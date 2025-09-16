szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szórakozás

43 perce

Motoros show, rekordszámú főzőcsapat és sztárfellépők színesítették az Apostagi Családi Napot – fotók, videó

Címkék#baon videó#Apostagi Családi Nap#koncert#motor#családi nap

Látványos motoros kaszkadőr-show, habparti és rekordszámú főzőcsapat. Az Apostagi Családi Nap nagy sikerrel zajlott le a hétvégén.

Farkas Bea

Szeptember második hétvégéjén Apostag apraja és nagyja megmozdult, hiszen megrendezték a hagyományos és igen népszerű Apostagi Családi Napot. A település legnagyobb őszi eseménye idén minden eddiginél gazdagabb programkínálattal várta a résztvevőket: főzőversennyel, gyerekprogramokkal, koncertekkel és különleges meglepetésekkel, mint például egy látványos motoros kaszkadőr-bemutatóval.

Az Apostagi Családi Napon motoros show
Az Apostagi Családi Napon látványos motoros kaszkadőr-showt is láthattuk
Fotó: Hegedűs Tamás

A rendezvényt az elmúlt évek legsikeresebb családi napjaként értékelte Zakar Zoltán polgármester, aki beszámolt a szombati nap főbb eseményeiről.

Az Apostagi Családi Napot motoros kaszkadőr-show nyitotta

A délelőtti program egyik fénypontja egy motoros kaszkadőr-bemutató volt, amelyet egy helyi vállalkozó, az Oliben-Bau Konténer Kft. jóvoltából sikerült a családi nap kínálatába illeszteni. A közönséget Herczeg Balázs, a „Mókus” néven ismert előadó bő félórás show-val kápráztatta el. Létra tetején adott elő Titanic-jelenetet, bukfencezett a motorral, hajmeresztő mutatványokat mutatott be, és elképesztő ügyességgel kezelte a kétkerekűt. A közönség vastapssal jutalmazta a produkciót, amely valóban emlékezetes nyitánya volt a napnak.

Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt kínáltak programokat

A program ezt követően a gyerekeké lett: ugrálóvár, játékos foglalkozások és Ribizli bohóc gondoskodtak a jókedvről. A dél körüli órákban pedig a felnőtteké lett a főszerep, amikor színpadra lépett Csocsesz, a mulatós zene egyik legismertebb alakja, aki a televíziós szerepléseinek köszönhetően különösen népszerű a közönség körében. Fellépése egy másik helyi vállalkozó támogatásával valósult meg, ami jól példázza, hogy a település cégei mennyire elkötelezettek a családi nap sikeréért.

A délután egyik legkedvesebb pillanata a habparti volt: gyerekek és felnőttek együtt vetették bele magukat a hatalmas habfelhőbe, önfeledten játszva és fotózkodva. A rendezvény külön színfoltja volt az is, hogy egy távolról érkezett társaság a saját legénybúcsúját kötötte össze a családi nappal, így ők is végig részt vettek a programokon.

Rekordszámú csapat a főzőversenyen

A nap középpontjában természetesen a főzőverseny állt, amelyen 25 csapat vett részt – ez rekordnak számít Apostagon. Bugyi Tamás, a helyi húsbolt tulajdonosa minden csapat számára négy kiló csülköt ajánlott fel, így a legtöbb bográcsban pörkölt rotyogott. A hangulat családias volt: a bográcsok mellett beszélgetések, baráti összejövetelek zajlottak, miközben mindenki kóstolgatta a készülő fogásokat.

A zsűri végül a hagyományos csülökpörköltet 25 féleképpen kóstolhatta meg. A három tagú zsűri végül a Bogrács Boszik csapatát emelte az első helyre. A hagyományokhoz híven a győztes csapat kihúzta a következő év kategóriáját, ami csülkös székelykáposzta lesz.

– Az idei év rekordszámú versenyzőjét talán épp a központi alapanyag, a sertéscsülök adta. Ez mindenki számára kedvelt és kevésbé megosztó, mint például a pacal – mondta Zakar Zoltán, hozzátéve: a verseny nem a számokról szól, hanem arról, hogy a résztvevők jól érezzék magukat.

Koncertek és esti mulatság

A délután a fiatalabb generációt megszólító zenés műsorokkal folytatódott, a Cozombolis Trió és a 4tress dalait együtt énekelte a fiatalság. Este a népszerű és a környéken jól ismert New Generation zenekar lépett színpadra, akik már több alkalommal felléptek Apostagon. Fergeteges koncertjükkel most is megtáncoltatták a közönséget, a hangulat hajnalig tartott.

Az esti koncert után sem ért rögtön véget a mulatság: kisebb baráti társaságok még éjfél után is együtt beszélgettek, zenéltek a falu különböző pontjain.

Apostagi Családi Nap

Fotók: Hegedűs Tamás

Közösségépítő ereje van az eseménynek

A polgármester hangsúlyozta: az apostagi családi nap nemcsak szórakozás, hanem a helyi közösség életben tartásának egyik fontos eszköze.

– A kis közösségeket ilyen, családi és közösségi programokkal lehet erősíteni, ezek adják a település valódi megtartó erejét – fogalmazott Zakar Zoltán.

A rendezvény zavartalan lebonyolításában a helyi polgárőrség is fontos szerepet játszott.

– Hatalmas munka fekszik a szervezők, a fellépők és a támogatók munkájában, de megérte, hiszen mindenki mosolyogva távozott – tette hozzá a polgármester. Nem véletlen, hogy sokan már most a jövő évi találkozót várják.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu