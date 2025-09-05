szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

1 órája

Az állatkínzó ügye felkorbácsolta a kedélyeket, kétségbeejtő részletek a gyermekgyilkosságról

Címkék#baon videó#hírek röviden#összefoglaló

Összeszedtük Bács-Kiskun pénteki kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy forrnak az indulatok a tiszaalpári állatkínzó miatt, megírtuk, hogy retteg a miskeiek haragjától a gyermekgyilkosság gyanúsítottjának szeretője, illetve arról is írtunk, hogy elhunyt Kásler Miklós.

Várkonyi Rozália

Pénteken sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy milyen büntetést kapott a tiszaalpári állatkínzó, megírtuk, hogy gyermekpszichiáter szólalt meg a miskei kislány ügyéről, illetve videót is készítettünk Kecskeméten, a Neumann János Egyetemen.

Felháborodást keltett a tiszaalpári állatkínzó ügye
A sérült Rozi szerencsére túlélte az állatkínzó szörnyű tettét
Forrás: Cseh Tamás Facebook-oldala

Forrnak az indulatok a tiszaalpári állatkínzó miatt, az állatvédők igazságot követelnek

Egy 66 éves férfi autója után kötötte kutyáját Bács-Kiskunban, a sérült Rozi szerencsére túlélte. Az állatvédők és az állatszeretők felháborodtak az állatkínzási ügy ítéletén.

Retteg a miskeiek haragjától a gyermekgyilkosság gyanúsítottjának szeretője

A férfit, aki a gyanú szerint megölte élettársa 22 hónapos gyermekét, letartóztatták, a vele együtt elfogott szeretőjét azonban szabadon engedték. A gyermekgyilkosság gyanúsítottjának szeretője azonban a Bors információi szerint nem ment vissza Miskére, mert tart a helyiek haragjától.

Gyermekpszichiáter a miskei kislány ügyéről: így hat a gyilkosság látványa a hároméves szemtanúra

A miskei gyermekgyilkosság a hozzátartozóknak borzalmas traumát okozott, de vajon hogyan érint egy hároméves kisfiút egy ilyen szörnyű esemény? A miskei kislány meggyilkolásával, és annak traumatikus következményeivel kapcsolatban kértük gyermekpszichiáter segítségét.

Elhunyt Kásler Miklós onkológus, egykori miniszter

Egész életét a munkának és a tudományos fejlődésnek szentelte. Életének 76. évében elhunyt Prof. Dr. Kásler Miklós István volt miniszter, Széchenyi-díjas orvos, egyetemi tanár – közölte a Belügyminisztérium péntek délután az MTI-vel.

Kommandósok keltették hajnalban a dílerpárost, látványos videón az elfogásuk

Marihuána-kereskedelemmel próbáltak pénzhez jutni, de a tanév második reggelén már kommandósok ébresztették őket. A fiatal nő őszintén beszélt a bizniszről.

Extrém szárazság sújtotta a nyár utolsó hónapját, alig hullott csapadék

A HungaroMet friss adatai szerint a 2025-ös augusztus az átlagnál kissé melegebb, de jóval szárazabb volt. A csapadék mennyisége Bács-Kiskun megyében országos szinten is az egyik legalacsonyabbnak számított.

Októbertől nagy könnyítés jön a kontrollvizsgálatoknál, vége a hosszú várakozásnak

Októbertől változik a beutalási rend a kontrollvizsgálatoknál. Az EESZT rendszerében mostantól a szakorvos is kiállíthatja az e-beutalót, így a betegek könnyebben foglalhatnak időpontot az EgészségAblak applikáción vagy a 1812-es központi telefonszámon keresztül.

Megrázó részletek Miskéről: így vezethetett az olcsó drog egy kislány halálához

Mélyen megrázta a közösséget Hanna halála, aminek következtében komoly változtatásokra lesz szükség a faluban. A miskei kislány gyilkossága rávilágított a szörnyű kábítószer-függőségi helyzetre, ami jelen van a faluban. 

Csúcsokat döntött az Alföld, ilyen meleg még sosem volt szeptember elején

A HungaroMet Nonprofit Zrt. adatai szerint az elmúlt 24 órában a hőmérséklet mind nappal, mind éjszaka jóval meghaladta az ilyenkor szokásos értékeket. Az időjárás a megszokottnál melegebb és szárazabb, Bács-Kiskun déli része az egyik csúcstartó.

A jövő marketingesei átvették diplomájukat, fontos tanácsot kaptak útravalóul

Különleges diplomaátadó ünnepséget tartottak pénteken Kecskeméten. A Neumann János Egyetem tanulói mosollyal az arcukon, és meghatódottan távoztak a diplomaátadó ünnepségről.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu