Sokkoló állattámadás, kóbor kutyák tizedelték meg a vemhes birkanyájat

Kétségbeesett posztban kért segítséget egy jakabszállási nő, miután a gyanú szerint kóbor kutyák támadtak rá a Magyarkert területén szabadtartásban élő állataikra. A gazdálkodó szerint az elmúlt napokban négy birkájuk veszett oda, a maradék is retteg, a hatóságok pedig egyelőre nem tettek érdemi lépéseket az ügyben. Az állattámadás sokkoló részleteit Szalontai Tünde mondta el.

Brutális állattámadás történt Jakabszálláson

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Hétfőn kezdődött az állattámadás-sorozat

Szalontai Tünde, a 40 hektáros Magyarkert területén gazdálkodó nő elmondása szerint az első támadást hétfőn észlelték.

„A birkáink szabadtartásban élnek, ilyenkor fialnak, és az erdős részen húzódnak meg, míg világra nem hozzák a bárányaikat. Eddig ez mindig gond nélkül zajlott” – idézte fel.

Hétfő reggel azonban az egyik kollégája egy fekete, puli jellegű kutyát látott a területen. Mire a csapat utánanézett, két anyajuhot és egy kost találtak meg elpusztulva az erdős részen.

Kedden újra lecsaptak a kutyák

A gazdálkodó azonnal jelezte az esetet a vadőrnek, aki azt ígérte, kimegy és utánanéz, de azóta sem jelent meg.

Másnap reggel, kedden a dolgozók ismét két kutyát észleltek a területen: a fekete puli jellegű állat mellett egy nagytestű, rövid szőrű barna kutya is felbukkant.

„Akkor ölték le az újabb vemhes anyabirkánkat. Próbálták a kollégák elkapni őket, de elmenekültek” – mondta Tünde.

Azóta egy birkát nem találnak, így valószínű, hogy ő is az állattámadás áldozata lett.

Vérnyomok a szamáron, rettegő állatok

A támadások következtében nemcsak a birkák pusztultak el, hanem más állatok is megsérültek. A nő beszámolója szerint a szamaruk hátsó combján véres harapásnyomokat találtak, és a ló is zaklatott.

Több állatunk is van, és féltjük őket. Megfogni sem tudjuk őket, úgy meg vannak rémülve

– mondta.

Több százezres kár, elmaradt szaporulat

A támadások előtt tíz birkát tartottak, mostanra mindössze öt maradt életben.

„Az okozott kár minimum 200 ezer forint, de sokkal nagyobb a veszteség, mert minden anyabirkánk átlagosan ikerbárányokat hozott világra. Ez most mind elveszett” – magyarázta megtörten a gazdálkodó.