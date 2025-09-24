4 órája
Lassan több lesz a nyugdíjas, mint a fiatalkorú, de Kecskemét felkészült a kihívásra – fotók
Most ünnepli ötödik születésnapját a CédrusNet Kecskemét Program. Ez az innovatív közösség felel azért az aktív idősödéssel foglalkozó programért, amellyel Kecskemét elsőként rukkolt elő az országban. Ezt a programot szakmai konferencia keretein belül mutatták be az érdeklődőknek szerda délután a Neumann János Egyetemen.
Társadalmunk folyamatosan idősödik, egyre több a nyugdíjas és egyre kevesebb a fiatal. Ez egy globális trend, de Kecskeméten erre nem problémaként, hanem kihívásként tekintenek. A város aktív idősödéssel foglalkozó programja országos hírnevű, ezt mutatták be egy szakmai konferencia keretein belül.
Ezt a programot a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány, a CédrusNet Kecskemét Program és a Neumann János Egyetem koordinálja, nem véletlen, hogy a konferencia helyszíne az egyetem CAMPUSA volt.
Folyamatosan csökken a versenyképes munkaerő
Kecskemét polgármestere, Szemereyné dr. Pataki Klaudia hírportálunknak elmondta, nyolc évvel ezelőtt kezdtek el foglalkozni az idősödő társadalom kihívásaival, és öt évvel ezelőtt hozták létre az erre specializált Cédrusnet Kecskemétet.
A Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány kuratóriumi elnöke, Molnár Szilárd ismertetett egy fontos kutatást: néhány év múlva több 65 évesnél idősebb ember fog élni Magyarországon, mint a 18 éveseknél fiatalabbak.
Ez a demográfiai fordulat mindenkit érint. Mivel folyamatosan csökken a versenyképes munkaerő, az idősödő társadalom életszínvonal csökkenésével fog járni, ha erre nem találunk megoldást
– közölte a kecskeméti aktív idősödéssel foglalkozó modell tételmondatait Molnár Szilárd.
Ajándékba kaptunk egy második életet
Az 1910-es években a várható élettartam 34 év volt. Ma ez Európában 81.
100 év alatt gyakorlatilag ajándékba kaptunk egy második életet. Erre a második életre kell felkészítenünk az idősebb korosztályt. A történelem során még sosem volt ilyenre példa, ezért innovatív megoldásokra van szükség
– mondta beszédében Molnár Szilárd.
A szakember szerint hatalmas pazarlás lenne, ha az idősebb generáció tenni akarását, szakértelmét és felhalmozódott tudását nem kamatoztatnánk. Ezt célozzák meg azok a programok, amelyek Kecskeméten megvalósultak. Ilyen például a
- Hírös Nagyik képzés,
- az Időslátogató,
- vagy a Hírös Szenior Egyetem.
A sort még lehetne folytatni, hogy milyen képzésekkel, programokkal vonják be az időseket a kecskeméti élet vérkeringésébe. Ezzel kapcsolatban Szemereyné dr. Pataki Klaudia közölte, már szinte minden városrészben működik Cédrusnet Kör, illetve rengeteg idős klub van a városban, ahol segítenek tájékozódni az időseknek arról, hogyan kapcsolódhatnak be ezekbe a programokba, képzésekbe.
Több elismerést is kapott Kecskemét az aktív idősödés támogatásáért
A polgármester szerint idős korban az ember találkozhat azzal az érzéssel, hogy már nem hasznos. Ez borzalmas érzés, és ezen kell változtatni. Erre dolgozták ki koncepciójukat – a megyeszékhelyek közül elsőként – elsősorban a Neumann János Egyetemmel közösen. Ezt a koncepciót több díjjal is jutalmazták, például 2022-ben Az Év Társadalmi Innovációja díjat nyerték el a VR-szemüveges kezdeményezéssel, amikor a virtuális szemüveg segítségével idős embereket kalauzoltak el a világ számos pontjára. Kecskemét több éve Idősbarát Önkormányzat címmel is rendelkezik.
A CédrusNet szakmai konferenciája KecskemétenFotók: Vizi Zalán
Kecskeméten szerezhet diplomát az ország legidősebb egyetemistája
Nemcsak Kecskemét városa, de a kecskeméti egyetem is az elsők között kezdett el foglalkozni a témával. A Neumann János Egyetem rektora, dr. habil Fülöp Tamás elmondta, első közép-európai egyetemként csatlakoztak a Korbarát Egyetemi Hálózathoz, majd 2024-ben létrehozták a Közép-Európai Szenior Egyetemek Hálózatát. Jelenleg kilenc hazai felsőoktatási intézménnyel és a mesterséges intelligencia segítségével dolgoznak az idősödő társadalom adta kihívásokon, lehetséges megoldásokon. És ne feledjük a Hírös Szenior Egyetemet, amely során hetente érdekes előadásokat hallgathatnak meg az idősek az egyetemen.
Mi sem példázza azt jobban, minthogy az NJE korbarát egyetem, mint az, hogy ide jár az ország legidősebb egyetemistája. Dr. Gábori József 82 és fél évesen kezdte el a mérnök-informatika szakot a GAMF-on. Az 1968-ban matematika-fizika, majd 1972-ben programozói diplomát szerző József azzal a céllal iratkozott be a Neumannra, hogy felfrissítse tudását, mert úgy érezte, a fiatalok már többet tudnak nála, és ezen változtatni akart.
Kecskeméti sikerprogramok mutatkoztak be
A konferencia előadásai során a sikeres idősödésről, a generációk közötti együtt gondolkozásról, a CédrusNet Kecskemét Program történetéről és a senior korosztállyal foglalkozó kecskeméti intézmények munkásságáról, programjairól volt szó. Bemutatkozott többek között a Demencia Program, az Alzheimer Café, a Gyalogló Klub, a Cédrus Alkotókör, a Második Karrier Klub, illetve a Digitális Babráló is, amely egy olyan ingyenes foglalkozás, ami az internet rejtelmeit mutatja be nyugdíjasoknak.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Húsz év szolgálat a közösségért: díjazták a Wojtyla Ház legnagyobb támogatóit – fotók
Olimpikon nagykövet is részt vett az új bajai befogadó játszótér átadásán – fotók, videó