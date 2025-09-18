szeptember 18., csütörtök

Rejtélyes ügy

1 órája

Sokkoló állattámadás, kóbor kutyák tizedelték meg a vemhes birkanyájat

Címkék#birka#kóbor kutya#állattámadás

Brutális támadás érte egy jakabszállási gazdaság állatait a napokban. A rejtélyes állattámadás során több vemhes birka elpusztult, a szamár és a ló is megsérült, miközben a gazdák kétségbeesetten próbálnak segítséget kapni.

Orosz Fanni Flóra

Kétségbeesett posztban kért segítséget egy jakabszállási nő, miután a gyanú szerint kóbor kutyák támadtak rá a Magyarkert területén szabadtartásban élő állataikra. A gazdálkodó szerint az elmúlt napokban négy birkájuk veszett oda, a maradék is retteg, a hatóságok pedig egyelőre nem tettek érdemi lépéseket az ügyben. Az állattámadás sokkoló részleteit Szalontai Tünde mondta el.

állattámadás Jakabszálláson, kóbor kutya támadt,
Brutális állattámadás történt Jakabszálláson
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Hétfőn kezdődött az állattámadás-sorozat

Szalontai Tünde, a 40 hektáros Magyarkert területén gazdálkodó nő elmondása szerint az első támadást hétfőn észlelték.

„A birkáink szabadtartásban élnek, ilyenkor fialnak, és az erdős részen húzódnak meg, míg világra nem hozzák a bárányaikat. Eddig ez mindig gond nélkül zajlott” – idézte fel.

Hétfő reggel azonban az egyik kollégája egy fekete, puli jellegű kutyát látott a területen. Mire a csapat utánanézett, két anyajuhot és egy kost találtak meg elpusztulva az erdős részen.

Kedden újra lecsaptak a kutyák

A gazdálkodó azonnal jelezte az esetet a vadőrnek, aki azt ígérte, kimegy és utánanéz, de azóta sem jelent meg.

Másnap reggel, kedden a dolgozók ismét két kutyát észleltek a területen: a fekete puli jellegű állat mellett egy nagytestű, rövid szőrű barna kutya is felbukkant.

„Akkor ölték le az újabb vemhes anyabirkánkat. Próbálták a kollégák elkapni őket, de elmenekültek” – mondta Tünde.

Azóta egy birkát nem találnak, így valószínű, hogy ő is az állattámadás áldozata lett.

Vérnyomok a szamáron, rettegő állatok

A támadások következtében nemcsak a birkák pusztultak el, hanem más állatok is megsérültek. A nő beszámolója szerint a szamaruk hátsó combján véres harapásnyomokat találtak, és a ló is zaklatott.

Több állatunk is van, és féltjük őket. Megfogni sem tudjuk őket, úgy meg vannak rémülve

– mondta.

Több százezres kár, elmaradt szaporulat

A támadások előtt tíz birkát tartottak, mostanra mindössze öt maradt életben.

„Az okozott kár minimum 200 ezer forint, de sokkal nagyobb a veszteség, mert minden anyabirkánk átlagosan ikerbárányokat hozott világra. Ez most mind elveszett” – magyarázta megtörten a gazdálkodó.

Hatóságokhoz fordultak, de nem történt előrelépés

Tünde több helyen is segítséget kért: értesítette a vadőrt, a mezőőrt, a jegyzőt, a szomszédokat és a rendőrséget is.

„A rendőrök kijöttek, lefotózták a tetemeket, felvették a feljelentést, és nagyjából itt tartunk. A vadőr nem veszi fel a telefont, a jegyző csak akkor tudna eljárni, ha meglenne a kutyák gazdája” – sorolta.

A polgárőrök és a helyiek is keresték a két kutyát gyalogosan és autóval, de eddig nem jártak sikerrel.

„Ez egy rémálom”

Az interneten közben támadások érték a gazdálkodót a bejegyzése miatt.

„Szétszednek a nagy állatvédők, hogy mit képzelek, pedig én csak meg akarom védeni az állataimat. De az én állataimat ki védi meg?” – tette fel a kérdést.

„Ez egy rémálom. Csak reménykedni tudok, hogy vége lesz. Mert átélni azt a látványt, azt nem kívánom senkinek” – folytatta Tünde.

Várjuk a rendőrség válaszát

Az ügyben megkerestük a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ. Amint reagálnak megkeresésünkre, arról is beszámolunk majd.

 

