„Inkább kapnék sztrókot” – megszólalt a kutyakínzással vádolt tiszaalpári gazda – képekkel

Hatalmas felháborodást váltott ki a múlt héten Tiszaalpáron történt kutyakínzás országszerte. Mint arról beszámoltunk, egy 66 éves férfi a kutyáját autója után kötve kilométereken át vonszolta az úton. A csodával határos módon túlélő állat súlyos sérüléseket szenvedett, az állatkínzást egy szemtanú videóra is vette. A Kecskeméti Járásbíróság gyorsított eljárásban 425 ezer forintos pénzbírságot szabott ki az elkövetőre, ami ellen az ügyészség fellebbezett. A kiszabott pénzbírságot politikusok, állatvédők és magánemberek egyaránt kevésnek tartják. Börtönbüntetést követelnek.

Megszólalt az állatkínzással vádolt tiszaalpári férfi, sírva vallott a történtekről

Fotó: Vajda Piroska

A közösségi média és a helyiek eltérő véleményei az állatkínzásról

Mindeközben Tiszaalpáron sokan a férfi védelmére keltek. Az egyik helybéli hölgy úgy véli, hogy bár mindenki egyetért abban, hogy ami történt, az elfogadhatatlan, és az elkövető megérdemelte a büntetését, nem helyes, hogy az egész családot fenyegetik és megbélyegzik emiatt. Hozzátette, a faluban kevesen ismerik Vincze Istvánt, hiszen egy tanyán él. Ám a közeli ismerősei tudják, hogy István állatszerető ember. Élete során mindig állatokkal foglalkozott és a marhatenyésztésből tartja el a családját. Azon kívül, hogy gondoskodik a háziállatairól, a vadállatokat is eteti és itatja. Elmondta, Vincze István beismerte a hibáját, és megbánta tettét, megkapta a büntetését – szerinte ennyi elég kell, hogy legyen.

Egy másik helybéli hölgy is hasonlóan vélekedett. Elmondta, ő is nagyon sajnálja a kutyát, és megérti a közfelháborodást, de szerinte az egész családot ért támadás túlzó. Úgy véli, teljesen tönkre teszik a család életét. Hozzátette, nem gondolja, hogy Vincze István szándékosan akarta volna megkínozni a kutyát, hiszen ha így lett volna, nem húzta volna ki a főútra, ahol bárki láthatja, hanem a tanyán is megtehette volna.

A család szenvedései

Vincze István menye, Vincze Gyöngyvér is nyilatkozott. Ő elmondta, hogy apósáék tanyája tele van állatokkal, és ha a papa leül pihenni, a macskák rögtön az ölébe ugranak. A kutyák is társai a papának, együtt dolgozik velük, a marhák terelésében segítik. Az uzsonnánál körbe állják és egy falatot a papa eszik, egy falatot a kutyák kapnak.

Azt is elmondta, biztos abban, hogy az állatkínzás nem volt szándékos.

Elmesélte, hogy a papa épp az őzeket itatta, de mivel a kutya, Rozi, nagyon haragszik az őzekre, a vonóhoroghoz kötötte. Valószínűleg sietett és elfelejtette, hogy ott hagyta a kutyát, így történhetett a sajnálatos eset. Amikor elmesélte nekik, hogy mi történt, azt mondta, hogy sokkot kapott, amikor meglátta Rozit a kocsi mögé kötve.