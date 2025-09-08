szeptember 8., hétfő

1 órája

Emlékezetessé tették a felvonulást, alpakák vezették a szüreti menetet – galériával, videóval

Címkék#baon videó#menet#szüreti felvonulás#musical#alpaka

A Kiskőrösi Szüreti és Szlovák Nemzetiségi Napok idei felvonulása egy igazán különleges meglepetéssel indult. A menet élén a barátságos alpakák vonultak.

Farkas Bea

Igazán különleges látványossággal indult a Kiskőrösi Szüreti és Szlovák Nemzetiségi Napok szüreti felvonulása vasárnap délután, hiszen a menet élén a barátságos alpakák vonultak. A kiskőrösi Lopaka Ranch kedves, szelíd állatai pillanatok alatt belopták magukat a közönség szívébe, sokan mosolyogva integettek nekik, a gyerekek pedig izgatottan várták, hogy közelebbről is megcsodálhassák a tündéri állatokat. A program végén még a borutcában is találkozhattunk velük, maradandó élményt nyújtva kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

A menet élén a barátságos alpakák vonultak
A kiskőrösi menet élén a barátságos alpakák vonultak
Az alpakákat művészeti és sportegyesületek követték

A látványosság ezzel azonban nem ért véget, hiszen a város kulturális, művészeti és sportcsoportjai is felvonultak és ízelítőt is kaphattunk, főképp táncos koreográfiákból.

Hatalmas tömeg gyűlt össze a főutcán. Nagy tapssal és ovációval fogadták a felvonuló egyesületeket is:

  • Kiskőrösi Fighterek Küzdősport Egyesület
  • Kiskőrös Város Mazsorett Együttese
  • Kiskőrösi Judo Egyesület
  • Kiskőrösi Labdarúgó Club
  • Szenior Örömtánc
  • Kiskőrösi KSE
  • Szivárvány Szlovák Táncegyüttes
  • Kiskőrösi NKSZSE
  • Kiskőrösi Sakk Klub
  • Kiskőrösi SZÓ-LA-M alapfokú Művészeti Iskola és Kiskőrösi Néptáncegyüttes
  • Kiskőrösi Vízisport Alapítvány

A klasszikus szüreti menet ünnepélyességét a hintóval érkező elöljáró, Domonyi László polgármestere és felesége adta meg. A városvezető ezen alkalommal is köszöntötte a rendezvényre érkező városlakókat és vidéki vendégeket egyaránt. Beszédében háláját fejezte ki mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a fesztivál sikeréhez. Gondolatai szerint a szüreti időszak a kitartó, jól elvégzett munka gyümölcse, amely méltán adhat okot az ünneplésre.

Számos településről érkeztek a környékből szebbnél-szebb fogatok, csikósok hagyományőrző ruhában, karikás ostorral. Többek között Kecel, Csengőd, Kaskantyú, Fülöpszállás, Tabdi, Akasztó, Kiskunhalas, Orgovány, Soltszentimre, Páhi, Soltvadkert településekről érkeztek kocsik, és természetesen nem maradhattak ki a házigazdák sem, több kiskőrösi fogat is képviselte magát a menetben.

A szervezők idén is bebizonyították, hogy Kiskőrösön a hagyományok ápolása és az újszerű programok ötvözése kiválóan működik. 

A szüreti felvonulás hagyományőrző része a Borutcában Szőlőtaposó Táncházzal folytatódott. A talpalávalót Pogrányi Miklós és zenekara húzta, a táncház közreműködői, táncoktatói a Kiskőrösi Néptáncegyüttes vezetője és tagjai voltak.

Kiskőrösi szüreti felvonulás

Fotók: Farkas Beáta

Musicalsztárok a zárónapon

A Kiskőrösi Szüreti és Szlovák Nemzetiségi Napok zárónapján a népszerű musicalsztárok meghódították a kiskőrösi közönséget. Kardffy Aisha és Kerényi Miklós Máté operett- és musicalsztárok neve ismerősen cseng a színházkedvelők körében. A sztárok nemcsak a színpadon, hanem az életben is egy párt alkotnak. Az összhang Kiskőrösön is megmutatkozott. 

 

