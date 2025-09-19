szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

1 órája

Alkoholfüggő szülők árnyékában: így sínylik meg a gyerekek a családi terhet

Háromrészes podcast minisorozattal jelentkezünk pszichológiai témákban. Szakértőnk Csernák Krisztina egészségszakpszichológus-pszichoterapeuta.

Horváth Péter

A statisztikai adatok alapján Magyarországon mintegy egymillió alkoholista él, akik különböző mértékű alkoholfüggőséggel küzdenek. Nagyon sokan közülük szülők, akiknek gyermekeik az alkoholista családtag által meghatározott családi rendszerben kényszerülnek felnőni.

Csernák Krisztina egészségszakpszichológus-pszichoterapeuta rádió 1 gong stúdiójában
Csernák Krisztina egészségszakpszichológus-pszichoterapeuta
Fotó: Horváth Péter

Mi történik a családi rendszerben szenvedélybetegség esetén? Hogyan sínyli meg a gyermek a szülő(k) függőségét? Mit él át, amikor még integráns, mindennapi része a családi rendszernek? Milyen életvezetési következményekkel jár függő szülő(k) gyermekének lenni? Milyen terápiás lehetőségeket vehet igénybe egy ilyen gyermek, vagy akár felnőtt? 

Egyebek mellett ezeket a kérdéseket járja körül a Baon pszichológiai minisorozatának második adása Csernák Krisztina egészségszakpszichológus-pszichoterapeuta segítségével.

 

 

Baon podcast

