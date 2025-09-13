Jön az ALDI brutális akciója, mindössze 5 forintért vásárolhatunk a termékeikből

Rendkívül sikeresen indult az ALDI szeptember 11-én meghirdetett egyhetes ruházati és cipő leárazása: az akció első napján a vásárlók közel 290 000 darab terméket vittek el az egységes, 1000 forintos áron kínált kínálatból.

Brutális akciókkal várja a vásárlókat az ALDI

Fotó: ALDI

Az árleszállítás mintegy 700-féle ruházati cikket és lábbelit érintett, és bár a készlet több mint fele – hozzávetőleg 400 000 darab – továbbra is elérhető az üzletekben, szeptember 12-től már kedvezőbb, 800 forintos egységáron vásárolhatók meg. A kampány zárónapján, szeptember 17-én pedig minden akciós termék mindössze 5 forintba kerül majd – olvasható az ALDI közleményében.

Mint írják, az első nap iránti érdeklődést jól mutatja, hogy az áruházlánc vásárlószáma kétszámjegyű növekedést mutatott egy átlagos csütörtöki naphoz képest.

Változik az ALDI nyitvatartása

Szeptember 14-től az ALDI módosítja üzleteinek vasárnapi nyitvatartását. A vásárlói visszajelzések alapján egyre nagyobb az igény arra, hogy a hét utolsó napján már kora reggel elérhetők legyenek az áruházak – akár a hétvégi programok előtt, akár a vasárnapi munkakezdéshez igazodva.

Ennek megfelelően 2025. szeptember 14-től az ALDI összes magyarországi üzlete vasárnaponként reggel 7 órakor nyit, az esti zárás pedig változatlanul 19:00 órakor történik.

A korábbi nyitás nem érinti a kínálat minőségét vagy frissességét: a biatorbágyi logisztikai központból vasárnap is érkezik friss áru – például zöldség, gyümölcs és igény szerint friss hús –, valamint a látványpékségek első adag süteményei is elkészülnek a nyitásra. Így a vásárlókat már a hétvége reggeli óráiban is a megszokott, friss termékkínálat fogadja.

– Kiemelten figyelünk vásárlóink igényeire, legyen szó a termékkínálatról, szolgáltatásokról, vagy éppen a nyitvatartásról. Az utóbbi időszakban hozzánk érkező visszajelzéseknek eleget téve egy órával korábban nyitunk majd vasárnaponként, így azok számára is megoldást kínálunk, akik a korai órákban szeretnének vásárolni, a megszokott kínálat, árak és minőség mellett – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.