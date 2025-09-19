1 órája
Lerohanták a vásárlók a kalocsai ALDI-t, szinte teljesen elfogytak a termékek a polcokról
Óriási sikere volt az áruházlánc akciójának! Egy hét alatt átlagosan több mint négy ruhadarabbal gazdagodtak a vásárlók, akik lelkesen éltek az ALDI 75-90 százalékos leárazásával.
Az ALDI Magyarország minden eddiginél különlegesebb akciót kínált vásárlóinak, amelyben a ruhák és cipők többségének ára 90 százalékkal csökkent. A rendkívüli kedvezmény akkora sikert aratott, hogy az áruházlánc egy hét alatt közel 160 ezer embert vonzott, a termékek szinte teljes készlete pedig villámgyorsan elfogyott – tájékoztatott közleményében az ALDI.
70-90 százalékos akció az ALDI üzleteiben
A leárazás első napjaiban a vásárlók 1000 forintos egységáron juthattak hozzá a ruházati termékekhez, majd az ár 800 forintra csökkent. A legnagyobb roham azonban szeptember 17-én volt, amikor már mindössze 5 forintot kellett fizetni egy-egy darabért. Nem csoda, hogy ekkorra a legtöbb áru gyakorlatilag teljesen elfogyott.
290 ezer termék már az első napon gazdára talált
Az ALDI akciója példátlan sikert hozott:
- az első napon körülbelül 290 ezer terméket vásároltak meg,
- a második napon több mint 163 ezer darabot,
- a harmadik napon pedig közel 100 ezer árucikk talált gazdára.
A statisztikák szerint a vásárlók többsége nem elégedett meg egyetlen darabbal: átlagosan négy ruhát vagy cipőt vittek haza.
Hol volt a legnagyobb roham?
A vidéki üzletek közül a szentesi, a kalocsai, valamint a békéscsabai Andrássy úti ALDI bizonyult a legforgalmasabbnak. Budapesten a XXI. kerületi Rákóczi Ferenc úti, a XVIII. kerületi Cziffra György utcai, és a XV. kerületi Késmárk utcai áruház vonzotta a legtöbb vásárlót.
Az ALDI minden idők egyik legsikeresebb akcióját zárta
A számok önmagukért beszélnek: közel 160 ezer vásárló, több százezer értékesített termék, és országos roham az akciós árukért. Az ALDI ezzel nemcsak hatalmas kedvezményeket biztosított, hanem újra bebizonyította, hogy a különleges leárazásokra a magyar vásárlók óriási lelkesedéssel reagálnak.
