Áram nélkül maradnak több utca lakói, ráadásul nem is rövid ideig
Szeptember első hetében is folytatódnak az MVM áramhálózat-fejlesztési munkálatai. Mutatjuk, hol kell áramszünetre számítani.
Az MVM Démász Áramhálózati Kft. részletes listát közölt arról, hogy hol és mikor, milyen felhasználási helyeken lesz áramszünet közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatok miatt.
Áramszünet Bács-Kiskunban szeptember első hetében
A tervezett fejlesztés ideje alatt az alábbi településeken több órán keresztül áramszünet várható:
- szeptember 2-án Kecsekeméten, a Kandó Kálmán úton, a Talfája tanya térségében és az Újvilág utcában,
- szeptember 2-án és 3-án Kerekegyházán,
- szeptember 4-én Jakabszálláson,
- szeptember 5-én Ladánybenén.
Az áramkimaradás legfeljebb 12 óráig tart. Az érintett utcák teljes listáját IDE kattintva tekintheti meg.
Szeptembertől másképp számolják a villanyszámlát
Fontos bejelentést tett az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára. Az MVM Csoport okosmérős ügyfelei ősztől újra kérhetik az egyforma összegű áramszámlákat.
