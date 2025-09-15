1 órája
Közel száz utca marad áram nélkül
Mutatjuk a részleteket. Hosszú órákon át áramszünet lesz több Bács-Kiskun vármegyei település utcájában.
A MVM Démász Áramhálózati Kft. előre tervezett munkálatokat fog végezni a villamos hálózaton szeptember 15. és szeptember 21 között. Emiatt több Bács-Kiskun vármegyei településen is áramszünetre kell készülni.
Hol lesz áramszünet Bács-Kiskunban szeptember harmadik hetében?
A tervezett fejlesztés ideje alatt az alábbi településeken több órán keresztül áramszünet várható:
- Kecskeméten 23 utcában,
- Ballószögön 7 utcában,
- Kiskunfélegyházán 6 utcában,
- Kalocsán 2 utcában,
- Kiskunhalasan 34 utcában,
- Bugacon 21 utcában.
Az MVM tájékoztatása szerint az áramkimaradás időtartama legfeljebb 12 óra. Az érintett utcák teljes listája IDE kattintva tekinthető meg.
