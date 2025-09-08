Emlékezetessé tették a felvonulást, alpakák vezették a szüreti menetet – galériával, videóval

Igazán különleges látványossággal indult a Kiskőrösi Szüreti és Szlovák Nemzetiségi Napok szüreti felvonulása vasárnap délután, hiszen a menet élén a barátságos alpakák vonultak. A kiskőrösi Lopaka Ranch kedves, szelíd állatai pillanatok alatt belopták magukat a közönség szívébe, sokan mosolyogva integettek nekik, a gyerekek pedig izgatottan várták, hogy közelebbről is megcsodálhassák a tündéri állatokat. A program végén még a borutcában is találkozhattunk velük, maradandó élményt nyújtva kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

A kiskőrösi menet élén a barátságos alpakák vonultak

Fotó: Farkas Bea

Az alpakákat művészeti és sportegyesületek követték

A látványosság ezzel azonban nem ért véget, hiszen a város kulturális, művészeti és sportcsoportjai is felvonultak és ízelítőt is kaphattunk, főképp táncos koreográfiákból.

Hatalmas tömeg gyűlt össze a főutcán. Nagy tapssal és ovációval fogadták a felvonuló egyesületeket is:

Kiskőrösi Fighterek Küzdősport Egyesület

Kiskőrös Város Mazsorett Együttese

Kiskőrösi Judo Egyesület

Kiskőrösi Labdarúgó Club

Szenior Örömtánc

Kiskőrösi KSE

Szivárvány Szlovák Táncegyüttes

Kiskőrösi NKSZSE

Kiskőrösi Sakk Klub

Kiskőrösi SZÓ-LA-M alapfokú Művészeti Iskola és Kiskőrösi Néptáncegyüttes

Kiskőrösi Vízisport Alapítvány

A klasszikus szüreti menet ünnepélyességét a hintóval érkező elöljáró, Domonyi László polgármestere és felesége adta meg. A városvezető ezen alkalommal is köszöntötte a rendezvényre érkező városlakókat és vidéki vendégeket egyaránt. Beszédében háláját fejezte ki mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a fesztivál sikeréhez. Gondolatai szerint a szüreti időszak a kitartó, jól elvégzett munka gyümölcse, amely méltán adhat okot az ünneplésre.

Számos településről érkeztek a környékből szebbnél-szebb fogatok, csikósok hagyományőrző ruhában, karikás ostorral. Többek között Kecel, Csengőd, Kaskantyú, Fülöpszállás, Tabdi, Akasztó, Kiskunhalas, Orgovány, Soltszentimre, Páhi, Soltvadkert településekről érkeztek kocsik, és természetesen nem maradhattak ki a házigazdák sem, több kiskőrösi fogat is képviselte magát a menetben.

A szervezők idén is bebizonyították, hogy Kiskőrösön a hagyományok ápolása és az újszerű programok ötvözése kiválóan működik.