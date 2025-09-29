szeptember 29., hétfő

Angel Shot

Megrendelték az első segélykérő koktélt, fiatal lány életét mentette meg a burgerező

Címkék#segélykérés#rendőrség#koktél

Rendkívüli esetről számolt be a napokban egy budapesti vendéglátóhely, a Billog. Az Angel Shot segélykérő koktél a világ számos pontján a bajba jutott nők menekülőútja – most Budapesten is működött.

Orosz Fanni Flóra

Egy budapesti vendéglátóhely, a Billog számolt be a rendkívüli esetről. Egy 17 éves lányt vérző szájjal, kétségbeesve kísért be egy ottani törzsvendég, aki a buszmegállóban látta, ahogy a fiatal lányt egy férfi bántalmazza. Nem tétovázott: kézen fogta, és a Billogba rohant vele – tudta, hogy itt biztonságot találhatnak, Angel Shot koktélt kért a lánynak.

Angel Shot koktéllal mentették meg a bántalmazott lányt,
Egy budapesti étteremben használták először az Angel Shot segélykérő koktélt
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mi az az Angel Shot segélykérő koktél?

Az Angel Shot kezdeményezés lényege, hogy ha valaki az itallapon feltüntetett, valójában nem létező koktélt rendeli, ezzel titkos jelzést ad a személyzetnek: veszélyben érzi magát, és segítséget kér.

Jelen esetben a lány nevében a segítő vendég kérte ki a koktélt. A pult mögött dolgozó kollégák azonnal tudták, mit kell tenni: hívták a rendőrséget és a mentőket. Mint később kiderült, a 17 éves lányt napok óta egy erőszaktevő tartotta bezárva.

Az áldozat egy hamburgert és kólát kapott, amíg a segítség megérkezett. A rendőrök gyorsan intézkedtek, a lányt kórházba szállították, a 22 éves elkövetőt, R. Gyulát pedig őrizetbe vették. Ellene kiskorú sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértése és kapcsolati erőszak miatt indult eljárás – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A Billog dolgozói és a civil segítők lettek a nap hősei

Az étterem vezetője megható bejegyzésben számolt be arról, mennyire büszke kollégáira:

A kollégáim tudták, mit kell tenni, és mindent jól csináltak. Ők a nap hősei, csakúgy, mint az anya és a lánya, akik nem fordították el a fejüket a buszmegállóban.

A Billog hónapok óta kínálja az Angel Shot segélykérő koktélt az itallapján, de most először fordult elő, hogy éles helyzetben használták.

A rendőrség üzenete: van segítség!

A Bács-Kiskun vármegyei rendőrség már korábban felhívta a figyelmet a segélykérő formákra. Az Angel Shot mellett ismert a kézjel is, amellyel bárki jelezheti, ha bajban van.

Bántalmazás esetén segítségkérő kézjelek
Így kérjen segítséget, ha baj van!
Forrás: police.hu

Az egyenruhások hangsúlyozták: soha nem szabad tűrni a családon belüli erőszakot, mindig van segítség. Ha a rendőrség tudomást szerez a bántalmazásról, haladéktalanul megteszik a szükséges lépéseket, például ideiglenes megelőző távoltartást rendelhetnek el.

Mit üzen az Angel Shot története Budapestről?

Az Angel Shot segélykérő koktél működött: megmentett egy fiatal lányt, aki talán soha nem tudott volna egyedül elmenekülni bántalmazójától. A történet arra is figyelmeztet, hogy mindenki tehet valamit – legyen szó egy vendéglátósról, egy szemtanúról vagy egy barátról.

A Billogban történt eset bizonyítja: egyetlen döntés, egy apró cselekedet emberéleteket változtathat meg.

