Összefoglaló

1 órája

Leírhatatlan borzalmakat tett, egy hajszálon múlt a tragédia

Címkék#baon videó#hírek röviden#összefoglaló

Összeszedtük Bács-Kiskun keddi kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy szépen gyógyul az állatkínzótól megmentett kutyus, megírtuk, hogy rekordot döntött az elektromos rolleres balesetek száma nyáron, illetve videót is mutatunk egy hajnali baleset helyszínéről.

Kovács Nóra

Kedden sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy állatkínzó gazdája borzasztóan bánt Rozival, de már a gyógyulás felé tart, megírtuk, hogy hogyan pályázhat sikeresen otthonfelújításra, illetve arról is írtunk, hogy totálkárosra tört egy kamionnal ütköző autó kedden hajnalban.

Leírhatatlan borzalmakat tett az állatkínzó
Leírhatatlan borzalmakat tett az állatkínzó, de gyógyulásnak indult a kutyus
Forrás: Putrinka Állat és Természetvédő Alapítvány Facebook-oldala

Állatkínzó gazdája borzasztóan elbánt a kutyával, de Rozi újra talpra állt

Leírhatatlan borzalom az, ami Rozival, a megkínzott kutyával történt. Állatkínzó gazdája borzasztóan elbánt a kutyával, de az állatvédők és támogatói segítségével már a gyógyulás felé tart!

Eltűnt a MÁV menetrendkeresője, az ELVIRA

Nem használható az elvira.mav-start.hu. De itt van helyette az EMMA.

Rekordot döntött az elektromos rolleres balesetek száma nyáron, volt, akinek leszakadt a lépe

Sisak nincs, de a sebesség nagy, így semmi sem véd a nagyobb sérülésektől. Nyáron rekordszámú elektromos rolleres baleset történt, és köztük több életveszélyes helyzetet eredményezett.

Egy apróságon is elúszhat az igénylés, így pályázhat sikeresen otthonfelújításra

Továbbra is igényelhetők a népszerű lakásfelújítási támogatások, ám a jogosultság, a dokumentáció és a határidők betartása kulcsfontosságú. 

Rémálommá válhat a csúszdázás vagy a kalandparki élmény, több száz veszélyes eszközt találtak

Érdemes óvatosnak lenni, ha kalandparkba vagy kültéri fitneszparkba megyünk. Több száz szabálytalan szórakoztató- és sporteszközt talált a fogyasztóvédelmi hatóság.

Olcsó ingatlanokat és hitelrendezést ígért ismerőinek, tízmilliókat tett zsebre a kamuzással

Több tízmillió forintot csalt ki ismerőseitől egy kiskunfélegyházi férfi azzal az ígérettel, hogy olcsón tud nekik ingatlanokat szerezni, illetve hiteltartozásaikat rendezni. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést kér a vádlottal szemben.

Egy hajszálon múlt a tragédia, totálkárosra tört a kamionnal ütköző autó

Totálkárosra tört egy kisszállási fiatalember autója kedden hajnalban. Kamionnak csapódott az 53-as főúton Kiskunhalas közelében.

 

 

