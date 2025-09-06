4 órája
Politikusok és állatvédők is börtönt követelnek, óriási felháborodást keltett a tiszaalpári állatkínzó ítélete
Óriási felháborodást váltott ki a tiszaalpári állatkínzó 425 ezres pénzbüntetése. Politikusok és állatvédők is börtönt követelnek az állatkínzás miatt.
Mint arról beszámoltunk, egy 66 éves férfi saját kutyáját kötötte autója után, majd kilométereken át vonszolta nagy sebességgel az úton. A csodával határos módon túlélő állat súlyos sérüléseket szenvedett, az állatkínzást egy szemtanú videóra is vette. A Kecskeméti Járásbíróság gyorsított eljárásban 425 ezer forintos pénzbírságot szabott ki az elkövetőre, amit az ügyészség már megfellebbezett.
Tömegek fejezték ki felháborodásukat az állatkínzás ítélete miatt
Az ítélet hírére az állatvédők és az állatszerető emberek tömegei fejezték ki felháborodásukat. A közösségi médiát ellepték a dühös hozzászólások, sokan úgy vélik, hogy egy ilyen kegyetlen tett után csak letöltendő börtönbüntetés lehet elfogadható. Állatvédő szervezetek szerint „az állatok jogait sárba tiporták”.
Az ügy kapcsán Ovádi Péter állatvédelmi kormánybiztos és több közéleti szereplő is elmondta, hogy emberileg felháborítónak tartják a döntést, miközben civil szervezetek szeptember 16-ára békés demonstrációt hirdettek Kiskunfélegyházára. A tiltakozás célja, hogy hangot adjanak az állatok védelmének, és kifejezzék: a társadalom többsége elfogadhatatlannak tartja az ilyen ítéleteket.
Gulyás Gergely: pénzbüntetést kiszabni ellentétes a törvénnyel
A téma kapcsán közösségi oldalán megszólalt Gulyás Gergely is. Mint a politikus írta, „Sajnos a bíráknak kutya baja, ha nem alkalmazzák a jogszabályokat.”
A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette: „Ha valaki egy kilométeren keresztül az autójával a kocsi után kötve vonszolja a kutyáját, majd utána még állatorvoshoz sem viszi biztos pusztulásra ítélve ezzel, az nyilvánvalóan az állatnak különös szenvedést okozó állatkínzás, ami 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (Btk. 244. §) Ehelyett pénzbüntetést kiszabni ellentétes a törvénnyel. Az egyetlen remény, hogy az ügyészség súlyosbításért fellebbezett.”
Az agrárminiszter is megszólalt
Nagy István agrárminiszter sem hagyta szó nélkül az esetet. Mint írta, „Ha valaki az autójával a kocsi után kötve vonszolja a kutyáját, az nyilvánvalóan állatkínzás, ami 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” Ő is hangsúlyozta, hogy ehelyett pénzbüntetést kiszabni ellentétes a törvénnyel.
