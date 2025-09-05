Az állatkínzó ügye felkorbácsolta a kedélyeket, kétségbeejtő részletek a gyermekgyilkosságról

Pénteken sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy milyen büntetést kapott a tiszaalpári állatkínzó, megírtuk, hogy gyermekpszichiáter szólalt meg a miskei kislány ügyéről, illetve videót is készítettünk Kecskeméten, a Neumann János Egyetemen.

A sérült Rozi szerencsére túlélte az állatkínzó szörnyű tettét

Forrás: Cseh Tamás Facebook-oldala

Forrnak az indulatok a tiszaalpári állatkínzó miatt, az állatvédők igazságot követelnek

Egy 66 éves férfi autója után kötötte kutyáját Bács-Kiskunban, a sérült Rozi szerencsére túlélte. Az állatvédők és az állatszeretők felháborodtak az állatkínzási ügy ítéletén.

Retteg a miskeiek haragjától a gyermekgyilkosság gyanúsítottjának szeretője

A férfit, aki a gyanú szerint megölte élettársa 22 hónapos gyermekét, letartóztatták, a vele együtt elfogott szeretőjét azonban szabadon engedték. A gyermekgyilkosság gyanúsítottjának szeretője azonban a Bors információi szerint nem ment vissza Miskére, mert tart a helyiek haragjától.

Gyermekpszichiáter a miskei kislány ügyéről: így hat a gyilkosság látványa a hároméves szemtanúra

A miskei gyermekgyilkosság a hozzátartozóknak borzalmas traumát okozott, de vajon hogyan érint egy hároméves kisfiút egy ilyen szörnyű esemény? A miskei kislány meggyilkolásával, és annak traumatikus következményeivel kapcsolatban kértük gyermekpszichiáter segítségét.

Elhunyt Kásler Miklós onkológus, egykori miniszter

Egész életét a munkának és a tudományos fejlődésnek szentelte. Életének 76. évében elhunyt Prof. Dr. Kásler Miklós István volt miniszter, Széchenyi-díjas orvos, egyetemi tanár – közölte a Belügyminisztérium péntek délután az MTI-vel.

Kommandósok keltették hajnalban a dílerpárost, látványos videón az elfogásuk

Marihuána-kereskedelemmel próbáltak pénzhez jutni, de a tanév második reggelén már kommandósok ébresztették őket. A fiatal nő őszintén beszélt a bizniszről.

Extrém szárazság sújtotta a nyár utolsó hónapját, alig hullott csapadék

A HungaroMet friss adatai szerint a 2025-ös augusztus az átlagnál kissé melegebb, de jóval szárazabb volt. A csapadék mennyisége Bács-Kiskun megyében országos szinten is az egyik legalacsonyabbnak számított.