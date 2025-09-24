Lassan több lesz a nyugdíjas, mint a fiatalkorú, de Kecskemét felkészült a kihívásra – fotók

Társadalmunk folyamatosan idősödik, egyre több a nyugdíjas és egyre kevesebb a fiatal. Ez egy globális trend, de Kecskeméten erre nem problémaként, hanem kihívásként tekintenek. A város aktív idősödéssel foglalkozó programja országos hírnevű, ezt mutatták be egy szakmai konferencia keretein belül.

A CédrusNet Kecskemét felel az aktív idősödéssel foglalkozó programért, amellyel a város elsőként rukkolt elő hazánkban

Fotó: Vizi Zalán

Ezt a programot a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány, a CédrusNet Kecskemét Program és a Neumann János Egyetem koordinálja, nem véletlen, hogy a konferencia helyszíne az egyetem CAMPUSA volt.

Folyamatosan csökken a versenyképes munkaerő

Kecskemét polgármestere, Szemereyné dr. Pataki Klaudia hírportálunknak elmondta, nyolc évvel ezelőtt kezdtek el foglalkozni az idősödő társadalom kihívásaival, és öt évvel ezelőtt hozták létre az erre specializált Cédrusnet Kecskemétet.

A Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány kuratóriumi elnöke, Molnár Szilárd ismertetett egy fontos kutatást: néhány év múlva több 65 évesnél idősebb ember fog élni Magyarországon, mint a 18 éveseknél fiatalabbak.

Ez a demográfiai fordulat mindenkit érint. Mivel folyamatosan csökken a versenyképes munkaerő, az idősödő társadalom életszínvonal csökkenésével fog járni, ha erre nem találunk megoldást

– közölte a kecskeméti aktív idősödéssel foglalkozó modell tételmondatait Molnár Szilárd.

Ajándékba kaptunk egy második életet

Az 1910-es években a várható élettartam 34 év volt. Ma ez Európában 81.

100 év alatt gyakorlatilag ajándékba kaptunk egy második életet. Erre a második életre kell felkészítenünk az idősebb korosztályt. A történelem során még sosem volt ilyenre példa, ezért innovatív megoldásokra van szükség

– mondta beszédében Molnár Szilárd.

A szakember szerint hatalmas pazarlás lenne, ha az idősebb generáció tenni akarását, szakértelmét és felhalmozódott tudását nem kamatoztatnánk. Ezt célozzák meg azok a programok, amelyek Kecskeméten megvalósultak. Ilyen például a

Hírös Nagyik képzés,

az Időslátogató,

vagy a Hírös Szenior Egyetem.

A sort még lehetne folytatni, hogy milyen képzésekkel, programokkal vonják be az időseket a kecskeméti élet vérkeringésébe. Ezzel kapcsolatban Szemereyné dr. Pataki Klaudia közölte, már szinte minden városrészben működik Cédrusnet Kör, illetve rengeteg idős klub van a városban, ahol segítenek tájékozódni az időseknek arról, hogyan kapcsolódhatnak be ezekbe a programokba, képzésekbe.