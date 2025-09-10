Az aktív iskolákba járó gyerekek sokkal többet mozognak

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) adta hírül közleményében: kedden hivatalosan is elindította az Aktív Iskola tanévet. A program keretében már 606 intézményben bővülő számú iskolai sportfoglalkozásokkal, tanórai mozgásszünetekkel, aktív szünetekkel, sportnapokkal várják a fiatalokat, de hangsúlyt fektetnek többek között az aktív közlekedésre, az egészséges táplálkozásra és a tanulói önkéntességre is.

Fotó: Beküldött fotó

Aggasztó a fiatalok fittségi állapota

A 2022-ban elindított Aktív Iskola program bevezetésének hátterében az áll, hogy a fiatalok fittségi állapota aggasztóan gyenge, a felmérések szerint minden 4. gyermek túlsúlyos vagy elhízott. A WHO által előírt, legalább napi 60 percnyi mozgást ma hazánkban és világszerte is csupán a gyerekek 20 százaléka éri el. Az Aktív Iskolákban a napi 60 perces mozgást már az első tanévben is elérte a gyerekek 50 százaléka, a program pozitív eredménye egyértelműen kimutatható.

Érdemes csatlakozni a programhoz

Az iskolák is motiváltak. A mozgásösztönző programért pontok járnak, amelyeket a tanév végén az iskolák „levásárolhatnak” az Aktív Iskola webshopjában, például sporteszközre, műszaki cikkekre, osztály- és tantestületi kirándulásokra. A motiváció másik formája a bronz, ezüst és arany minősítés.

Sok az Aktív Iskola a megyében

Bács-Kiskun vármegyében iskolák sokasága csatlakozott a programhoz. Így a Kiskunfélegyházi József Attila sportiskola, bajai Eötvös József iskola, Bácskai Általános Iskola bácsborsodi Moholy Nagy László tagintézménye, katymári és a tataházi tagintézménye, garai Nemzetiségi Általános Iskola, bajai Sugovica sportiskola, solti Vécsey Károly iskola, kecskeméti Corvin Mátyás iskola, lajosmizsei Fekete István sportiskola kiskőrösi Bem József iskola, kalocsai Szent István Gimnázium, csólyospálosi iskola, kecskeméti Lánchíd Utcai sportiskola, kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium, vaskúti Német Nemzetiségi iskola, keceli II. János Pál Katolikus iskola, valamint annak tázlári tagintézménye, kiskunhalasi Fazekas Mihály iskola, nyárlőrinci Buzás János iskola, jánoshalmi Szent Anna Katolikus iskola, kiskunhalasi Szent József Katolikus iskola, szentkirályi iskola.