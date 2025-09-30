Rendhagyó iskolai óra farkaskutyákkal – a tudatos állattartás gyerekkorban kezdődik – fotók, videó

Kecskeméten, a Lánchíd Általános Iskolában tartotta előadását az Argos Kutyaiskola, akiknek több hasznos és tanulságos programja mellett, ma az állattartás alapjait mutatták be a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrség és a Katona József Színház egyik színészével együtt az állatok világnapja alkalmából. Az állatvédelem még nem tart ott Magyarországon, ahol kellene, így ez a program tudatosságot adhat a következő generációnak a helyes gondoskodáshoz.

Az állatvédelemről is tanultak a diákok

Fotó: Brockmeyer Sophie

Közös erővel az állatvédelemért

Szabó Attila, az Argos Kutyaiskola vezetője köszöntötte a gyermekeket és elmondta, hogy a rendőrség és a színház képviselői saját történeteken keresztül mesélik majd el, hogy miért fontos időben tájékozódni a háziállatok igényeiről.

Konfár Erik, a Katona József színház színésze elmesélte, hogy először olyan kutyát vett, aminek pontos igényeit nem tudta, és nagyon meglepődött, hogy a kutyus fajtájának is érdemes még vétel előtt utánanézni. Azért is érdemes, mert vannak például mozgékonyabb vagy épp nyugodtabb fajták is.

Farkas Attila főtörzszászlós megtanította a gyerekeknek, hogy a tömegközlekedési eszközöket hogyan lehet igénybe venni háziállat kíséretében. Végül Bozóné Soós Mariann rendőr alezredes egy játékra hívta a gyerekeket, ahol egy állításról el kellett dönteni, hogy "frankó vagy nem frankó", azaz mit lehet és mit nem szabad egy kutyával megtenni.