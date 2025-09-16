Motoros show, rekordszámú főzőcsapat és sztárfellépők színesítették az Apostagi Családi Napot – fotók, videó

Szeptember második hétvégéjén Apostag apraja és nagyja megmozdult, hiszen megrendezték a hagyományos és igen népszerű Apostagi Családi Napot. A település legnagyobb őszi eseménye idén minden eddiginél gazdagabb programkínálattal várta a résztvevőket: főzőversennyel, gyerekprogramokkal, koncertekkel és különleges meglepetésekkel, mint például egy látványos motoros kaszkadőr-bemutatóval.

Fotó: Hegedűs Tamás

A rendezvényt az elmúlt évek legsikeresebb családi napjaként értékelte Zakar Zoltán polgármester, aki beszámolt a szombati nap főbb eseményeiről.

Az Apostagi Családi Napot motoros kaszkadőr-show nyitotta

A délelőtti program egyik fénypontja egy motoros kaszkadőr-bemutató volt, amelyet egy helyi vállalkozó, az Oliben-Bau Konténer Kft. jóvoltából sikerült a családi nap kínálatába illeszteni. A közönséget Herczeg Balázs, a „Mókus” néven ismert előadó bő félórás show-val kápráztatta el. Létra tetején adott elő Titanic-jelenetet, bukfencezett a motorral, hajmeresztő mutatványokat mutatott be, és elképesztő ügyességgel kezelte a kétkerekűt. A közönség vastapssal jutalmazta a produkciót, amely valóban emlékezetes nyitánya volt a napnak.

Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt kínáltak programokat

A program ezt követően a gyerekeké lett: ugrálóvár, játékos foglalkozások és Ribizli bohóc gondoskodtak a jókedvről. A dél körüli órákban pedig a felnőtteké lett a főszerep, amikor színpadra lépett Csocsesz, a mulatós zene egyik legismertebb alakja, aki a televíziós szerepléseinek köszönhetően különösen népszerű a közönség körében. Fellépése egy másik helyi vállalkozó támogatásával valósult meg, ami jól példázza, hogy a település cégei mennyire elkötelezettek a családi nap sikeréért.

A délután egyik legkedvesebb pillanata a habparti volt: gyerekek és felnőttek együtt vetették bele magukat a hatalmas habfelhőbe, önfeledten játszva és fotózkodva. A rendezvény külön színfoltja volt az is, hogy egy távolról érkezett társaság a saját legénybúcsúját kötötte össze a családi nappal, így ők is végig részt vettek a programokon.