1 órája
Negyven év a vízparton – a nehézségeken túllépve újra vonzóvá tették a horgászatot – fotók
Fennállásának 40 évét közösségi programmal is ünnepli a solti civil szervezet. Az Aranykulcs Horgászegyesület a jubileumi közgyűlés után családi napot szervez.
Negyven év hosszú idő. Ennyi idő telt el azóta, hogy a városban megalakult a solti Aranykulcs Horgászegyesület, amelynek tagjai a kezdetektől nemcsak a horgászat örömét osztják meg egymással, hanem a környék vízi élőhelyeinek megőrzéséért is aktívan tesznek és mindeközben közösséget építenek.
A jubileumi közgyűlésen két alapítótagot is köszönhetett Lang Balázs, az egyesület jelenlegi elnöke, illetve megemlékeztek a korábbi vezetőségi tagokról is: Andrási Bálintról, Andriska Pálról, Bajnok Lajosról, Takács Sándorról és Papp Zoltánról.
Az Aranykulcs Horgászegyesület alapítóinak visszaemlékezése
A közgyűlésen különösen megható volt, hogy részt vett Bajnok Lajos alapítótag, valamint Madaras László, aki annak idején a Kecskeméti Horgász Egyesület és a megyei szövetség tisztségviselőjeként segítette a solti szervezet létrehozását. Ők idézték fel az indulás nehézségeit, a kezdeti terveket és azokat a közösségi erőfeszítéseket, amelyeknek köszönhetően az egyesület 1985-ben hivatalosan is megalakulhatott.
A tó fejlesztését a kétezres évektől pályázati források is segítették: ekkor készült el például a filagória, valamint a csatornák összeköttetése és a levegőztető is, amelyek hosszútávon biztosítják a víz minőségének fenntartását.
Változó idők, csökkenő létszám
Az egyesület fénykorában mintegy 500–600 taggal működött, mára azonban – részben annak köszönhetően, hogy Solton három horgászegyesület is működik – a taglétszám 126 főre apadt a felnőtt korosztály tekintetében.
A jelenlegi vezetőség 2023-ban nehéz anyagi helyzettel vette át a civil szervezetet. „Kemény munkával, jól gazdálkodva állítottuk talpra az egyesületet. Jó úton haladunk” – emelte ki beszámolójában az elnök.
Sok társadalmi munkával, önkéntes feladatvállalással sikerült áthidalni elsősorban ezt a nehéz helyzetet. Míg korábban alkalmazottak végezték az adminisztratív és szervezési teendőket, ma a vezetőség és a tagok saját költségen, közös erővel tartják fenn a működést. Természetesen vannak a tó körül folyamatos karbantartási feladatok, ezeket az egyesület továbbra is kigazdálkodja, illetve további fejlesztéseken is tudnak már gondolkodni.
Jubileumot ünnepelt a solti Aranykulcs HorgászegyesületFotók: Madaras László
A Húgyó-tó, mint központ
Az egyesület központja és legfőbb büszkesége a 2,7 hektáros Húgyó-tó, amely két összekapcsolódó részből áll. Itt tartják a legtöbb horgászversenyt, továbbá céges rendezvények megtartására is van lehetőség és a tó ad otthont az évről évre megrendezett gyermek és felnőtt horgászversenynek is.
Idén 41 gyermek nevezett a májusi versenyükre – ez országos viszonylatban is kiemelkedő szám –, amely bizonyítja, hogy a horgászat továbbra is vonzó a fiatal generáció számára.
Versenyek és családi napok
Az Aranykulcs Horgász Egyesület életében fontos szerepet játszanak a közösségi programok. A felnőttek számára rendszeresen hirdetnek horgászversenyeket, amelyekre az egyesületi tagok kedvezményes nevezési díjjal indulhatnak, míg a külsősök valamivel magasabb összegért csatlakozhatnak.
A gyerekversenyek viszont teljesen ingyenesek: a résztvevők minden alkalommal ajándékban részesülnek, a szülőket és a gyerekeket is megvendégelik ezen alkalmakkor. Ezekhez a rendezvényekhez a település önkormányzata évről évre támogatást nyújt, ezzel is erősítve a civil szervezet munkáját.
Jubileumi családi nap
A jubileumi év alkalmából október 12-én különleges családi napot is szerveznek a Húgyó-tónál, amely horgászattal, ugrálóvárral, közös főzéssel és sok meglepetéssel várja a tagokat, családtagokat és a gyerekengedélyes horgászokat – osztotta meg velünk az egyesület terveit Lang Balázs elnök.
