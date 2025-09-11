szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Akció

2 órája

Nosztalgia a polcokon, gyerekkorunk ízeit most újra a kosarunkba tehetjük

Címkék#Auchan#Tesco#termék#retró#akció

Retró minden mennyiségben. A régmúlt kedvencei az Auchan új akciójában, a kecsegtető ajánlat szeptember negyedikétől él.

Bátori Attila

Az évek repülnek, de van, ami nem változik. A régmúlt kedvencei mai köntösben – olvasható a felhívás az Auchan online és nyomtatott akciós újságjában. 

Az Auchan akciója a retró ízekre és termékekre fókuszál
A retró világába kalauzol az Auchan akciója. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Visszatért a múlt az Auchanba?

Ha alaposabban szemügyre vesszük, az első kiadó helyen rögtön feltűnik a Turista felvágott, a maga 1299 forintos árával. Ugyanezen az oldalon található egy igazi klasszikus a Mackó sajt is, ami akciósan mindössze 599 forint. De a retró termékek listája ezzel még nem ér véget, példának okáért ott van a Kockás túró rudi 699 forint és a Darálós keksz 289 forintért. A 70-es évek legendás terméke, a Traubisoda is akciós, az 1,75 literes kiszerelés most 489 forintért megvásárolható.

De a nosztalgiavonat nem áll meg az élelmiszereknél. Olyan kincsekhez is hozzájuthatunk kedvezményesen mint a kazettás magnó, ami mindösszesen 19.999 forintba kerül, de analóg rádiót is vehetünk 8999 forintért.

A teljes Auchan akciós újság itt érhető el.

Máshol is vannak akciók?

Igen, ahogy beköszönt az ősz, az áruházak is új lendületet vettek: szeptember 11-től öt nagy üzletlánc rukkol elő olyan akciókkal, amelyek nemcsak praktikusak, de áruk is meglepően kedvező. A Lidl, Aldi, Penny, Tesco és Auchan akciós újságjainak legérdekesebb ajánlatait ebben a cikkben gyűjtöttük össze.

 

