Özönlöttek az érdeklődők az állásbörzére, 400 ajánlat közül válogathattak – fotók
Bács-Kiskun megye egyre javuló tendenciát mutat a munkaerőpiac helyzetének szempontjából. Az idei kecskeméti állásbörze ismét nagy népszerűségnek örvendett, és több olyan adat is kiderült az eseményen, ami nagy reményt adhat az álláskeresőknek.
Az állásbörze programja pénteken kilenc órától kezdődött, melyet immár 29. éve rendeznek meg Kecskeméten. Ez kiváló lehetőség a munkakeresőknek és a munkaadóknak is, hiszen itt gyors és effektív kommunikáció segítségével, könnyebben lehet tájékozódni a munkaerőpiac kínálatáról.
Az állásbörze mindenkinek nagy lehetőség
Cseh Tamás, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalának vezetője nyitóbeszédében elmondta, hogy a járásban a munkaerőpiacon dinamikus munkaerőigény-növekedés mutatkozik. A hivatal pedig nap mint nap azért dolgozik, hogy minél gyorsabban találhassanak a munkakeresőknek megfelelő állást, amire az állásbörze egy tökéletes lehetőség. A mostani börzére 23 kiállító érkezett, akik közül 21 volt foglalkoztató kiállító.
Ők több mint 70 munkakörben, összesen 400 állásajánlattal érkeztek.
Cseh Tamás kiemelte azt is, hogy a rendezvény sikere minden évben elképesztő, és ez idén sincs máshogy, hiszen a látogatók alig fértek el a kiállítótérben.
Gaál József alpolgármester szólt ezután egy pár szót a közönséghez. Beszédében elmondta, hogy mindenki szemében nagy várakozás látszódik, mind az álláskínálók, mind a munkavállalók oldaláról, és reméli, hogy ezek a tekintetek találkoznak majd, és a két oldal egymásra talál. Megemlítette, hogy Kecskemét gazdasági fejlődése töretlen, ezt mutatja a csütörtökön felavatott Maybach utca is, mely új lehetőségeket tár fel a fejlesztések előtt. Jelenleg 10 beruházás van folyamatban Kecskemét önkormányzata által:
- járműipari,
- beszállítóipari,
- logisztikai
- és élelmiszeripari területen,
melyek a jövőben újabb álláslehetőségeket kínálnak majd. A végén pedig felajánlotta a látogatóknak, hogy hozzá is fordulhatnak tanácsért, ha szükségük lenne rá, például forgácsológyakorlat kapcsán.
Pozitív jövőkép
Kollár Péter, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály vezetője elmondta, hogy a céljuk, hogy ne csak a foglalkoztatás növekedjen, hanem az álláskeresők száma is csökkenjen. Ő is kiemelte az állásbörzében rejlő nagy lehetőséget, vagyis a gyors információhoz jutást. Emellett hangsúlyozta, hogy Bács-Kiskun megyében 10 ezer fő alá csökkent az álláskeresők száma az idei év júniusában és júliusában.
Állásbörze KecskemétenFotók: Brockmeyer Sophie
Ignác Bence, a Kecskeméti Szakképzési Centrum főigazgatója beszédét azzal kezdte, hogy sok új arcot lát, ami nagy pozitívum, hiszen ez azt jelenti, hogy aki az előző alkalmon részt vett, az már valószínűleg talált állást. Kijelentette, hogy „tudunk olyan szakmát biztosítani, amivel növelhetik a munkaerőpiacon a potenciáljukat, és jobban tudnak választani”. Országosan kiemelkedő szám, hogy jelenleg felnőttképzésükben 3000 tanuló vesz részt, akik ezáltal mind megtalálhatják a jövőben álommunkájukat.
Csak néhány a bőséges kínálatból
A legkülönfélébb ajánlatok közül lehetett választani az eseményen. Az STI Petőfi Nyomda Kft.-hez például anyagmozgatót és tekercses címkegyártó gépmestert is keresnek. A rendezvényen részt vett az Autoflex-Knott Kft., ahol öt különböző pozíció közül lehetett választani, mint például könyvelő vagy robotprogramozó. A Mercedes-Benz gyárában mechanikus karbantartó, akkumulátor beszerelő és még másik 3 munkakörbe kínáltak állást. Az Adient Mezőlak Kft. az operátor, targoncavezető, elektromos karbantartó és minőségügyi mérnök állásokat ajánlotta fel. A Kecskeméti Rendőrkapitánysághoz keresnek rendőr járőrt és fegyveres biztonsági őrt is, a kormányhivatalba pedig különféle ügyintézőket. Ezek mellet is még rengeteg más álláslehetőséget kínáltak a különböző cégek.
