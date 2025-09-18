Dalra fakadtak a kecskemétiek a súlyos betegekért – fotók, videó

Zöld masnik és hangjegyek a kis táblákon, így indult csütörtök délután az Alzheimer séta. A programon nem csak idősek vettek részt, majdnem ugyanannyi fiatal is megjelent, és aktívan részt vett a rendezvényen, ahol a középpontban az Alzheimer-kór és a zene kapcsolata állt.

Kecskeméten közösségi sétával hívták fel a figyelmet az Alzheimer betegségre

Fotó: Brockmeyer Sophie Isabella

Az Alzheimer séta már a fiatalok körében is egyre népszerűbb

A kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda által immár nyolcadik alkalommal rendezték meg az Alzheimer sétát. A séta azért lett szeptember 18-án megtartva, mert ez a hónap az Alzheimer-kórban és a demenciában szenvedőkről való megemlékezés ideje, amely során világszerte rendezvényeket, előadásokat, figyelemfelhívó programokat szerveznek, hogy ráirányítsák a figyelmet erre a súlyos betegségre – emelte ki beszédében dr. Bagi Anett, a kecskeméti EFI (Egészségfejlesztési Iroda) vezetője.

Beszélnünk kell róla, hogy az érintettek és a hozzátartozóik merjenek segítséget kérni!

A séta egy szimbólumként és egy közös üzenetként is szolgál, hiszen az összefogást erejét szemlélteti a program. A kecskeméti önkormányzat által elfogadott demenciaprogram lévén értékes eseményeket tudnak szervezni a betegség elfogadása érdekében. A Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház és a demenciával foglalkozó szervezetek, szakemberek és a civil partnerek is segítenek a programok létrehozásában.

A fiatalok is gyarapodnak az eseményen, hiszen a Mercedes Akadémia sportolói, az Egészségügyi Iskola diákjai és a Táncsics Kollégium lakói is elfogadták a meghívást erre a nemes rendezvényre.