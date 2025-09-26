Özönlöttek az érdeklődők az állásbörzére, 400 ajánlat közül válogathattak – fotók

Az állásbörze programja pénteken kilenc órától kezdődött, melyet immár 29. éve rendeznek meg Kecskeméten. Ez kiváló lehetőség a munkakeresőknek és a munkaadóknak is, hiszen itt gyors és effektív kommunikáció segítségével, könnyebben lehet tájékozódni a munkaerőpiac kínálatáról.

Óriási sikert aratott a kecskeméti állásbörze

Fotó: Brockmeyer Sophie

Az állásbörze mindenkinek nagy lehetőség

Cseh Tamás, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalának vezetője nyitóbeszédében elmondta, hogy a járásban a munkaerőpiacon dinamikus munkaerőigény-növekedés mutatkozik. A hivatal pedig nap mint nap azért dolgozik, hogy minél gyorsabban találhassanak a munkakeresőknek megfelelő állást, amire az állásbörze egy tökéletes lehetőség. A mostani börzére 23 kiállító érkezett, akik közül 21 volt foglalkoztató kiállító.

Ők több mint 70 munkakörben, összesen 400 állásajánlattal érkeztek.

Cseh Tamás kiemelte azt is, hogy a rendezvény sikere minden évben elképesztő, és ez idén sincs máshogy, hiszen a látogatók alig fértek el a kiállítótérben.

Gaál József alpolgármester szólt ezután egy pár szót a közönséghez. Beszédében elmondta, hogy mindenki szemében nagy várakozás látszódik, mind az álláskínálók, mind a munkavállalók oldaláról, és reméli, hogy ezek a tekintetek találkoznak majd, és a két oldal egymásra talál. Megemlítette, hogy Kecskemét gazdasági fejlődése töretlen, ezt mutatja a csütörtökön felavatott Maybach utca is, mely új lehetőségeket tár fel a fejlesztések előtt. Jelenleg 10 beruházás van folyamatban Kecskemét önkormányzata által:

járműipari,

beszállítóipari,

logisztikai

és élelmiszeripari területen,

melyek a jövőben újabb álláslehetőségeket kínálnak majd. A végén pedig felajánlotta a látogatóknak, hogy hozzá is fordulhatnak tanácsért, ha szükségük lenne rá, például forgácsológyakorlat kapcsán.

Pozitív jövőkép

Kollár Péter, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály vezetője elmondta, hogy a céljuk, hogy ne csak a foglalkoztatás növekedjen, hanem az álláskeresők száma is csökkenjen. Ő is kiemelte az állásbörzében rejlő nagy lehetőséget, vagyis a gyors információhoz jutást. Emellett hangsúlyozta, hogy Bács-Kiskun megyében 10 ezer fő alá csökkent az álláskeresők száma az idei év júniusában és júliusában.