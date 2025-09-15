szeptember 15., hétfő

1 órája

Közel száz utca marad áram nélkül

Címkék#ügyfél#hálózat#áramszünet#lista#utca

Mutatjuk a részleteket. Hosszú órákon át áramszünet lesz több Bács-Kiskun vármegyei település utcájában.

Bátori Attila

A MVM Démász Áramhálózati Kft. előre tervezett munkálatokat fog végezni a villamos hálózaton szeptember 15. és szeptember 21 között. Emiatt több Bács-Kiskun vármegyei településen is áramszünetre kell készülni. 

Áramszünet várható közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatok miatt.
Több utcában is áramszünet várható. 
Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Hol lesz áramszünet Bács-Kiskunban szeptember harmadik hetében?

A tervezett fejlesztés ideje alatt az alábbi településeken több órán keresztül áramszünet várható: 

  • Kecskeméten 23 utcában,
  • Ballószögön 7 utcában,
  • Kiskunfélegyházán 6 utcában,
  • Kalocsán 2 utcában,
  • Kiskunhalasan 34 utcában,
  • Bugacon 21 utcában.

Az MVM tájékoztatása szerint az áramkimaradás időtartama legfeljebb 12 óra. Az érintett utcák teljes listája IDE kattintva tekinthető meg.

Fontos bejelentést tett az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára

Szeptembertől lehetővé válik 230 ezer okosmérős ügyfél számára az azonos összegű villanyszámlák igénylése. Várható felhasználásuk alapján így az év minden hónapjában, a fűtési szezonban is azonos összeget kell fizetniük. 

 

 

