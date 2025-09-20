szeptember 20., szombat

Jubileum

1 órája

Negyven év a vízparton – a nehézségeken túllépve újra vonzóvá tették a horgászatot – fotók

Címkék#hal#Aranykulcs Horgászegyesület#jubileum#horgászat

Fennállásának 40 évét közösségi programmal is ünnepli a solti civil szervezet. Az Aranykulcs Horgászegyesület a jubileumi közgyűlés után családi napot szervez.

Farkas Bea

Negyven év hosszú idő. Ennyi idő telt el azóta, hogy a városban megalakult a solti Aranykulcs Horgászegyesület, amelynek tagjai a kezdetektől nemcsak a horgászat örömét osztják meg egymással, hanem a környék vízi élőhelyeinek megőrzéséért is aktívan tesznek és mindeközben közösséget építenek.

A solti Aranykulcs Horgászegyesület jubileumi közgyűlése
A solti Aranykulcs Horgászegyesület jubileumi közgyűlésen emlékezett vissza az elmúlt 40 év eseményeire
Fotó: Madaras László

A jubileumi közgyűlésen két alapítótagot is köszönhetett Lang Balázs, az egyesület jelenlegi elnöke, illetve megemlékeztek a korábbi vezetőségi tagokról is: Andrási Bálintról, Andriska Pálról, Bajnok Lajosról, Takács Sándorról és Papp Zoltánról.

Az Aranykulcs Horgászegyesület alapítóinak visszaemlékezése

A közgyűlésen különösen megható volt, hogy részt vett Bajnok Lajos alapítótag, valamint Madaras László, aki annak idején a Kecskeméti Horgász Egyesület és a megyei szövetség tisztségviselőjeként segítette a solti szervezet létrehozását. Ők idézték fel az indulás nehézségeit, a kezdeti terveket és azokat a közösségi erőfeszítéseket, amelyeknek köszönhetően az egyesület 1985-ben hivatalosan is megalakulhatott. 

A tó fejlesztését a kétezres évektől pályázati források is segítették: ekkor készült el például a filagória, valamint a csatornák összeköttetése és a levegőztető is, amelyek hosszútávon biztosítják a víz minőségének fenntartását.

Változó idők, csökkenő létszám

Az egyesület fénykorában mintegy 500–600 taggal működött, mára azonban – részben annak köszönhetően, hogy Solton három horgászegyesület is működik – a taglétszám 126 főre apadt a felnőtt korosztály tekintetében. 

A jelenlegi vezetőség 2023-ban nehéz anyagi helyzettel vette át a civil szervezetet. „Kemény munkával, jól gazdálkodva állítottuk talpra az egyesületet. Jó úton haladunk” – emelte ki beszámolójában az elnök. 

Sok társadalmi munkával, önkéntes feladatvállalással sikerült áthidalni elsősorban ezt a nehéz helyzetet. Míg korábban alkalmazottak végezték az adminisztratív és szervezési teendőket, ma a vezetőség és a tagok saját költségen, közös erővel tartják fenn a működést. Természetesen vannak a tó körül folyamatos karbantartási feladatok, ezeket az egyesület továbbra is kigazdálkodja, illetve további fejlesztéseken is tudnak már gondolkodni.

Jubileumot ünnepelt a solti Aranykulcs Horgászegyesület

Fotók: Madaras László

A Húgyó-tó, mint központ

Az egyesület központja és legfőbb büszkesége a 2,7 hektáros Húgyó-tó, amely két összekapcsolódó részből áll. Itt tartják a legtöbb horgászversenyt, továbbá céges rendezvények megtartására is van lehetőség és a tó ad otthont az évről évre megrendezett gyermek és felnőtt horgászversenynek is. 

Idén 41 gyermek nevezett a májusi versenyükre – ez országos viszonylatban is kiemelkedő szám –, amely bizonyítja, hogy a horgászat továbbra is vonzó a fiatal generáció számára.

Versenyek és családi napok

Az Aranykulcs Horgász Egyesület életében fontos szerepet játszanak a közösségi programok. A felnőttek számára rendszeresen hirdetnek horgászversenyeket, amelyekre az egyesületi tagok kedvezményes nevezési díjjal indulhatnak, míg a külsősök valamivel magasabb összegért csatlakozhatnak. 

A gyerekversenyek viszont teljesen ingyenesek: a résztvevők minden alkalommal ajándékban részesülnek, a szülőket és a gyerekeket is megvendégelik ezen alkalmakkor. Ezekhez a rendezvényekhez a település önkormányzata évről évre támogatást nyújt, ezzel is erősítve a civil szervezet munkáját.

Jubileumi családi nap

A jubileumi év alkalmából október 12-én különleges családi napot is szerveznek a Húgyó-tónál, amely horgászattal, ugrálóvárral, közös főzéssel és sok meglepetéssel várja a tagokat, családtagokat és a gyerekengedélyes horgászokat – osztotta meg velünk az egyesület terveit Lang Balázs elnök.
 

 

 

