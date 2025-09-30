szeptember 30., kedd

Argos

1 órája

Rendhagyó iskolai óra farkaskutyákkal – a tudatos állattartás gyerekkorban kezdődik – fotók, videó

Az Argos Kutyaiskola szervezésében kedden a diákok megtanulhatták az állattartás alapjait. Az állatok világnapja alkalmából olyan előadásokat tart a kutyaiskola, ami segíthet megakadályozni a felelőtlen állattartást, így segítve az állatvédelem fejlődését is.

Brockmeyer Sophie Isabella

Kecskeméten, a Lánchíd Általános Iskolában tartotta előadását az Argos Kutyaiskola, akiknek több hasznos és tanulságos programja mellett, ma az állattartás alapjait mutatták be a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrség és a Katona József Színház egyik színészével együtt az állatok világnapja alkalmából. Az állatvédelem még nem tart ott Magyarországon, ahol kellene, így ez a program tudatosságot adhat a következő generációnak a helyes gondoskodáshoz. 

az állatvédelem a középpontban,
Az állatvédelemről is tanultak a diákok
Fotó: Brockmeyer Sophie

Közös erővel az állatvédelemért

Szabó Attila, az Argos Kutyaiskola vezetője köszöntötte a gyermekeket és elmondta, hogy a rendőrség és a színház képviselői saját történeteken keresztül mesélik majd el, hogy miért fontos időben tájékozódni a háziállatok igényeiről. 

Konfár Erik, a Katona József színház színésze elmesélte, hogy először olyan kutyát vett, aminek pontos igényeit nem tudta, és nagyon meglepődött, hogy a kutyus fajtájának is érdemes még vétel előtt utánanézni. Azért is érdemes, mert vannak például mozgékonyabb vagy épp nyugodtabb fajták is.

Farkas Attila főtörzszászlós megtanította a gyerekeknek, hogy a tömegközlekedési eszközöket hogyan lehet igénybe venni háziállat kíséretében. Végül Bozóné Soós Mariann rendőr alezredes egy játékra hívta a gyerekeket, ahol egy állításról el kellett dönteni, hogy "frankó vagy nem frankó", azaz mit lehet és mit nem szabad egy kutyával megtenni.  

Diákok ismerkedtek az állattartás alapjaival

Fotók: Brockmeyer Sophie

Az esemény vége volt a gyerekeknek a csúcspont, amikor a két gyönyörű farkaskutyát, akiket Attila hozott magával, meg lehetett simogatni. Először azt mondták a diákoknak, hogy jöhetnek mindannyian simogatni a kutyákat, de annyian akartak egyszerre odaférni a simogatáshoz, hogy osztályonként kellett kihívni őket. Minden alkalommal amikor egy új osztályt hívtak oda a simogatáshoz, egy nagy sikolyt lehetett hallani a gyerekektől, így tehát biztos, hogy mindenkinek vittek egy kis tudást és boldogsághormont is a napjába ez az esemény. 

Miért fontos?

Szabó Attila hírportálunknak elmondta, hogy azért ilyen fontos ez a program, mert a gyermekek így az előadás tartalmát akár haza is tudják vinni, és a szülőkkel is át lehet beszélni, valamint kiemelte még a kutyafajta tudatos választásának fontosságát is. Annak érdekében, hogy minél többekhez eljusson az információ a következő héten is még rengeteg hasonló előadást fog tartani a kutyaiskola. Külön megköszönte a védnökök támogatását, azaz a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrség és a Kecskeméti Kosárlabdacsapat, valamint a Katona József Színház színészének támogatását, ami azért is fontos, mert így ahova az ő kezük elér, oda a helyes állattartás módja is eljut. 

A képeken és a videókon is látszik, de a kutyusok is imádják ezeket a programokat, Attila elmondása szerint: „Nekik ez a nap fénypontja, imádják az ingyen simogatást.”

