Motoros show, rekordszámú főzőcsapat és sztárfellépők színesítették az Apostagi Családi Napot – fotók, videó
Látványos motoros kaszkadőr-show, habparti és rekordszámú főzőcsapat. Az Apostagi Családi Nap nagy sikerrel zajlott le a hétvégén.
Szeptember második hétvégéjén Apostag apraja és nagyja megmozdult, hiszen megrendezték a hagyományos és igen népszerű Apostagi Családi Napot. A település legnagyobb őszi eseménye idén minden eddiginél gazdagabb programkínálattal várta a résztvevőket: főzőversennyel, gyerekprogramokkal, koncertekkel és különleges meglepetésekkel, mint például egy látványos motoros kaszkadőr-bemutatóval.
A rendezvényt az elmúlt évek legsikeresebb családi napjaként értékelte Zakar Zoltán polgármester, aki beszámolt a szombati nap főbb eseményeiről.
Az Apostagi Családi Napot motoros kaszkadőr-show nyitotta
A délelőtti program egyik fénypontja egy motoros kaszkadőr-bemutató volt, amelyet egy helyi vállalkozó, az Oliben-Bau Konténer Kft. jóvoltából sikerült a családi nap kínálatába illeszteni. A közönséget Herczeg Balázs, a „Mókus” néven ismert előadó bő félórás show-val kápráztatta el. Létra tetején adott elő Titanic-jelenetet, bukfencezett a motorral, hajmeresztő mutatványokat mutatott be, és elképesztő ügyességgel kezelte a kétkerekűt. A közönség vastapssal jutalmazta a produkciót, amely valóban emlékezetes nyitánya volt a napnak.
Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt kínáltak programokat
A program ezt követően a gyerekeké lett: ugrálóvár, játékos foglalkozások és Ribizli bohóc gondoskodtak a jókedvről. A dél körüli órákban pedig a felnőtteké lett a főszerep, amikor színpadra lépett Csocsesz, a mulatós zene egyik legismertebb alakja, aki a televíziós szerepléseinek köszönhetően különösen népszerű a közönség körében. Fellépése egy másik helyi vállalkozó támogatásával valósult meg, ami jól példázza, hogy a település cégei mennyire elkötelezettek a családi nap sikeréért.
A délután egyik legkedvesebb pillanata a habparti volt: gyerekek és felnőttek együtt vetették bele magukat a hatalmas habfelhőbe, önfeledten játszva és fotózkodva. A rendezvény külön színfoltja volt az is, hogy egy távolról érkezett társaság a saját legénybúcsúját kötötte össze a családi nappal, így ők is végig részt vettek a programokon.
Rekordszámú csapat a főzőversenyen
A nap középpontjában természetesen a főzőverseny állt, amelyen 25 csapat vett részt – ez rekordnak számít Apostagon. Bugyi Tamás, a helyi húsbolt tulajdonosa minden csapat számára négy kiló csülköt ajánlott fel, így a legtöbb bográcsban pörkölt rotyogott. A hangulat családias volt: a bográcsok mellett beszélgetések, baráti összejövetelek zajlottak, miközben mindenki kóstolgatta a készülő fogásokat.
A zsűri végül a hagyományos csülökpörköltet 25 féleképpen kóstolhatta meg. A három tagú zsűri végül a Bogrács Boszik csapatát emelte az első helyre. A hagyományokhoz híven a győztes csapat kihúzta a következő év kategóriáját, ami csülkös székelykáposzta lesz.
– Az idei év rekordszámú versenyzőjét talán épp a központi alapanyag, a sertéscsülök adta. Ez mindenki számára kedvelt és kevésbé megosztó, mint például a pacal – mondta Zakar Zoltán, hozzátéve: a verseny nem a számokról szól, hanem arról, hogy a résztvevők jól érezzék magukat.
Koncertek és esti mulatság
A délután a fiatalabb generációt megszólító zenés műsorokkal folytatódott, a Cozombolis Trió és a 4tress dalait együtt énekelte a fiatalság. Este a népszerű és a környéken jól ismert New Generation zenekar lépett színpadra, akik már több alkalommal felléptek Apostagon. Fergeteges koncertjükkel most is megtáncoltatták a közönséget, a hangulat hajnalig tartott.
Az esti koncert után sem ért rögtön véget a mulatság: kisebb baráti társaságok még éjfél után is együtt beszélgettek, zenéltek a falu különböző pontjain.
Apostagi Családi NapFotók: Hegedűs Tamás
Közösségépítő ereje van az eseménynek
A polgármester hangsúlyozta: az apostagi családi nap nemcsak szórakozás, hanem a helyi közösség életben tartásának egyik fontos eszköze.
– A kis közösségeket ilyen, családi és közösségi programokkal lehet erősíteni, ezek adják a település valódi megtartó erejét – fogalmazott Zakar Zoltán.
A rendezvény zavartalan lebonyolításában a helyi polgárőrség is fontos szerepet játszott.
– Hatalmas munka fekszik a szervezők, a fellépők és a támogatók munkájában, de megérte, hiszen mindenki mosolyogva távozott – tette hozzá a polgármester. Nem véletlen, hogy sokan már most a jövő évi találkozót várják.