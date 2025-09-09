Rozi újra talpra állt, szépen gyógyul a megmentett kutyus

Szeptember elsején horrorisztikus jelenetet látott egy autós a Tiszaalpár és Kiskunfélegyháza közötti úton. Az előtt menő jármű, aki 70–95 km/órás sebességgel haladt, kocsija mögé láncolta háziállatát. Miután észrevette ezt a borzasztó jelenetet, kétségbeesetten dudált és villogott, hogy megállítsa az állatkínzót. A férfi végül félreállt, de a szörnyen szenvedő állatot csak bedobta a csomagtartóba, mintha mi sem történt volna, majd hazahajtott tanyájára. A borzasztó kínzást felvették videóra is, ami már bejárta az egész internetet, ezzel szörnyű felháborodást keltve.

Állatkínzó gazdája borzasztóan elbánt a kutyával, de az állatvédők azonnal segítő kezeket nyújtottak

Forrás: Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület Facebook-oldala

Sokan felháborodtak az állatkínzó enyhe büntetésén

A Kecskeméti Járásbíróság gyorsított eljárásban tárgyalta az ügyet, és szeptember 5-én 425 ezer forint pénzbírságra ítélte az állatkínzót. Az ítélet nem jogerős, az ügyészség súlyosbítást kért. Az állatvédők, és mindenki, aki ismeri Rozi történetét, mélységesen fel van háborodva a büntetésen.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: „Ha valaki egy kilométeren keresztül az autójával a kocsi után kötve vonszolja a kutyáját, majd utána még állatorvoshoz sem viszi biztos pusztulásra ítélve ezzel, az nyilvánvalóan az állatnak különös szenvedést okozó állatkínzás, ami 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (Btk. 244. §) Ehelyett pénzbüntetést kiszabni ellentétes a törvénnyel. Az egyetlen remény, hogy az ügyészség súlyosbításért fellebbezett.”

Rozi élete már jó kezekben van

A Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület kezében van jelenleg a kutyus élete, akik pozitív híreket tudtak megosztani az állapotáról.

Rozi talpra állt, már önállóan eszik és iszik

Forrás: Putrinka Állat és Természetvédő Alapítvány Facebook-oldala

A vonszolás következtében Roziról a bőre egyharmada lekopott, és az első napokban különösen kritikus volt a helyzete, de az állatvédelmi egyesület minden erejével a kutya gyógyulásáért dolgozik. Az első időszakban sebeit speciális hidrogéllel ellátott kötszerrel kezelték, amely hűsítette és hidratálta a sérült bőrfelületet, csökkentette a fájdalmat és a gyulladást. Mostanra áttértek hidrokolloid fedőkötésekre, amelyek támogatják az új szövetek képződését és megakadályozzák a sebek kiszáradását, illetve szabadabban mozoghat vele.