Negyven év a vízparton – a nehézségeken túllépve újra vonzóvá tették a horgászatot – fotók

Negyven év hosszú idő. Ennyi idő telt el azóta, hogy a városban megalakult a solti Aranykulcs Horgászegyesület, amelynek tagjai a kezdetektől nemcsak a horgászat örömét osztják meg egymással, hanem a környék vízi élőhelyeinek megőrzéséért is aktívan tesznek és mindeközben közösséget építenek.

A solti Aranykulcs Horgászegyesület jubileumi közgyűlésen emlékezett vissza az elmúlt 40 év eseményeire

Fotó: Madaras László

A jubileumi közgyűlésen két alapítótagot is köszönhetett Lang Balázs, az egyesület jelenlegi elnöke, illetve megemlékeztek a korábbi vezetőségi tagokról is: Andrási Bálintról, Andriska Pálról, Bajnok Lajosról, Takács Sándorról és Papp Zoltánról.

Az Aranykulcs Horgászegyesület alapítóinak visszaemlékezése

A közgyűlésen különösen megható volt, hogy részt vett Bajnok Lajos alapítótag, valamint Madaras László, aki annak idején a Kecskeméti Horgász Egyesület és a megyei szövetség tisztségviselőjeként segítette a solti szervezet létrehozását. Ők idézték fel az indulás nehézségeit, a kezdeti terveket és azokat a közösségi erőfeszítéseket, amelyeknek köszönhetően az egyesület 1985-ben hivatalosan is megalakulhatott.

A tó fejlesztését a kétezres évektől pályázati források is segítették: ekkor készült el például a filagória, valamint a csatornák összeköttetése és a levegőztető is, amelyek hosszútávon biztosítják a víz minőségének fenntartását.

Változó idők, csökkenő létszám

Az egyesület fénykorában mintegy 500–600 taggal működött, mára azonban – részben annak köszönhetően, hogy Solton három horgászegyesület is működik – a taglétszám 126 főre apadt a felnőtt korosztály tekintetében.

A jelenlegi vezetőség 2023-ban nehéz anyagi helyzettel vette át a civil szervezetet. „Kemény munkával, jól gazdálkodva állítottuk talpra az egyesületet. Jó úton haladunk” – emelte ki beszámolójában az elnök.

Sok társadalmi munkával, önkéntes feladatvállalással sikerült áthidalni elsősorban ezt a nehéz helyzetet. Míg korábban alkalmazottak végezték az adminisztratív és szervezési teendőket, ma a vezetőség és a tagok saját költségen, közös erővel tartják fenn a működést. Természetesen vannak a tó körül folyamatos karbantartási feladatok, ezeket az egyesület továbbra is kigazdálkodja, illetve további fejlesztéseken is tudnak már gondolkodni.