapján:

a helyszíni bírság akár 50 ezer forint is lehet,

jellemzően 5–20 ezer forint közötti összeget szabnak ki,

súlyosabb esetben (például ismételt hiány, vagy ha balesetnél akadályozza az ellátást) feljelentés is történhet, magasabb büntetéssel.

Az autó kötelező tartozékai közül kiemelkedik az elsősegély doboz

A járművekben mindig készenlétben kell tartani az elsősegélynyújtó felszerelést, amelynek tartalma a következő:

steril gyorskötöző pólya (10 cm x 5 m): 4 db

steril gyorskötöző pólya (5 cm x 5 m): 2 db

steril mull-lap (6 x 6 cm/100 lap): 2 db

egyenként csomagolt vágott mullpólya (10 cm x 5 m): 4 db

steril mull-lap (50 cm x 80 cm): 3 db

kéztisztító/fertőtlenítő lap: 4 db

fóliakesztyű: 1 pár

háromszögletű kendő: 2 db

biztosítótű (40 mm-es): 4 db

ragtapasz (1,25 cm x 5 m): 1 tekercs

olló (rozsdamentes acélból, 110–150 mm-es): 1 db

polividonum jodatum hatóanyag tartalmú sebfertőtlenítő oldat (30 ml): 1 db

sebtapasz vágható (6 x 10 cm): 2 db

higiénikus arcmaszk (lélegeztetéshez): 1 db

gumis rögzítésű sebészeti szájmaszk: 1 db

elsősegélynyújtás képekben: 1 db

tartalomjegyzék: 1 db

Figyelni kell a szavatosságra is

A legtöbb autós tudja, hogy lennie kell elsősegély doboznak, de a szavatossági időt már kevesebben ellenőrzik. A doboz lejárati ideje a matricán szerepel, de az egyes elemek külön is lejárhatnak: a kötszerek általában 5 évig, a sebfertőtlenítő oldat kb. 3 évig tartható el. Ha például egy gézcsomag felbontásra kerül, a maradékot bontatlan csomaggal kell pótolni. A lejárt felszerelés szintén szabálysértésnek számíthat.