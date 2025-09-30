Óvodások kalandja az arborétumban – ötszáz gyermek szerzett életre szóló élményeket – fotók, videó

Az Erdők Hete programot minden évben a 40. héten rendezik meg már 15 éve, így most szeptember 30-án tartották az eseményt a Kecskeméti Arborétumban, a KEFAG (Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.). Ezen a héten a keddi nap szokott az ovisoké lenni, a csütörtök pedig az iskolásoké. Itt egy olyan játékos programon vehetnek részt a gyerekek, ahol testközelből ismerhetik meg környezetüket.

A Kecskeméti Arborétumban kedden összegyűltek az ovisok a KEFAG által szervezett Erdők hete alkalmából

Fotó: Bús Csaba

Az arborétum környezetében tanulhattak

A programra három állomást készítettek elő. Az első helyen a gyerekek megtanulhatták, hogy az állatok hogyan készülnek a télre, például a mókusról beszéltek részletesebben, valamint szó volt még a biotóp fákról is, melyek élőhelyeket nyújtanak az erdő lakói számára. Mindezeket pedig különböző ügyességi játékokkal egészítették ki.

A második állomás inkább szakmai volt, ugyanis itt az erdészek munkájáról volt szó részletesebben, amit egy erdőmérnök magyarázott el az ovisoknak. Elmesélte például, hogy milyen állatok vannak az erdőben, és hogy hogyan hívják egy állatcsalád tagjait, mint például az őzbak, őzsuta és őzgida. Ezek mellett a fák terméseit is közelebbről meg tudták vizsgálni a kis látogatók, így a fekete diót és más terméseket is megfoghattak, hogy érezzék rücskös felületüket.

Az utolsó állomáson pedig megtanulhatták a gyerekek, hogy milyen fajta madarak vannak (például állandó és költöző madarak). Összeállítottak egy kis képzeletbeli bőröndöt is, amibe olyan tulajdonságok kerültek, melyek egy madárnak elengedhetetlenek, egy másik játékkal pedig a madarak költözését mutatták be.