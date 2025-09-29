szeptember 29., hétfő

Micsoda történet!

2 órája

Tanyák tűntek el, emberek betegedtek meg – orvosok állították meg az Alföld pusztulását

A homokhátsági erdők sajátos történetét sokan nem ismerik. Az Alföld régen teljesen másképp nézett ki, korábban olyan állapotban is volt, mellyel komoly betegségeket okozott a lakóknak, ennek érdekében pedig óriási változtatásokat kellett hozni növényvilágának tekintetében.

Brockmeyer Sophie Isabella

A Duna–Tisza közén elterülő Homokhátság ma mozaikos élőhelyekkel, erdőkkel és gazdag élővilággal az Alföld egyik kiemelkedő természeti övezete. Ez azonban nem volt mindig így: a térség valaha sivár, futóhomokos, elsivatagosodásra hajlamos táj volt, amelyet az ember és a természet közös erőfeszítései formáltak újjá. A KEFAG Zrt. célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a homokhátsági erdők sajátos történetére, amelyek egyszerre egészségügyi válság, stratégiai szükség és ökológiai katasztrófa nyomán jöttek létre.

erdőfelújítás az Alföldön,
Fákkal visszahódított Alföld
Forrás: Kefag.hu

Tanyák kerültek homok alá az Alföldön

A közel 10 ezer négyzetkilométeres Homokhátság az ős-Duna hordalékkúpján alakult ki, ahol a gyenge humusztartalmú homoktalaj könnyen elmozdult. 

A történelem során 

  • az erdőirtások, 
  • a mocsárlecsapolások 
  • és a túllegeltetés miatt 

a táj fokozatosan elsivatagosodott. 

A futóhomok terjedése valódi katasztrófát okozott: a 18. század végén a Csepeli-Duna-ág hajózhatósága néhány hét alatt megszűnt, míg a Homokhátság területén egyes tanyák és utcák homok alá kerültek. A 18. század végén már a kor írói is arab sivatagokhoz hasonlították a vidéket.

A fák gyógyító szerepet kaptak

A fásítás gondolata nem az erdészek, hanem az orvosok kezdeményezésére született meg, hiszen a szálló por és a kiszáradt táj súlyos tüdőbetegségeket okozott, köztük a „Morbus Hungaricus”-ként emlegetett TBC-t. A fák tehát szó szerint gyógyító szerepet kaptak a térségben. Az igazi fordulat azonban a Trianon utáni fahiány miatt következett be, ugyanis 1923-ban meghozták az Alföldfásítási törvényt, amely Kaán Károly nevéhez köthető, és létrejött a Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztérium Alföldi Erdőtelepítési Kirendeltsége is Kecskeméten. A gazdasági világválság és a második világháború ugyan hátráltatta a folyamatot, de az államosítás után végre elindulhatott egy technológiailag is megalapozott, szisztematikus homokfásítási program.

Klímaszabályozó szerep

A homokhátsági erdők mára klímaszabályozó szerepüknél fogva a térség élhetőségét biztosítják. Ugyanakkor a klímaváltozás új kihívások elé állítja őket: a szárazodás, az időjárási szélsőségek és a növekvő hőség ismét fenyegetik az ökoszisztémákat. A KEFAG Zrt. szerint a homokhátsági erdők nemcsak a múlt problémáira adott válaszok voltak, hanem a jövő esélyei is, hiszen ezek a klímaváltozás mérséklésének egyik legerősebb eszközeként szolgálnak, és ezért nagyon fontos a terület helyes karbantartása.

A társaság tudományos alapokon, felelős szakmai munkával folytatja a homokfásítási örökséget, hogy a 21. században is biztosítsa Magyarország mintegy 2 millió hektáros biológiai klímavédelmi infrastruktúrájának egyik legfontosabb pillérét.

