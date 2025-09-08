1 órája
Emlékezetessé tették a felvonulást, alpakák vezették a szüreti menetet – galériával, videóval
A Kiskőrösi Szüreti és Szlovák Nemzetiségi Napok idei felvonulása egy igazán különleges meglepetéssel indult. A menet élén a barátságos alpakák vonultak.
Igazán különleges látványossággal indult a Kiskőrösi Szüreti és Szlovák Nemzetiségi Napok szüreti felvonulása vasárnap délután, hiszen a menet élén a barátságos alpakák vonultak. A kiskőrösi Lopaka Ranch kedves, szelíd állatai pillanatok alatt belopták magukat a közönség szívébe, sokan mosolyogva integettek nekik, a gyerekek pedig izgatottan várták, hogy közelebbről is megcsodálhassák a tündéri állatokat. A program végén még a borutcában is találkozhattunk velük, maradandó élményt nyújtva kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Az alpakákat művészeti és sportegyesületek követték
A látványosság ezzel azonban nem ért véget, hiszen a város kulturális, művészeti és sportcsoportjai is felvonultak és ízelítőt is kaphattunk, főképp táncos koreográfiákból.
Hatalmas tömeg gyűlt össze a főutcán. Nagy tapssal és ovációval fogadták a felvonuló egyesületeket is:
- Kiskőrösi Fighterek Küzdősport Egyesület
- Kiskőrös Város Mazsorett Együttese
- Kiskőrösi Judo Egyesület
- Kiskőrösi Labdarúgó Club
- Szenior Örömtánc
- Kiskőrösi KSE
- Szivárvány Szlovák Táncegyüttes
- Kiskőrösi NKSZSE
- Kiskőrösi Sakk Klub
- Kiskőrösi SZÓ-LA-M alapfokú Művészeti Iskola és Kiskőrösi Néptáncegyüttes
- Kiskőrösi Vízisport Alapítvány
A klasszikus szüreti menet ünnepélyességét a hintóval érkező elöljáró, Domonyi László polgármestere és felesége adta meg. A városvezető ezen alkalommal is köszöntötte a rendezvényre érkező városlakókat és vidéki vendégeket egyaránt. Beszédében háláját fejezte ki mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a fesztivál sikeréhez. Gondolatai szerint a szüreti időszak a kitartó, jól elvégzett munka gyümölcse, amely méltán adhat okot az ünneplésre.
Számos településről érkeztek a környékből szebbnél-szebb fogatok, csikósok hagyományőrző ruhában, karikás ostorral. Többek között Kecel, Csengőd, Kaskantyú, Fülöpszállás, Tabdi, Akasztó, Kiskunhalas, Orgovány, Soltszentimre, Páhi, Soltvadkert településekről érkeztek kocsik, és természetesen nem maradhattak ki a házigazdák sem, több kiskőrösi fogat is képviselte magát a menetben.
A szervezők idén is bebizonyították, hogy Kiskőrösön a hagyományok ápolása és az újszerű programok ötvözése kiválóan működik.
A szüreti felvonulás hagyományőrző része a Borutcában Szőlőtaposó Táncházzal folytatódott. A talpalávalót Pogrányi Miklós és zenekara húzta, a táncház közreműködői, táncoktatói a Kiskőrösi Néptáncegyüttes vezetője és tagjai voltak.
Kiskőrösi szüreti felvonulásFotók: Farkas Beáta
Musicalsztárok a zárónapon
A Kiskőrösi Szüreti és Szlovák Nemzetiségi Napok zárónapján a népszerű musicalsztárok meghódították a kiskőrösi közönséget. Kardffy Aisha és Kerényi Miklós Máté operett- és musicalsztárok neve ismerősen cseng a színházkedvelők körében. A sztárok nemcsak a színpadon, hanem az életben is egy párt alkotnak. Az összhang Kiskőrösön is megmutatkozott.