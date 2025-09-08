Sötétségbe borul fél Kecskemét

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. honlapján található információk szerint szeptember 8. és szeptember 14. között több Bács-Kiskun vármegyei településen is áramszünet várható.

Áramszünetre kell készülni több településen is.

Forrás: Illusztráció: Shutterstock.com

Hol lesz áramszünet Bács-Kiskunban szeptember második hetében?

A tervezett fejlesztés ideje alatt az alábbi településeken több órán keresztül áramszünet várható:

Kecskeméten 17 utcában,

Ballószögön 8 utcában,

Kalocsán 23 utcában,

Kerekegyházán 26 utcában.

Az áramkimaradás legfeljebb 12 óráig tart. Az érintett utcák teljes listáját IDE kattintva tekintheti meg.

Fontos bejelentést tett az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára

Szeptembertől lehetővé válik 230 ezer okosmérős ügyfél számára az azonos összegű villanyszámlák igénylése. Várható felhasználásuk alapján így az év minden hónapjában, a fűtési szezonban is azonos összeget kell fizetniük.