Átalány vagy diktálás? Így válasszuk ki a legjobb rezsifizetési módot

A fűtési szezon kezdetével egyre többen gondolkodnak el azon, hogyan tudnak spórolni a rezsin. Az átalány vagy diktálás kérdése különösen fontos. Szakértői tippekkel segítünk a megfelelő választásban.

Kovács Alexandra

Ahogy hűvösebbek lesznek az esték és egyre többen bekapcsolják a fűtést, sok háztartásban felmerül a kérdés: melyik fizetési mód éri meg jobban, az átalány vagy a diktálás? A döntés nemcsak a havi pénztárcánkat érinti, hanem a hosszú távú pénzügyi tervezhetőséget és az energiatudatosságot is. Szakértői tippekkel és fogyasztási példákkal segítünk eligazodni a fűtési szezonban.

az átalánynak és a diktálásnak is megvan az előnye,
Átalány vagy diktálás? Így fizetheti kedvezőbben a rezsit
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mi a különbség az átalány és a diktálás között?

Átalánydíj: a szolgáltató a korábbi fogyasztás alapján kiszámítja az éves igényt, majd elosztja 12 hónapra. Így mindig ugyanakkora összeget fizetünk, függetlenül a téli vagy nyári fogyasztási különbségektől. Az évfordulón (általában augusztusban) elszámoló számla érkezik: ez lehet visszatérítés vagy pótfizetés.

Diktálás: minden hónapban a tényleges fogyasztást kell kifizetni a bediktált óraállás alapján. Ez jobban ösztönöz a takarékosságra, nyáron kevesebbet, télen többet kell fizetni. Pontosságot és havi odafigyelést igényel.

Mikor érdemes váltani?

Átalányról diktálásra: ha csökkent a fogyasztás (például szigetelés, napelem vagy energiatakarékos berendezések bevezetése után), vagy ha túl magas az elszámoló számla.

Diktálásról átalányra: ha fontos a kiszámítható havi kiadás, és zavaró a téli számlák ingadozása.

A váltás évente egyszer, az elszámolás után lehetséges. Előtte érdemes az éves fogyasztást átszámolni, és eldönteni, melyik rendszer illik jobban a család költségvetéséhez – írja az Origo.

Mire kell figyelni a rezsikereteknél?

A rezsicsökkentett ár bizonyos mennyiségig érvényes:

  • Villamosenergia: 2523 kilowattóra/év
  • Földgáz: 1729 köbméter/év

Aki túllépi ezeket a kereteket, annak a többletet már a magasabb, lakossági piaci áron kell fizetnie.

Tippek AGázostól a spórolásra

Az Origo kérdéseire a közösségi médiában AGázos néven ismert szakember elmondta:

  • Kisebb lakásokban ritkán lépik át a kereteket, de nagyobb családi házakban gyakori a túlfogyasztás.
  • Érdemes kombinálni a gázfűtést és a splitklímát: így rugalmasabban osztható meg a fűtési költség.
  • A klímát nem szabad ki-be kapcsolgatni: elég a kívánt hőfokot beállítani, a berendezés modulálja a teljesítményt.
  • A klíma ventilátor üzemmódja segíthet az egyenletes hőeloszlásban, különösen padló- és radiátorfűtés mellett. Ezáltal akár 5–10% energiamegtakarítás is elérhető, miközben a klíma áramfogyasztása.

