A bírság lehet a legkisebb baj, ha ezt nem rakod be a kocsiba, akár fel is jelenthetnek
Sokan megfeledkeznek olyan közlekedési szabályokról és előírásokról, amelyek akár életet is menthetnek. Az egyik legfontosabb ezek közül az elsősegély doboz, amely az autó kötelező tartozékai közé tartozik, és nemcsak pénzbírságot vonhat maga után a hiánya, hanem vészhelyzetben súlyos következményekkel is járhat.
Be kell vallani, a sofőrök többsége a forgalmi vizsga napján nézte meg utoljára az autó lámpáit, a guminyomást vagy a fékeket. Aligha kérünk meg bárkit is indulás előtt, hogy álljon az autó mögé és nézze meg, világít-e a féklámpa. Pedig ezek az apróságok életeket menthetnek – ahogy az elsősegély doboz is. Az autó kötelező tartozékai között ezért kiemelt szerepe van ennek a felszerelésnek.
Kötelező, és hiánya bírságot von maga után
A közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet előírja, hogy a jármű kötelező tartozékai közé tartozik az elsősegélynyújtó felszerelés. Ha nincs nálunk, az szabálysértésnek minősül.
A rendőr mérlegelése alapján:
- a helyszíni bírság akár 50 ezer forint is lehet,
- jellemzően 5–20 ezer forint közötti összeget szabnak ki,
- súlyosabb esetben (például ismételt hiány, vagy ha balesetnél akadályozza az ellátást) feljelentés is történhet, magasabb büntetéssel.
Az autó kötelező tartozékai közül kiemelkedik az elsősegély doboz
A járművekben mindig készenlétben kell tartani az elsősegélynyújtó felszerelést, amelynek tartalma a következő:
- steril gyorskötöző pólya (10 cm x 5 m): 4 db
- steril gyorskötöző pólya (5 cm x 5 m): 2 db
- steril mull-lap (6 x 6 cm/100 lap): 2 db
- egyenként csomagolt vágott mullpólya (10 cm x 5 m): 4 db
- steril mull-lap (50 cm x 80 cm): 3 db
- kéztisztító/fertőtlenítő lap: 4 db
- fóliakesztyű: 1 pár
- háromszögletű kendő: 2 db
- biztosítótű (40 mm-es): 4 db
- ragtapasz (1,25 cm x 5 m): 1 tekercs
- olló (rozsdamentes acélból, 110–150 mm-es): 1 db
- polividonum jodatum hatóanyag tartalmú sebfertőtlenítő oldat (30 ml): 1 db
- sebtapasz vágható (6 x 10 cm): 2 db
- higiénikus arcmaszk (lélegeztetéshez): 1 db
- gumis rögzítésű sebészeti szájmaszk: 1 db
- elsősegélynyújtás képekben: 1 db
- tartalomjegyzék: 1 db
Figyelni kell a szavatosságra is
A legtöbb autós tudja, hogy lennie kell elsősegély doboznak, de a szavatossági időt már kevesebben ellenőrzik. A doboz lejárati ideje a matricán szerepel, de az egyes elemek külön is lejárhatnak: a kötszerek általában 5 évig, a sebfertőtlenítő oldat kb. 3 évig tartható el. Ha például egy gézcsomag felbontásra kerül, a maradékot bontatlan csomaggal kell pótolni. A lejárt felszerelés szintén szabálysértésnek számíthat.
Nem nagy kiadás
Ha nincs a kocsidban elsősegély doboz, könnyen beszerezheted. Áruházakban, benzinkutakon és online is elérhető. Pár ezer forintért már kapható B típusú személygépkocsikhoz használható csomag: az Auchanban például 2500 forinttól, máshol 3500–4000 forint körüli áron. Webshopokban találhatunk drágább, 8–12 ezer forintos változatokat is, amelyek már elakadásjelző háromszöget, fényvisszaverő mellényt vagy akár poroltót is tartalmaznak.
Hasznos kiegészítők, amik nem kötelezők, de jól jöhetnek
Bár az elsősegély doboz az autó kötelező tartozékai közé tartozik, érdemes gondolni más eszközökre is, amelyek baj esetén nagy segítséget nyújthatnak. Télen például hasznos lehet a jégkaparó, a hólánc vagy akár egy meleg takaró, nyáron pedig jó szolgálatot tehet egy extra palack víz vagy napszemüveg. A biztonság érdekében sokan tartanak maguknál poroltót, bikakábelt vagy pótizzót is. Ezek ugyan nem kötelezőek, de jelentősen megkönnyíthetik a helyzetet egy váratlan műszaki hiba vagy hosszabb út során.
