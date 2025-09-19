4 órája
Alkoholfüggő szülők árnyékában: így sínylik meg a gyerekek a családi terhet
Háromrészes podcast minisorozattal jelentkezünk pszichológiai témákban. Szakértőnk Csernák Krisztina egészségszakpszichológus-pszichoterapeuta.
A statisztikai adatok alapján Magyarországon mintegy egymillió alkoholista él, akik különböző mértékű alkoholfüggőséggel küzdenek. Nagyon sokan közülük szülők, akiknek gyermekeik az alkoholista családtag által meghatározott családi rendszerben kényszerülnek felnőni.
Mi történik a családi rendszerben szenvedélybetegség esetén? Hogyan sínyli meg a gyermek a szülő(k) függőségét? Mit él át, amikor még integráns, mindennapi része a családi rendszernek? Milyen életvezetési következményekkel jár függő szülő(k) gyermekének lenni? Milyen terápiás lehetőségeket vehet igénybe egy ilyen gyermek, vagy akár felnőtt?
Egyebek mellett ezeket a kérdéseket járja körül a Baon pszichológiai minisorozatának második adása Csernák Krisztina egészségszakpszichológus-pszichoterapeuta segítségével.
Baon podcast
