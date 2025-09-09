Leírhatatlan borzalmakat tett, egy hajszálon múlt a tragédia

Kedden sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy állatkínzó gazdája borzasztóan bánt Rozival, de már a gyógyulás felé tart, megírtuk, hogy hogyan pályázhat sikeresen otthonfelújításra, illetve arról is írtunk, hogy totálkárosra tört egy kamionnal ütköző autó kedden hajnalban.

Leírhatatlan borzalmakat tett az állatkínzó, de gyógyulásnak indult a kutyus

Forrás: Putrinka Állat és Természetvédő Alapítvány Facebook-oldala

Állatkínzó gazdája borzasztóan elbánt a kutyával, de Rozi újra talpra állt

Leírhatatlan borzalom az, ami Rozival, a megkínzott kutyával történt. Állatkínzó gazdája borzasztóan elbánt a kutyával, de az állatvédők és támogatói segítségével már a gyógyulás felé tart!

Eltűnt a MÁV menetrendkeresője, az ELVIRA

Nem használható az elvira.mav-start.hu. De itt van helyette az EMMA.

Rekordot döntött az elektromos rolleres balesetek száma nyáron, volt, akinek leszakadt a lépe

Sisak nincs, de a sebesség nagy, így semmi sem véd a nagyobb sérülésektől. Nyáron rekordszámú elektromos rolleres baleset történt, és köztük több életveszélyes helyzetet eredményezett.

Egy apróságon is elúszhat az igénylés, így pályázhat sikeresen otthonfelújításra

Továbbra is igényelhetők a népszerű lakásfelújítási támogatások, ám a jogosultság, a dokumentáció és a határidők betartása kulcsfontosságú.

Rémálommá válhat a csúszdázás vagy a kalandparki élmény, több száz veszélyes eszközt találtak

Érdemes óvatosnak lenni, ha kalandparkba vagy kültéri fitneszparkba megyünk. Több száz szabálytalan szórakoztató- és sporteszközt talált a fogyasztóvédelmi hatóság.

Olcsó ingatlanokat és hitelrendezést ígért ismerőinek, tízmilliókat tett zsebre a kamuzással

Több tízmillió forintot csalt ki ismerőseitől egy kiskunfélegyházi férfi azzal az ígérettel, hogy olcsón tud nekik ingatlanokat szerezni, illetve hiteltartozásaikat rendezni. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést kér a vádlottal szemben.

Egy hajszálon múlt a tragédia, totálkárosra tört a kamionnal ütköző autó

Totálkárosra tört egy kisszállási fiatalember autója kedden hajnalban. Kamionnak csapódott az 53-as főúton Kiskunhalas közelében.