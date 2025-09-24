szeptember 24., szerda

1 órája

A szüreti fesztiváloknak még nincs vége, Apostag látványos felvonulással készül

Címkék#programsoroló#szüreti felvonulás#szüreti bál

Szüreti felvonulás, hagyományőrző táncok és felhőtlen jókedv. Apostag látványos szüreti felvonulással búcsúztatja a szeptembert.

Farkas Bea

Bár sok településen már lezajlottak a szüreti programok, Bács-Kiskun vármegyében még tart a fesztiválszezon. Apostagon szeptember 27-én veszi kezdetét a szüreti fesztivál. A mulatság délelőtt 10 órakor a Kossuth Lajos utcából indul. A feldíszített menetet ezúttal sem csak a párok vidám tánca és éneke kíséri majd: látványos fogatok és csikósok is színesítik a felvonulást, amely igazi őszi forgatagot ígér.

felvonulás Apostagon, szüreti program,
Látványos felvonulással búcsúztatja a szeptembert Apostag
Fotó: Beküldött fotó/Illusztráció

Apostagon hajnalig tartó bállal zárul a szüreti fesztivál

Mire leszáll az este, a szüreti mulatság a Faluház udvarán folytatódik. Este 20 órától kezdetét veszi a bál, ahol a Montana zenekar húzza a talpalávalót. A zenekar fergeteges muzsikája biztosítja, hogy senki ne maradjon ülve, a táncparkett hajnalig megtelik majd vidám vendégekkel.

Jegyek elővételben kaphatók

A rendezvényre a belépő 3000 forint, amelyhez egy tombola felajánlást is kérnek a szervezők. Jegyek elővételben a Közösségi Házban válthatók, illetve a felhívásban közzétett elérhetőségen asztal is foglalható.
 

