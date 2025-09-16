Betelt a pohár, utcára vonultak az állatkínzók ellen Kiskunfélegyházán – fotók

Mint arról beszámoltunk hatalmas felháborodást váltott ki a szeptember elején Tiszaalpáron történt kutyakínzás országszerte. Egy 66 éves férfi Rozi nevű kutyáját autója után kötve kilométereken át vonszolta az úton. A csodával határos módon az állat túlélte, de súlyos sérüléseket szenvedett, az állatkínzást egy szemtanú videóra is vette.

Állatkínzás ellen szervezett békés demonstárciót Kiskunfélegyházán

Fotó: Vajda Piroska

A Kecskeméti Járásbíróság gyorsított eljárásban 425 ezer forintos pénzbírságot szabott ki az elkövetőre, ami ellen az ügyészség fellebbezett. A kiszabott pénzbírságot politikusok, állatvédők és magánemberek egyaránt kevésnek tartják. A keddi demonstráción is az ítélet súlyosbítását szorgalmazták.

Az állatvédelem társadalmi ügy

Az eseményen elsőként Schneider Kinga, a Noé Állatotthon szóvivője szólalt fel, aki az ügyben hozott ítéletet követően rendkívül csalódottan nyilatkozott. Véleménye szerint a tiszaalpári kutyakínzás ügyében hozott bírósági döntés ismételten aláássa az állatvédelem ügyét, és mélyen sérti azokat az erőfeszítéseket, amiket az állatvédelmi szervezetek és az önkéntesek évtizedek óta tesznek.

„Az állatvédelem nem lehet kicsúfolt téma! Most van szükség arra, hogy mi, állatvédők, kiálljunk azokért, akik nem tudnak megszólalni. Itt az idő, hogy a bíróságok is mellénk álljanak, és betartsák azokat a jogszabályokat, amelyeket kemény munkával alkottunk meg az évek során. Legyünk Rozika hangja, és emeljük fel a szavunkat az állatokért!” – fogalmazott Schneider Kinga.

A Macskaárvaház Alapítvány vezetője is felszólalt

Bóday Pál, a Macskaárvaház Alapítvány vezetője is felszólalt. Hangsúlyozta, hogy az ítélet nemcsak az állatvédelem, hanem a társadalom elvárásaival is ellentétben áll. Szerinte a döntés nem tükrözi a kormány, a parlament és a magyar társadalom állatvédelmi elköteleződését.

„Az állatvédelmi törvények módosítására és szigorítására van szükség, hogy a jövőben hasonló esetek ne maradhassanak következmények nélkül. A bíróságok és az ügyészségek képzése az állatvédelmi érzékenyítés érdekében elengedhetetlen!” – jelentette ki Bóday Pál.