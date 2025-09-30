1 órája
Óvodások kalandja az arborétumban – ötszáz gyermek szerzett életre szóló élményeket – fotók, videó
Nincs is jobb program a kicsiknek, mint az erdőben sétálni, és ügyességi feladatok segítségével tanulni az erdőről. A Kecskeméti Arborétumban kedden összegyűltek az ovisok a KEFAG által szervezett Erdők hete alkalmából, amire annyian jelentkeztek, hogy még egy plusz napot is kapott az eseménysorozat.
Az Erdők Hete programot minden évben a 40. héten rendezik meg már 15 éve, így most szeptember 30-án tartották az eseményt a Kecskeméti Arborétumban, a KEFAG (Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.). Ezen a héten a keddi nap szokott az ovisoké lenni, a csütörtök pedig az iskolásoké. Itt egy olyan játékos programon vehetnek részt a gyerekek, ahol testközelből ismerhetik meg környezetüket.
Az arborétum környezetében tanulhattak
A programra három állomást készítettek elő. Az első helyen a gyerekek megtanulhatták, hogy az állatok hogyan készülnek a télre, például a mókusról beszéltek részletesebben, valamint szó volt még a biotóp fákról is, melyek élőhelyeket nyújtanak az erdő lakói számára. Mindezeket pedig különböző ügyességi játékokkal egészítették ki.
A második állomás inkább szakmai volt, ugyanis itt az erdészek munkájáról volt szó részletesebben, amit egy erdőmérnök magyarázott el az ovisoknak. Elmesélte például, hogy milyen állatok vannak az erdőben, és hogy hogyan hívják egy állatcsalád tagjait, mint például az őzbak, őzsuta és őzgida. Ezek mellett a fák terméseit is közelebbről meg tudták vizsgálni a kis látogatók, így a fekete diót és más terméseket is megfoghattak, hogy érezzék rücskös felületüket.
Az utolsó állomáson pedig megtanulhatták a gyerekek, hogy milyen fajta madarak vannak (például állandó és költöző madarak). Összeállítottak egy kis képzeletbeli bőröndöt is, amibe olyan tulajdonságok kerültek, melyek egy madárnak elengedhetetlenek, egy másik játékkal pedig a madarak költözését mutatták be.
Erdők hete programok a kecskeméti arborétumbanFotók: Bús Csaba
Elképesztő népszerűség
Az Erdők Hete annyira népszerű program Vörösváczki Mónika az arborétum igazgatójának elmondása alapján, hogy az óvodások csak a keddi napra nem fértek volna be mind, így szerdán is várnak újabb csoportot. Összesen körülbelül 500 gyermek jelentkezett a programra, ami egyértelműen mutatja a rendezvény minőségét. Az óvodák mindenfelől érkeznek Kecskemétre, jöttek például Bócsáról, Soltvadkertről és Fülöpházáról is gyerekek, ugyanis habár az út nem olcsó, de a program maga csak 1000 forint gyermekenként, és cserébe egy életre szóló élményt ad.
