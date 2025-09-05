2 órája
Az állatkínzó ügye felkorbácsolta a kedélyeket, kétségbeejtő részletek a gyermekgyilkosságról
Összeszedtük Bács-Kiskun pénteki kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy forrnak az indulatok a tiszaalpári állatkínzó miatt, megírtuk, hogy retteg a miskeiek haragjától a gyermekgyilkosság gyanúsítottjának szeretője, illetve arról is írtunk, hogy elhunyt Kásler Miklós.
Forrnak az indulatok a tiszaalpári állatkínzó miatt, az állatvédők igazságot követelnek
Egy 66 éves férfi autója után kötötte kutyáját Bács-Kiskunban, a sérült Rozi szerencsére túlélte. Az állatvédők és az állatszeretők felháborodtak az állatkínzási ügy ítéletén.
Retteg a miskeiek haragjától a gyermekgyilkosság gyanúsítottjának szeretője
A férfit, aki a gyanú szerint megölte élettársa 22 hónapos gyermekét, letartóztatták, a vele együtt elfogott szeretőjét azonban szabadon engedték. A gyermekgyilkosság gyanúsítottjának szeretője azonban a Bors információi szerint nem ment vissza Miskére, mert tart a helyiek haragjától.
Gyermekpszichiáter a miskei kislány ügyéről: így hat a gyilkosság látványa a hároméves szemtanúra
A miskei gyermekgyilkosság a hozzátartozóknak borzalmas traumát okozott, de vajon hogyan érint egy hároméves kisfiút egy ilyen szörnyű esemény? A miskei kislány meggyilkolásával, és annak traumatikus következményeivel kapcsolatban kértük gyermekpszichiáter segítségét.
Elhunyt Kásler Miklós onkológus, egykori miniszter
Egész életét a munkának és a tudományos fejlődésnek szentelte. Életének 76. évében elhunyt Prof. Dr. Kásler Miklós István volt miniszter, Széchenyi-díjas orvos, egyetemi tanár – közölte a Belügyminisztérium péntek délután az MTI-vel.
Kommandósok keltették hajnalban a dílerpárost, látványos videón az elfogásuk
Marihuána-kereskedelemmel próbáltak pénzhez jutni, de a tanév második reggelén már kommandósok ébresztették őket. A fiatal nő őszintén beszélt a bizniszről.
Extrém szárazság sújtotta a nyár utolsó hónapját, alig hullott csapadék
A HungaroMet friss adatai szerint a 2025-ös augusztus az átlagnál kissé melegebb, de jóval szárazabb volt. A csapadék mennyisége Bács-Kiskun megyében országos szinten is az egyik legalacsonyabbnak számított.
Októbertől nagy könnyítés jön a kontrollvizsgálatoknál, vége a hosszú várakozásnak
Októbertől változik a beutalási rend a kontrollvizsgálatoknál. Az EESZT rendszerében mostantól a szakorvos is kiállíthatja az e-beutalót, így a betegek könnyebben foglalhatnak időpontot az EgészségAblak applikáción vagy a 1812-es központi telefonszámon keresztül.
Megrázó részletek Miskéről: így vezethetett az olcsó drog egy kislány halálához
Mélyen megrázta a közösséget Hanna halála, aminek következtében komoly változtatásokra lesz szükség a faluban. A miskei kislány gyilkossága rávilágított a szörnyű kábítószer-függőségi helyzetre, ami jelen van a faluban.
Csúcsokat döntött az Alföld, ilyen meleg még sosem volt szeptember elején
A HungaroMet Nonprofit Zrt. adatai szerint az elmúlt 24 órában a hőmérséklet mind nappal, mind éjszaka jóval meghaladta az ilyenkor szokásos értékeket. Az időjárás a megszokottnál melegebb és szárazabb, Bács-Kiskun déli része az egyik csúcstartó.
A jövő marketingesei átvették diplomájukat, fontos tanácsot kaptak útravalóul
Különleges diplomaátadó ünnepséget tartottak pénteken Kecskeméten. A Neumann János Egyetem tanulói mosollyal az arcukon, és meghatódottan távoztak a diplomaátadó ünnepségről.