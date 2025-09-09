szeptember 9., kedd

Jó kezekben van!

2 órája

Rozi újra talpra állt, szépen gyógyul a megmentett kutyus

Címkék#állatkínzó#Rozi#állatvédelem#kutya

Leírhatatlan borzalom az, ami Rozival, a megkínzott kutyával történt. Állatkínzó gazdája borzasztóan elbánt a kutyával, de az állatvédők és támogatói segítségével már a gyógyulás felé tart!

Brockmeyer Sophie Isabella

Szeptember elsején horrorisztikus jelenetet látott egy autós a Tiszaalpár és Kiskunfélegyháza közötti úton. Az előtt menő jármű, aki 70–95 km/órás sebességgel haladt, kocsija mögé láncolta háziállatát. Miután észrevette ezt a borzasztó jelenetet, kétségbeesetten dudált és villogott, hogy megállítsa az állatkínzót. A férfi végül félreállt, de a szörnyen szenvedő állatot csak bedobta a csomagtartóba, mintha mi sem történt volna, majd hazahajtott tanyájára. A borzasztó kínzást felvették videóra is, ami már bejárta az egész internetet, ezzel szörnyű felháborodást keltve.

tiszaalpári állatkínzó gazda
Állatkínzó gazdája borzasztóan elbánt a kutyával, de az állatvédők azonnal segítő kezeket nyújtottak
Forrás: Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület Facebook-oldala

Sokan felháborodtak az állatkínzó enyhe büntetésén

A Kecskeméti Járásbíróság gyorsított eljárásban tárgyalta az ügyet, és szeptember 5-én 425 ezer forint pénzbírságra ítélte az állatkínzót. Az ítélet nem jogerős, az ügyészség súlyosbítást kért. Az állatvédők, és mindenki, aki ismeri Rozi történetét, mélységesen fel van háborodva a büntetésen. 

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: „Ha valaki egy kilométeren keresztül az autójával a kocsi után kötve vonszolja a kutyáját, majd utána még állatorvoshoz sem viszi biztos pusztulásra ítélve ezzel, az nyilvánvalóan az állatnak különös szenvedést okozó állatkínzás, ami 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (Btk. 244. §) Ehelyett pénzbüntetést kiszabni ellentétes a törvénnyel. Az egyetlen remény, hogy az ügyészség súlyosbításért fellebbezett.”

Rozi élete már jó kezekben van

A Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület kezében van jelenleg a kutyus élete, akik pozitív híreket tudtak megosztani az állapotáról

Rozi jó kezekben van
Rozi talpra állt, már önállóan eszik és iszik
Forrás: Putrinka Állat és Természetvédő Alapítvány Facebook-oldala

A vonszolás következtében Roziról a bőre egyharmada lekopott, és az első napokban különösen kritikus volt a helyzete, de az állatvédelmi egyesület minden erejével a kutya gyógyulásáért dolgozik. Az első időszakban sebeit speciális hidrogéllel ellátott kötszerrel kezelték, amely hűsítette és hidratálta a sérült bőrfelületet, csökkentette a fájdalmat és a gyulladást. Mostanra áttértek hidrokolloid fedőkötésekre, amelyek támogatják az új szövetek képződését és megakadályozzák a sebek kiszáradását, illetve szabadabban mozoghat vele.

Testhőmérséklete 39,3 fok, ami ilyen állapotban egy elfogadható hőemelkedés. A bőrének regenerációja már elindult, kellemetlen szagok már nincsenek, így javulás várható Rozi állapotában. Még így is nagyon súlyosak sérülései, de már a gyógyulás útjára lépett, melyet segítenek infúziós oldattal, antioxidánsokkal, hányáscsillapítóval, gyomorvédővel, fájdalomcsillapítóval és gyulladáscsökkentő gyógyszerekkel, antibiotikummal, valamint vitaminokkal – írta az egyesület. 

A legjobb hír, hogy Rozi már önállóan eszik és iszik, az energizáló pasztát szívesen elfogadja, a kezeléseket türelmesen viseli, és már magától hajlandó mozogni is. Egyre érdeklődőbb, figyel a környezetére.

Az állatvédők is támogatják az egyesület munkáját

A Putrinka Álltvédő Alapítvány és Természetvédő Alapítvány és a Szurkolók az Állatokért Alapítvány személyesen is meglátogatták Rozit, hogy támogassák a Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület munkáját.

Emellett Rozinak rengeteg támogatója van, akik nagyon sokat érdeklődnek a kutyus állapotáról, örökbefogadásáról. Az ezzel kapcsolatos kérdésekre is válaszolt Facebook-oldalán az állatvédő alapítvány.

  • Jogi helyzet: A hatósági határozat értelmében Rozit elkobozták, és az egyesület gondozásába került. Egyértelmű, hogy korábbi gazdájához semmiképpen sem kerülhet vissza.
  • Örökbefogadás: Rozi jelenlegi állapota miatt egyelőre nem örökbefogadható. Hosszú gyógyulás és rehabilitáció vár rá, de amikor eljön az idő, rendkívül körültekintően választják ki a számára legmegfelelőbb gazdát.
  • Nyílt nap: szombaton tart az alapítvány ötödjére nyílt napot. Fontos azonban, hogy Rozi nem lesz jelen az eseményen: gyógyulása érdekében most a nyugodt, biztonságos és steril környezet a legfontosabb számára, ezért külön pihenőhelyen regenerálódik.

 

 

