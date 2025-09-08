szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Érdemes felkészülni

1 órája

Sötétségbe borul fél Kecskemét

Címkék#ügyfél#hálózat#áramszünet#lista#utca

Hosszú órákon át nem lesz áram Bács-Kiskun vármegye több településén.

Bátori Attila

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. honlapján található információk szerint szeptember 8. és szeptember 14. között több Bács-Kiskun vármegyei településen is áramszünet várható. 

Áramszünet várható Bács-Kiskunban
Áramszünetre kell készülni több településen is.
Forrás: Illusztráció: Shutterstock.com

Hol lesz áramszünet Bács-Kiskunban szeptember második hetében?

A tervezett fejlesztés ideje alatt az alábbi településeken több órán keresztül áramszünet várható: 

  • Kecskeméten 17 utcában,
  • Ballószögön 8 utcában,
  • Kalocsán 23 utcában,
  • Kerekegyházán 26 utcában.

Az áramkimaradás legfeljebb 12 óráig tart. Az érintett utcák teljes listáját IDE kattintva tekintheti meg.

Fontos bejelentést tett az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára

Szeptembertől lehetővé válik 230 ezer okosmérős ügyfél számára az azonos összegű villanyszámlák igénylése. Várható felhasználásuk alapján így az év minden hónapjában, a fűtési szezonban is azonos összeget kell fizetniük. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu