„Inkább kapnék sztrókot” – megszólalt a kutyakínzással vádolt tiszaalpári gazda – képekkel
Tiszaalpáron megoszlanak a vélemények a múlt héten történt kutyakínzás ügyében. Míg a közösségi oldalakon rengeteg felháborodott hozzászólás jelent meg, az általunk megkérdezett helyiek másképp látják az állatkínzás történetét.
Hatalmas felháborodást váltott ki a múlt héten Tiszaalpáron történt kutyakínzás országszerte. Mint arról beszámoltunk, egy 66 éves férfi a kutyáját autója után kötve kilométereken át vonszolta az úton. A csodával határos módon túlélő állat súlyos sérüléseket szenvedett, az állatkínzást egy szemtanú videóra is vette. A Kecskeméti Járásbíróság gyorsított eljárásban 425 ezer forintos pénzbírságot szabott ki az elkövetőre, ami ellen az ügyészség fellebbezett. A kiszabott pénzbírságot politikusok, állatvédők és magánemberek egyaránt kevésnek tartják. Börtönbüntetést követelnek.
A közösségi média és a helyiek eltérő véleményei az állatkínzásról
Mindeközben Tiszaalpáron sokan a férfi védelmére keltek. Az egyik helybéli hölgy úgy véli, hogy bár mindenki egyetért abban, hogy ami történt, az elfogadhatatlan, és az elkövető megérdemelte a büntetését, nem helyes, hogy az egész családot fenyegetik és megbélyegzik emiatt. Hozzátette, a faluban kevesen ismerik Vincze Istvánt, hiszen egy tanyán él. Ám a közeli ismerősei tudják, hogy István állatszerető ember. Élete során mindig állatokkal foglalkozott és a marhatenyésztésből tartja el a családját. Azon kívül, hogy gondoskodik a háziállatairól, a vadállatokat is eteti és itatja. Elmondta, Vincze István beismerte a hibáját, és megbánta tettét, megkapta a büntetését – szerinte ennyi elég kell, hogy legyen.
Egy másik helybéli hölgy is hasonlóan vélekedett. Elmondta, ő is nagyon sajnálja a kutyát, és megérti a közfelháborodást, de szerinte az egész családot ért támadás túlzó. Úgy véli, teljesen tönkre teszik a család életét. Hozzátette, nem gondolja, hogy Vincze István szándékosan akarta volna megkínozni a kutyát, hiszen ha így lett volna, nem húzta volna ki a főútra, ahol bárki láthatja, hanem a tanyán is megtehette volna.
A család szenvedései
Vincze István menye, Vincze Gyöngyvér is nyilatkozott. Ő elmondta, hogy apósáék tanyája tele van állatokkal, és ha a papa leül pihenni, a macskák rögtön az ölébe ugranak. A kutyák is társai a papának, együtt dolgozik velük, a marhák terelésében segítik. Az uzsonnánál körbe állják és egy falatot a papa eszik, egy falatot a kutyák kapnak.
Azt is elmondta, biztos abban, hogy az állatkínzás nem volt szándékos.
Elmesélte, hogy a papa épp az őzeket itatta, de mivel a kutya, Rozi, nagyon haragszik az őzekre, a vonóhoroghoz kötötte. Valószínűleg sietett és elfelejtette, hogy ott hagyta a kutyát, így történhetett a sajnálatos eset. Amikor elmesélte nekik, hogy mi történt, azt mondta, hogy sokkot kapott, amikor meglátta Rozit a kocsi mögé kötve.
Gyöngyvér azt is hozzátette, hogy apósáék kéthavonta 20 ezer forinttal támogatják a Madárkórház Alapítványt, és ezt csekkel tudja bizonyítani. Apósa eteti, itatja a sünöket, sérült madarakat gondoz. Gyöngyvér hangsúlyozta, az sem igaz, hogy nem akarták kifizetni Rozi kutya ápolási költségeit, hiszen amikor a kutyát elvitték, felajánlották, hogy állják a költségeket.
Azt is elmondta, hogy tisztában van vele, hogy sokan nem fogják elhinni, amit mondanak, és azt fogják gondolni, hogy hazudnak.
Elmondása szerint a legrosszabb az, hogy még a gyerekeiket is belekeverik az ügybe a kommentelők. Gyöngyvér beszámolt arról, hogy a közösségi oldalon egy fotón a hároméves kisfiuk simogatja Rozit, és egyesek azt írták, hogy látszik, hogy a kutya rosszul van tartva, és hogy a gyerekeik is állatkínzók lesznek.
Meglátogattuk a kutyakínzással vádolt tiszaalpári gazdátFotók: Vajda Piroska
Vincze István: inkább meghalnék
Gyöngyvér kíséretével érkeztünk ki apósáék tanyájára, ahol békésen pihenő kutyusok, kapirgáló tyúkok és doromboló cicák fogadtak bennünket. Vincze István épp a legelőről hajtotta be a marhákat. Érdeklődésünk elől egyáltalán nem zárkózott el.
Sírva mesélte el a történteket. Elmondta, hogy rendszeresen itatja a vadakat, de Rozi kutya vadászik rájuk, ezért a kocsihoz kötötte, mert ez volt a legközelebb. Beismerte, hogy ott felejtette a kutyát, és reggel úgy indult el a közeli tanyára. Csak, amikor egy teherautós figyelmeztette, jutott eszébe a kutya. Vincze István hozzátette, hogy mint minden kutyájukat, Rozit is befogadták, miután valaki kidobta. Azóta sem bántották, mert Rozi nagyon jó terelőkutya lett, aki segítette őt a munkában. István zokogva mondta, nem érti, miért csinált ilyen hülyeséget öregségére?
Vincze István arról is beszélt, hogy most nagyon nehéz napokat élnek, mivel rengeteg bántó, gyalázkodó üzenetet kapnak.
Az ügy kapcsán azt mondta, hogy inkább kívánná, hogy kapjon egy sztrókot, mint hogy tovább kelljen elviselnie ezt a sok megaláztatást.
Az állatvédők békés demonstrációt hirdettek
Bár az ítélet nem jogerős, mert az ügyészség súlyosbításért fellebbezett, az állatvédők szeptember 16-ára békés demonstrációt hirdettek Kiskunfélegyházára. A tiltakozás célja, hogy hangot adjanak az állatok védelmének, és kifejezzék: a társadalom többsége elfogadhatatlannak tartja az ilyen ítéleteket.
Miniszterek sem hagyták szó nélkül a történteket
A téma kapcsán közösségi oldalán megszólalt Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter is, aki az állatkínzást 3 évig terjedő börtönbüntetéssel sújtaná. Hasonló álláspontot képviselt Nagy István, agrárminiszter is, aki azt írta közösségi oldalán, hogy ebben az esetben a pénzbüntetés kiszabása ellentétes a törvénnyel.
Rozi kutya a gyógyulás útján
A súlyosan sérült kutyát a Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület szakemberei gondozzák. Rozi gyógyulásáról folyamatosan beszámolnak a közösségi oldalukon. Mint írják: Rozi már önállóan eszik és iszik, az energizáló pasztát szívesen elfogadja, a kezeléseket türelmesen viseli, és már magától hajlandó mozogni is. Egyre érdeklődőbb, figyel a környezetére. Ezek mind nagyon biztató jelek.
