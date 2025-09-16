23 perce
Betelt a pohár, utcára vonultak az állatkínzók ellen Kiskunfélegyházán – fotók
Tüntetést szervezett kedden a Szurkolók az Állatokért Alapítvány Kiskunfélegyházán. Az eseményen résztvevők a szeptember elején történt tiszaalpári állatkínzás és az ügyben hozott bírósági ítélet miatt gyűltek össze. Az alapítvány célja, hogy a társadalom figyelmét az állatvédelmi ügyekre irányítsa, és elérje, hogy az állatok jogait jobban védjék.
Mint arról beszámoltunk hatalmas felháborodást váltott ki a szeptember elején Tiszaalpáron történt kutyakínzás országszerte. Egy 66 éves férfi Rozi nevű kutyáját autója után kötve kilométereken át vonszolta az úton. A csodával határos módon az állat túlélte, de súlyos sérüléseket szenvedett, az állatkínzást egy szemtanú videóra is vette.
A Kecskeméti Járásbíróság gyorsított eljárásban 425 ezer forintos pénzbírságot szabott ki az elkövetőre, ami ellen az ügyészség fellebbezett. A kiszabott pénzbírságot politikusok, állatvédők és magánemberek egyaránt kevésnek tartják. A keddi demonstráción is az ítélet súlyosbítását szorgalmazták.
Az állatvédelem társadalmi ügy
Az eseményen elsőként Schneider Kinga, a Noé Állatotthon szóvivője szólalt fel, aki az ügyben hozott ítéletet követően rendkívül csalódottan nyilatkozott. Véleménye szerint a tiszaalpári kutyakínzás ügyében hozott bírósági döntés ismételten aláássa az állatvédelem ügyét, és mélyen sérti azokat az erőfeszítéseket, amiket az állatvédelmi szervezetek és az önkéntesek évtizedek óta tesznek.
„Az állatvédelem nem lehet kicsúfolt téma! Most van szükség arra, hogy mi, állatvédők, kiálljunk azokért, akik nem tudnak megszólalni. Itt az idő, hogy a bíróságok is mellénk álljanak, és betartsák azokat a jogszabályokat, amelyeket kemény munkával alkottunk meg az évek során. Legyünk Rozika hangja, és emeljük fel a szavunkat az állatokért!” – fogalmazott Schneider Kinga.
A Macskaárvaház Alapítvány vezetője is felszólalt
Bóday Pál, a Macskaárvaház Alapítvány vezetője is felszólalt. Hangsúlyozta, hogy az ítélet nemcsak az állatvédelem, hanem a társadalom elvárásaival is ellentétben áll. Szerinte a döntés nem tükrözi a kormány, a parlament és a magyar társadalom állatvédelmi elköteleződését.
„Az állatvédelmi törvények módosítására és szigorítására van szükség, hogy a jövőben hasonló esetek ne maradhassanak következmények nélkül. A bíróságok és az ügyészségek képzése az állatvédelmi érzékenyítés érdekében elengedhetetlen!” – jelentette ki Bóday Pál.
A tüntetők határozottan követelték, hogy a jövőben minden olyan személyt, aki állatkínzást követ el, automatikusan tiltsanak el az állattartástól, valamint minden olyan szakmától, amelyben állatokkal kerülhetnek kapcsolatba. Emellett azt is szorgalmazták, hogy az állatkínzás elkövetőit tiltsák el olyan munkaköröktől is, amelyek kiszolgáltatott emberekkel – például gyermekekkel vagy idősekkel – kapcsolatosak.
Tüntetés Kiskunfélegyházán az állatkínzás ellenFotók: Vajda Piroska
Javul Rozi kutya állapota
Orbán Gyöngyi, a Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület képviseletében tájékoztatta a jelenlévőket Rozi kutya állapotáról. Elmondta, hogy Rozi rendkívül súlyos állapotban került a menhelyre, és folyamatos orvosi ellátásra szorult, amelyet dr. Pesír Zoltán állatorvos biztosított számára.
„Mára azonban Rozi állapota jelentősen javult. Már nem kap gyógyszert, és egyre élénkebb, csibészebb kedvű. Van olyan nap, amikor már szaladni kell utána!” – tette hozzá Orbán Gyöngyi.
Kapin Richárd börtönbüntetést követelt
Kapin Richárd, a Szurkolók az Állatokért Alapítvány alapítója a tüntetésen arról beszélt, hogy az állatkínzás bűncselekményeit szigorúbb büntetésekkel kellene sújtani.
A börtönbüntetés elkerülhetetlen minden állatkínzó számára, ha valóban véget akarunk vetni az ilyen bűncselekményeknek
– nyilatkozta az alapítvány vezetője, aki szerint a közvélemény és a jogalkotók részéről is komolyabb figyelem szükséges az állatvédelmi törvények szigorítására.
Megemlékezés Tiszaalpáron, harc az állatkínzás ellen
A felszólalások után a tüntetők Kiskunfélegyházáról a tiszaalpári gazda tanyájához vonultak, ahol gyertyát gyújtottak azon elpusztult állatok emlékére, amelyek az emberek által elkövetett brutalitások áldozatai lettek. Ezzel tisztelegtek az állatok szenvedése előtt és egyúttal felhívták a figyelmet arra, hogy az állatkínzás ellen minden lehetséges módon harcolni kell.
