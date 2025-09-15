Közel száz utca marad áram nélkül

A MVM Démász Áramhálózati Kft. előre tervezett munkálatokat fog végezni a villamos hálózaton szeptember 15. és szeptember 21 között. Emiatt több Bács-Kiskun vármegyei településen is áramszünetre kell készülni.

Több utcában is áramszünet várható.

Hol lesz áramszünet Bács-Kiskunban szeptember harmadik hetében?

A tervezett fejlesztés ideje alatt az alábbi településeken több órán keresztül áramszünet várható:

Kecskeméten 23 utcában,

Ballószögön 7 utcában,

Kiskunfélegyházán 6 utcában,

Kalocsán 2 utcában,

Kiskunhalasan 34 utcában,

Bugacon 21 utcában.

Az MVM tájékoztatása szerint az áramkimaradás időtartama legfeljebb 12 óra. Az érintett utcák teljes listája IDE kattintva tekinthető meg.

